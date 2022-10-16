Маляр о соотношении потерь ВСУ и армии РФ: Сейчас примерно 1 к 6,5. Критическая граница – 1 к 8

Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов на юге составляет примерно 1 к 6,5.

Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Стала свидетелем, как командующий ОК "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи здесь смогу обнародовать, но поверьте – это мощно", - отметила она.

По словам Маляр, он также рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о возрастающих потерях врага.

"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться". По словам командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", - добавила Маляр.

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