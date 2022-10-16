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Газ (10089) Газпром (3164) Миллер (303) Евросоюз (15956)

Если ЕС ограничит цены на газ, мы прекратим поставки, - глава "Газпрома" Миллер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

газпром

В случае если страны Евросоюза введут "потолок цен" на российский газ, "Газпром" прекратит поставлять Европе голубое топливо.

Об этом глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он утверждает, что введение лимита цен нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер.

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают ограничение цен на газ из России, но пока согласовать решение не удалось.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ не будет поставлять нефть в страны, которые введут "потолок цен" на топливо.

Читайте также: В этом году "Газпром" транспортирует через Украину больше газа, чем предусмотрено долгосрочным договором, - Миллер
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Топ комментарии
+33
Можете припиняти хоч зараз, нікому ваш газ вже не потрібен, є більш надійні альтернативи.
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16.10.2022 14:06
+25
шарики будете етим газом надувать
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16.10.2022 14:05
+18
До тупоголовых никак не дойдет, что их газ уже и нехер не нужен.
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16.10.2022 14:08
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ЯКБИ Ж ТО.
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16.10.2022 14:02 Ответить
шарики будете етим газом надувать
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16.10.2022 14:05 Ответить
ні..жерти будуть..якби санкції були не поетапними - а все й відразу, без виключень..путю вже б давно порешили..

а то однім газ, іншим амівк, третім золото й алмази..
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16.10.2022 14:40 Ответить
Можете припиняти хоч зараз, нікому ваш газ вже не потрібен, є більш надійні альтернативи.
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16.10.2022 14:06 Ответить
Китай та Індія купують взалюбки.... а потім Китай продає ширНЕпотріб по світу й на отримані гроші знову купує у РФ. Санкції діють дуже слабо, справжніх санкцій ще не було.
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16.10.2022 15:02 Ответить
Китай ВЗАГАЛI не може купувати як Европа , там труба в десять разiв менша )))))
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16.10.2022 15:26 Ответить
Не мели дурниці. Перша гілка сили Сибіру 38 млрд кубометрів газу на рік, підірваний ПП - 55 млрд, будуються ще дві гілки сили Сибіру. Китай-бездонна прірва Європа там поруч не стояла
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16.10.2022 16:06 Ответить
Китай покупає рівно стільки, скільки йому треба - і це менше ніж покупає Європа.
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16.10.2022 17:01 Ответить
а где деньги на новые ракеты тогда брать? на одних лаптях не заработаешь...
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16.10.2022 14:06 Ответить
Не хочу тебе засмучувати, але минулого тижня, Раша відправила в ЗВР 8 млрд $. Виною тому шалені ціни на газ і нафту. Грошей там дуже багато.
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16.10.2022 16:12 Ответить
Не хочу тебе засмучувати, але ці гроші отримані за контрактами, які ніхто не планує подовжувати у наступному році.
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16.10.2022 17:03 Ответить
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16.10.2022 14:08 Ответить
До тупоголовых никак не дойдет, что их газ уже и нехер не нужен.
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16.10.2022 14:08 Ответить
Ти дуже сильно помиляєшся
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16.10.2022 16:15 Ответить
Він просто констатує факти.
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16.10.2022 17:07 Ответить
Долбоебы свинособачьи,даже в ЕС уже дошло ,что вы за терористическая падаль,так что там готовы и к такому обороту,кроме членососы венгров,ибо то ваши шлюхи .
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16.10.2022 14:12 Ответить
Атлична!
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16.10.2022 14:12 Ответить
То палитимете вічний вогонь на газових вишках! 😁
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16.10.2022 14:12 Ответить
то фігово..озоновий шар вигорає..
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16.10.2022 14:41 Ответить
Палять попутний газ на нафтовишках, його використовувати дуже дорого і нерентабельно. На газопроводах газ не спалюють, його просто перекривають, як зараз перекрили ПП-1
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16.10.2022 16:20 Ответить
Газ, який мав йти у ПП-1 зараз спалюють на компресорній станціі "Портова", на кордоні з Фінляндією.
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16.10.2022 17:05 Ответить
Палять залишки газу з підірваної труби. Назад його не закачаєш, і в Німеччину не прокачаєш, а дівати його кудись треба (залишки). Це форс мажор
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16.10.2022 17:10 Ответить
Це рашка.
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16.10.2022 17:20 Ответить
Погугліть '' росія щодня спалює природній газ на 10 млн доларів''
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16.10.2022 18:44 Ответить
Нехай з факелами по тайзі бігають. Кудись же тре дівати чим багаті.
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16.10.2022 14:12 Ответить
Повторюю Палять попутний газ на нафтовишках, його використовувати дуже дорого і нерентабельно. На газопроводах газ не спалюють, його просто перекривають, як зараз перекрили ПП-1
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16.10.2022 16:23 Ответить
Повторюю, газ, який мав йти у ПП-1 зараз спалюють на компресорній станціі "Портова", на кордоні з Фінляндією.
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16.10.2022 17:06 Ответить
Повторюю Палять залишки газу з підірваної труби. Назад його не закачаєш, і в Німеччину не прокачаєш, а дівати його кудись треба (залишки). Це форс мажор
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16.10.2022 17:12 Ответить
Вся рашка із газпромом включно і є форс-мажор.
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16.10.2022 17:19 Ответить
Тільки не це... Шеф!
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16.10.2022 14:13 Ответить
Другие страны-экпортеры газа будут этому очень рады. Миллер, не подведи!
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16.10.2022 14:15 Ответить
засцяли що бабла на війну не вистачить

