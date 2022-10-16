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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) война (47303) потери (3875) Маляр Анна (408)

Маляр о соотношении потерь ВСУ и армии РФ: Сейчас примерно 1 к 6,5. Критическая граница – 1 к 8

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,поховання,втрати

Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов на юге составляет примерно 1 к 6,5.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Стала свидетелем, как командующий ОК "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи здесь смогу обнародовать, но поверьте – это мощно", - отметила она.

По словам Маляр, он также рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о возрастающих потерях врага.

"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться". По словам командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", - добавила Маляр.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 000 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2529 танков, 1589 артсистем, 5193 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Маляр о соотношении потерь ВСУ и армии РФ: Сейчас примерно 1 к 6,5. Критическая граница – 1 к 8 01
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Топ комментарии
+19
сколько реально узнаем после победы. этого дыбила арестовича не нужно слушать
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16.10.2022 16:14
+15
Вічна пам'ять полеглим за Україну! Крім воїнів загинуло десятки тисяч мирних українців.
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16.10.2022 16:15
+12
Маляр говорить про співвідношення втрат на Півдні. Залужний говорив про втрати ЗСУ у 9 тис. А ще ж Нацгвардія, ТРО, прикордонники. Наших на початку вторгнення багато загинуло прямо в казармах.
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16.10.2022 16:21
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Маляр: за 10 дней с вас сделают Рембо. боже, какие же у нас кадры в МО.
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16.10.2022 16:11 Ответить
Тобто, на два загиблих ХЛОПЦЯ пропадає 13 дохлих орків? Шкода що не на одного, а краще взагалі на нуль - 65 000 дохлої погані.
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16.10.2022 16:12 Ответить
ну с мобиками там статистика будет получше. то она в целом озвучила, когда были подготовленные боевые резервы рф. а с момбиками так коэф будет примерно 0.01
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16.10.2022 16:15 Ответить
Брехати треба вміло!
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16.10.2022 17:59 Ответить
Що, що? Перепрошую.
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16.10.2022 18:37 Ответить
Німці озвучили число з 5 до 11 тисяч захисників загиблих.
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16.10.2022 23:18 Ответить
т.е. у нас 10 тыс погибших.....
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16.10.2022 16:13 Ответить
сколько реально узнаем после победы. этого дыбила арестовича не нужно слушать
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16.10.2022 16:14 Ответить
сумно-гірко...- але так ...(((
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16.10.2022 16:15 Ответить
Маляр говорить про співвідношення втрат на Півдні. Залужний говорив про втрати ЗСУ у 9 тис. А ще ж Нацгвардія, ТРО, прикордонники. Наших на початку вторгнення багато загинуло прямо в казармах.
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16.10.2022 16:21 Ответить
а ще зниклих безвісті
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16.10.2022 16:34 Ответить
Свідчу, що зниклих безвісти чи то 7000 чи то 8000 (було влітку). із них більшість в полоні. тобто в лапах рашистів тисячі людей. із однієї тільки Азовсталі вийшло начебто 2500.
з тих пір вдалося обміняти близько 850 наших.
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16.10.2022 21:43 Ответить
Вона сказала на півдні, а під Донецьком навряд
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16.10.2022 16:33 Ответить
У нас нет выбора. Сдаться я не рассматриваю.
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16.10.2022 17:14 Ответить
На жаль, статистика 1 до 6,5 склалася тільки останнім часом. Під час боїв за Сєвєродонецьк, на думку деяких зарубіжних аналітиків, доходило до 1 до 2.Найтяжчі втрати нашої армії. Вічна пам'ять Героям!
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16.10.2022 17:41 Ответить
Підтримувати Зелю треба обережно. Зрада завжди робить свій внесок у кількість загиблих.
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16.10.2022 18:16 Ответить
велика шана та подяка таким нашим сьогоднішнім українським командувачам - по можливості помагаем нашим ЗСУ
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16.10.2022 16:14 Ответить
Маляр повертайся експертом в

