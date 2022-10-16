Маляр о соотношении потерь ВСУ и армии РФ: Сейчас примерно 1 к 6,5. Критическая граница – 1 к 8
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соотношение потерь украинских защитников и российских оккупантов на юге составляет примерно 1 к 6,5.
Об этом сообщила в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Стала свидетелем, как командующий ОК "Південь" генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. Не все слова и задачи здесь смогу обнародовать, но поверьте – это мощно", - отметила она.
По словам Маляр, он также рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о возрастающих потерях врага.
"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам, критическая граница соотношения потерь - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться". По словам командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время. Напротив, надо собрать всю нашу силу и мощь и выдавливать российскую армию с нашей земли", - добавила Маляр.
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з тих пір вдалося обміняти близько 850 наших.
" почуємо кожного" на сєпарському Інтері та не ганьбися. Цікаво це маладая жена нашого міністра устроіла падригу в міністерство оборони, чи як вона взагалі туди потрапила?
Прості тупо закидали німецьку армію м"ясом. баби ішчо нарожают..
https://twitter.com/i/status/1581595767000559616
АдесуБелгород а вышел к Херсону ))) ну шо ж непонятного))))
я таки слабонервный !!! уже б в духовке жарилось ...хочь там и пучка бзда в перьях !!!
один мраморный воином оказался )))))))
а якби у мериканців зараз трамп був при владі, то ми відбивалися б голіруч і зовсім недовго.
500 жінок-медиків з Маріуполя
1000 була в Ізоляції до початку повномасштабної війни
ну і скількись іще потрапили до рашистів, може, 1000, може, 2000.
а все тому, що зелена шобла і професіоналізм - речі несумісні.