ага керується контрактами, попри замовлення знизили постачання наполовину, і це називається виконанням?
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16.10.2022 14:18 Ответить

Российский Газпром сжигает газ, предназначенный для экспорта в Европейский Союз на границе с Финляндией.

Соответствующей информацией поделилось финское издание Yle.


Сжигание происходит неподалеку от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA показали, что процесс начался 22 мая. Именно тогда "Газпром" уменьшил транзит газа в Европейский Союз и перестал использовать на полную трубопроводные мощности, хотя ЕС оплатил поставки в полном объеме.В конце мая сжигание зафиксировали не территории LNG-терминала.
А в середине июня огонь появился и возле компрессорной станции. Тогда "Газпром" почти втрое уменьшил поставки газа - с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м.
Газ продолжают сжигать в больших объемах , а огромные огненные факелы видны даже с территории Финляндии.
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16.10.2022 14:21 Ответить
где Грета Тумберг? русские греют Землю, - выпускайте аустистку!
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16.10.2022 14:23 Ответить
та Грете давно надо копняков надавать... и притащить за ухо в Украину, чтоб оценила экотерроризм рашки в полном объеме... хотя...там гормоны наверное уже играют и вся эта хрень ей уже не интересна...
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16.10.2022 14:26 Ответить
таке враження, що в тій Європі половина тих управлінців несповна розуму - думають до труни вагони з добром причепити..
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16.10.2022 14:44 Ответить
Україна теж Європа, а чумадани в наших побільше европейських
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16.10.2022 15:27 Ответить
та ні..я тоиу й написала - в тій Європі - розділила війна її
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16.10.2022 15:29 Ответить
Не ображай аутистів Гретою
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16.10.2022 14:49 Ответить
Будуть продавати газ по захмарних цінах голому-босому 3-му Світу?
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16.10.2022 14:21 Ответить
Шольц з вами, цей все порішає по путінськи
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16.10.2022 14:22 Ответить
Обычный блеф в расчёте на европейскую гниль. Если бы перекрыли-вот бы посмеялись с дебильных кацапов. А так европедики по любому прогнутся.
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16.10.2022 14:27 Ответить
Ну, хоть начнут свое население газифицыровать, а то Путин не знал что этим людям нужен газ, когда есть лес и дрова.
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16.10.2022 14:29 Ответить
Новичка путинскому народу а не газу. Вон этот народ уничтожает все украинское.
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16.10.2022 15:12 Ответить
Наиф
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16.10.2022 15:29 Ответить
Напевно здивую, хоч і соромно. Рівень газифікації Раші, на 8% вище, ніж України, не дивлячись на території Півночі, Сибіру. І ще. Село моєї рідні, газифіковане, але всі газові обігрівачі, переробили на дрова, газом користуються вкрай економно, так як дорого. ДО РЕЧІ, посадки навколо села вже грунтовно вирубані. Моя сестра три дерева у дворі спиляли, хоча вони ще плодоносили. Смiшно?
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16.10.2022 16:35 Ответить
Напевно здивую, але офіційна статистика раші ******* в декілька разів.
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16.10.2022 17:10 Ответить
Кацап, ти сьогодні тільки зареєструвався, а вже сереш. Ти думаєш, що не палишся, серйозно? Назви село своєї рідні.

