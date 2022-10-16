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ООН, Турция и Украина будут прилагать максимальные усилия для продолжения действия "Зерновой инициативы", - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

зерно,порт,корабель

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу украинского чиновника, основной темой переговоров была реализация "Зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября.

По словам Кубракова, "сегодня с Акаром обсудили ход реализации "Зерновой инициативы". С момента старта и до сегодняшнего дня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода".

"Стороны-участники "Инициативы" – ООН, Турция и Украина – выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. В настоящее время нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", – заметил министр инфраструктуры.

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Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в страны Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.
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Туреччина, мля
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16.10.2022 16:17 Ответить
Треба було б спитати Ердогана, Турція як член НАТО в разі конфлікту з РФ готова посилати свої війська на війну з РФ у разі нападу РФ на інші країни НАТО, такі як Польщу або Прибалтійські країни, чи цей гандон готовий лише купувати газ з РФ зі знижкою і помагати РФ уникати санкцій?
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16.10.2022 16:22 Ответить
Надеюсь, что иранским поцам с полотенцами на головах и в банных халатах не зайдёт ни единого украинского зёрнышка.
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16.10.2022 16:19 Ответить
Скажіть Будь-Ласка а хто утримався проти рашки на накладення?
- Накануне ПАСЕ признала российский режим террористическим.
Мне не понравилось, что несколько десятков государств, особенно Средняя Азия, страны Африки, не определились. Они или не участвовали в голосовании, либо остались нейтральными по этому вопросу. Так нельзя. Я думаю, что это тоже нам не подходит, я буду поднимать этот вопрос.
депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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16.10.2022 16:25 Ответить
Ну, кому хлібчик продавати?
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16.10.2022 16:30 Ответить
От мені цікаво, раніше кілька десятиліть-століть назад коли Україна не вивозила туди зерно, як вони там виживали, що зараз такий рейвах піднявся?
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16.10.2022 16:29 Ответить
А чо у меня хлеб подорожал? У нигерийского йндейца червяк подорожал?
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16.10.2022 16:35 Ответить
С зерном это все понятно, когда другая продукция пойдет? Почему об этом не говорят в ООН? Тот же металл, стройматериалы для ремонта разрушенных зданий
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16.10.2022 22:11 Ответить
 
 