" почуємо кожного" на сєпарському Інтері та не ганьбися. Цікаво це маладая жена нашого міністра устроіла падригу в міністерство оборони, чи як вона взагалі туди потрапила?
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16.10.2022 16:15 Ответить
Маляр вообще никто и слушать ее не нужно. Она и в профессиональном и в проституточно-политическом смысле из себя ничего не представляет.
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16.10.2022 16:21 Ответить
Не смій ображати шмаляр, у нас "гендерна рівність", а тому її "компетентність" не підлягає сумніву!
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16.10.2022 16:37 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Україну! Крім воїнів загинуло десятки тисяч мирних українців.
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16.10.2022 16:15 Ответить
Це закон війни. Цивільних гине більше, ніж комбатантів. А якщо вказана статистика по комбатантах відповідає дійсності, то це приблизно як співвідношення між німцями і союзниками (включно з радянськими солдатами) під час Другої Світової. Німецьких солдатів загинуло значно менше, ніж радянських. Американці втратили в Європі відносно мало, набагато більше втратили у війні з японцями.
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16.10.2022 16:27 Ответить
хочеться вірити що так і є насправді а не нас просто заспокоюють
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16.10.2022 16:17 Ответить
те ж співідношення щр і другу світову. 1 : 6 По деяким джерелам 1 :9 . закидують Хаймарси м"ясом.
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16.10.2022 16:21 Ответить
Ні... в 2 світову було 1 до 12..
Прості тупо закидали німецьку армію м"ясом. баби ішчо нарожают..
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16.10.2022 16:44 Ответить
шо-то я не пойму...., наши Херсон берут, или Белгород???
https://twitter.com/i/status/1581595767000559616
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16.10.2022 16:23 Ответить
он шел на Адесу Белгород а вышел к Херсону ))) ну шо ж непонятного))))
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16.10.2022 16:38 Ответить
привет! не для слабонервных: https://twitter.com/i/status/1577720061783146496 ))
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16.10.2022 16:43 Ответить
привет!!
я таки слабонервный !!! уже б в духовке жарилось ...хочь там и пучка бзда в перьях !!!
один мраморный воином оказался )))))))
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16.10.2022 16:56 Ответить
да, красавчик! сражался до последнего! )))
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16.10.2022 17:01 Ответить
от шо значит домашние воспитанные на сбалансированном корме котюни )))... качки в глаза не видели))) перелякались ))) сельский кот бы уже печенку качиную жрал бы и голову собаке отнес))))
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16.10.2022 17:05 Ответить
та да...., я к своему, после одного сезона, проведенного на даче, и подходить боялся..... ))
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16.10.2022 17:10 Ответить
Та "пучка бзда" (якщо я не помиляюся) -живе в гірських потоках Одна з найсильніших качок Їх туземці тримали як бійцевих
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16.10.2022 17:18 Ответить
та ну...серьёзно? а я подумал шо это недоросль нашей... обычной ..еще шипуны называют...
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16.10.2022 17:27 Ответить
"шипуни" - це їх "родичі" ("індоутки")
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16.10.2022 17:34 Ответить
в родственных связях не разбираюсь))) но из духовки ... это прелесть)))
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16.10.2022 17:36 Ответить
Ну - у них м"ясо жорсткувате і не дуже жирне - бо їх культивувать стали (як м"ясну породу) років 50 - не більше
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16.10.2022 18:02 Ответить
теща так готувала-старалася... шо і кістки були не жорсткуваті )))
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16.10.2022 18:04 Ответить
якщо це родичі шипунів, то дуже сильні селезні. Я тримав таких, його в руках важко втримати, такі в нього сильні м'язи крил. Ну й селезень - то й же півень. Нема до кого причепитись, то пішов до котів битися. І досить аргументовано - він сприймає їх як загрозу своїм майбутнім каченятам.
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16.10.2022 18:12 Ответить
На відміну від звичайних качок гірські качки - "сімейні" Вони обирають пару на все життя і живуть та доглядають дітей обоє Тому бійцівські інстинкти у них дуже сильно розвинуті
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16.10.2022 18:24 Ответить
В моєму місті 120 нових могил з 24 лютого. а за 8 років АТО 52. Коефіціент 2.3. І так скрізь , по всім містам і селам. +_ 10% Тобто за 7 місяців загинуло в 2.3-2.5 разів більше ніж за 8 років АТО. Тобто втрати близько 11 тисяч.
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16.10.2022 16:26 Ответить
факти именно такие: потери московитов кратньі юа... Тьі сам понимаешь для чего озеро разкрадьівало РФ 20 лет подряд?
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16.10.2022 17:20 Ответить
до одного момента тебя читаю с подозрением - потом понимаю что читаю свинорыла...!
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16.10.2022 17:40 Ответить
тот печальный случай, когда "В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле" (С)
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16.10.2022 16:40 Ответить
так, як воно відбувається, то у НАТО набої закінчаться швидше, ніж на росії чмобіки...
а якби у мериканців зараз трамп був при владі, то ми відбивалися б голіруч і зовсім недовго.
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16.10.2022 16:45 Ответить
ты статист в МО...?
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16.10.2022 17:41 Ответить
конкретно чему...?
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16.10.2022 17:46 Ответить
Полегше з висловами. Є різні методики підрахунку співвідношення втрат. Так от, за останній місяць зарубіжні аналітики по співвідношенню підтверджених втрат бойової техніки і іншим параметрам говорять про 1 до 6 або й 7.
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16.10.2022 17:47 Ответить
думаю,що загиблих з нашого боку десь 9,5-11 тисяч,+ декілька десятків тисяч,може 90000,цивільних...до речі,русня на своїх пабліках гордо пише,що загинуло 123000 наших військових,мовляв таке якісь надьожниє кацапські істочнікі повідомили.😉
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16.10.2022 17:56 Ответить
А чому стількі багато полоненних українців ?
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16.10.2022 17:57 Ответить
2500 тільки з Азовсталі здали
500 жінок-медиків з Маріуполя
1000 була в Ізоляції до початку повномасштабної війни
ну і скількись іще потрапили до рашистів, може, 1000, може, 2000.
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16.10.2022 21:52 Ответить
якби я був на місці зеленомордих членограїв...я б уже ініціював назвати вулиці в наших містах іменами таджиків,які прикінчили вчора 2 десятки кацапетівських добровольців-нациків!!
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16.10.2022 17:58 Ответить
у милфы критические дни или что? что оноа считает? полоски на тесте?
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16.10.2022 19:35 Ответить
у них у всіх улюблене слово - потужний. довбні.
а все тому, що зелена шобла і професіоналізм - речі несумісні.
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16.10.2022 21:54 Ответить
 
 