"В России, когда речь заходит о газификации, упускают такой термин как «техническая возможность» и это самое интересное. Ведь в реальности, технически возможная газификация касается примерно 66,7 тысяч городов и сёл из 135 тысяч. То есть, технически газифицировать в России можно лишь 49% населённых пунктов.
А теперь, самое интересное. Если 49% населённых пунктов в России это 100% возможной газификации, то, что же тогда озвучиваемые официально 71,4%? А это, 47 623 населённых пункта или 35,2% от общего числа населённых пунктов в России.
То есть, грубо говоря, в России газифицировано 1/3 населённых пунктов.
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16.10.2022 17:22 Ответить
Село Тихий Став, пiд Кривим Рогом. Я не кацап, i не українець, я етнiчний грек. Ти хто щоб мене допитуваты? А село не грає ролі, така картина по всій Україні. Що стосується села, його заснували мої предки, які приїхали з Греції, в Широківському районному музеї їм присвячена експозиція
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16.10.2022 17:36 Ответить
На цензорі я з 2009 року, тільки не корінний житель, заходжу іноді. Іноді банять, перерегистрируюсь
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16.10.2022 17:39 Ответить
А, чого ж банять? Я етнічній напівіндіанець і напівавстралієць, що з того? Нація поняття політичне. Цікаво, а ти пишеш руським гнівні послання за окупацію Ольвії, Пантикапею, Херсонеса?
Твої пости повністю спрямовані на виправдання русні.
Навіть при набагато нижчих цінах на газ для приватного виробництва, чи приватного будинку, котел був більш вигідним варіантом. До чого тут твій висер про дрова і "тотальну" газифікацію россеи? Нема дров? Чернігівщина продає за 300 грн. кубометр.
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16.10.2022 18:03 Ответить
Да, и так, чтобы удовлетворить твое непонятное любопытство, Пра и прадед расстреляны в 1929 году.
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16.10.2022 17:51 Ответить
Лаврентій Берія розстріляний у 1953 році, і що?
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16.10.2022 18:13 Ответить
Це біснуватий грузин?
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17.10.2022 21:25 Ответить
Іване,вам відповідь нижче,о 17.52 .
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16.10.2022 17:53 Ответить
Ivan, вопрос не в том где больше газификации а в том где больше возможностей это сделать, в Латвии залежей газа нет от греческого слова совсем, но тут почти у всех газ есть. В России газа больше чем надо, они его не покупают но и не дают своим жителям как следовало бы.
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16.10.2022 20:17 Ответить
У Латвії є буржуйки в квартирах. Гугли.
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17.10.2022 21:28 Ответить
Конечно есть и дома есть на котлах отопления итд, но что то вы туговаты на сообразителность. Спишем на ваше греческое происхождение. Нет залежей газа, карл!
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18.10.2022 09:02 Ответить
Ось Латвiя (опаленя)
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18.10.2022 15:22 Ответить
Возможно и так и есть где-то поближе к России но я такого не видал и то не у всех трубы. Была возможность у нас отказаться от централизованного газа, кто баллонами, а кто-то как вы нашли, дровами походу греют еду. Но это сути не меняет, в рф больше возможностей газифицыровать.
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18.10.2022 22:43 Ответить
Газовые скважины невозможно законсервировать. Будут жечь. А, традиционно прикацапленным, зеленым (зелебобикам не напрягаться) будет некуда деваться, кроме как завывать и рвать волосы на попе
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16.10.2022 14:37 Ответить
саудіти консервують..

якби вони все розконсервували - раїсі точно кізда настала б..газ скраплений вони ж на Еуропу зараз начебто возять
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16.10.2022 14:47 Ответить
Саудиты и в носу ватной палочкой ковыряются
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16.10.2022 14:59 Ответить
Вам відніше
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16.10.2022 15:09 Ответить
Даю расширенную формулировку - саудиты имеют технологии, которых не имеет и не будет иметь одна известная страна- бензоколонка
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16.10.2022 15:19 Ответить
Газові свердловини, газопроводи, перекриваються простим вентилем. Факели горять на видобутку нафти. Горить попутний газ, його використання нерентабельно.
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16.10.2022 16:45 Ответить
Мне даже неловко с Вами спорить
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16.10.2022 17:11 Ответить
Чому ж, посперечайся. тільки хоча б поверхово ознайомся з темою. Я для інтересу почитав.
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16.10.2022 17:18 Ответить
Неловко спорить - это может означать, что я четко слился. Рюзьге изык такой
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16.10.2022 17:23 Ответить
Олег, якщо честно, то я не второпав.
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16.10.2022 17:25 Ответить
Аааа сЛился, а я прочитав сПился))) Звиняй)))
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16.10.2022 17:27 Ответить
Фройд тебе не читав ...
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16.10.2022 17:32 Ответить
Що ж на компресорній станціі "Портова" перекрити "простим вентилем" не вийшло, якщо все так просто?
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16.10.2022 17:11 Ответить
Перекрили, причому відразу. Горять залишки газу з труби.
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16.10.2022 17:15 Ответить
Тільки що кукарек про видобутки йшов. Це компресорна, якщо що.
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16.10.2022 17:18 Ответить
Не йде зараз газ з Ямалу, труба перекрита. Ти погано собі уявляєш "факел" палаючого газу з ПП-1. Це було б схоже на ядерний вибух
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16.10.2022 17:23 Ответить
А ні, *** , мають по 2 тис $ купувати
Міллер ти калькулятор візьми в руки
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16.10.2022 14:39 Ответить
Получай ЕС наконец то ответ! По русски. Может таки дойдет? Ограничивают цену тогда, когда она просто запредельной становится. А прекращают резко после такого, только от борзости отмороженной. Слишком разные крайности это. Так не по деловому и не по нормальному. Но вряд-ли дойдет.
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16.10.2022 14:51 Ответить
Кацапи будете сосать редьку бєз солі. Вам **#нутьім не доходит что розплачиваться за сумашедшего ***** долго будете!!!
И традиційно: Рюззкі - идинахуй!
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16.10.2022 15:07 Ответить
А мы только за.
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16.10.2022 14:53 Ответить
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16.10.2022 14:55 Ответить
Консервация скважин весьма опасное дело, по этому газ просто
сжигают.
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16.10.2022 14:58 Ответить
Миллер, сходи в тайгу с Шойгу, он тебе покажет где отборные отсосиновики растут. Путлер их объелся.
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16.10.2022 15:04 Ответить
Рано чи пізно від російського газу ЄС відмовиться
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16.10.2022 15:07 Ответить
Давить русскую гниду. На всех уровнях бетонировать любые русские потуги. Мочить их везде, от ПАСЕ до параши.
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16.10.2022 15:10 Ответить
Тайгу свою будете опалювати цим газом. Може банани виростуть...
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16.10.2022 15:17 Ответить
Кацапам доведеться спалювати газ. На цей анти-екологічний акт будуть накладені драконівські штрафи які значно перевищать втрати від фіксованої ціни. Тож кацапам все одно доведеться скорочувати свої апетити. Або вбити власний газпром. Чого вони дійсно робити не будуть то це газифікації **********.
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16.10.2022 15:20 Ответить
І чьо?
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16.10.2022 15:37 Ответить
Gut miller, sehr gut.
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16.10.2022 15:52 Ответить
Тю. Так саме це і потрібно.

А заодно і яйця собі хай кацапи відріжуть всім назло.
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16.10.2022 16:00 Ответить
Люди миллионы тратят на рекламу, чтобы продать товар, но в стране дураков полная недееспособность.
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16.10.2022 16:41 Ответить
Я не бачу цю ситуацію абсурдною, абсурдно встановлювати ціну продавцю, треба торгуватися, що називається ринковим відносинами. Тут хочеш бери, хочеш ні. Це ж просто. А вказувати ціну продавцю, безперспективно, ясно що Раша на це не піде, а постраждає і Раша і ЄС, причому ЄС постраждає більше.
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16.10.2022 17:04 Ответить
Це кацапськи мантри про "єс постраджає більше", але вони легко спростовуються: основний дохід ЄС не від торгівлі енергоресурсами, тому вони відрегулюють ці коливання цін додатковою цінністю технологій, які вони додають до свого товару. А ось для кацапів нафтогаз і є єдиний товар, за рахунок якого вони існують, тому відмова найбільшого покупця його придбати - це крах кацапської зовнішньої торгівлі. Щось вони у Китай та Індію перемаршрутизують, але це буде крапля у морі у порівнянні із тим, що покупала Європа: зайвий газ нікому не треба, тільки якщо за копійки.
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16.10.2022 17:17 Ответить
Але, якщо ціна продажу вища за собівартість, то продавати будуть, тим більше, що конкуренти є.
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17.10.2022 14:43 Ответить
Ха-ха, кацапы- редкостные дебилы. Или путя там всех заразил своим безумием и маразмом?
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16.10.2022 17:06 Ответить
Іване,не треба думати,що інші не мають інтернету. Рівень газифікації України станом на 2016 рік становив 72% загалом по всій країні. Нажаль,свіжіших даних не маю,але за 6 років абонентів побільшало . На початок 2022 року згідно офіційної статистики мордору рівень газифікації росії становив 71,4%. "Але є нюанси"...
https://news.obozrevatel.com/russia/realnaya-kartina-s-gazifikatsiej-v-rossii-kak-manipuliruyut-tsiframi/amp.htm
До того ж,ціни на побутовий газ по російських регіонах з липня 2022 коливається від 5,08 руб/кубометр до 7 рублів відповідно. Гугл допоможе знайти точні дані.
А ви пишете про зрубані плодові дерева від незмоги платити за газове опалення....Вибачаюсь,ваші рідні жебракують? Треба бути геть злиденним,щоб не мати змоги оплатити опалення за такої мізерної ціни.
Так що не старайтеся,віри вам немає.
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16.10.2022 17:52 Ответить
Не хочу сперечатися, але в Україні, якщо один будинок в селі газифікований, то газифіковано все село, статистика не ведеться з 2014 року. Якщо ти бачиш, що газопостачання в Україні ідеальне, то я тобі заздрю. У тебе немає проблем з отриманням газу, ціна влаштовує?
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17.10.2022 21:19 Ответить
 
 