РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5686 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
10 306 17
армия РФ (15471) война (47303) дезинформация (297) Бахмут (Артемовск) (1544) ВСУ (5210)

Заявления войск РФ о "боевых успехах" в районе Бахмута не соответствуют действительности, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об "успехах" на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость". Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что несколько населенных пунктов возле Бахмута "уже взяты" – это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше", - заверил спикер.

По его словам, информация о "контрнаступлении" россиян на Лиман также не соответствует действительности. Хотя враг пытается показать обратное.

Смотрите также: "Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО

"На самом деле они строят оборонные позиции в районе Кременной, Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Дескать, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного влияния на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании последующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении", - заявил Череватый.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
В сенсі "не має сил відбитись"? Уже котрий день відбивають. Невже кацапським паблікам повірили?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:50
+10
На видео попытка мужчины убежать от полицейских, которые намерены вручить ему повестку.https://t.me/glavredinfo/50702
Сообщается, что происходит это в Санкт-Петербурге, в ЖК "Ладожский парк"Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. Но, в конечном итоге, полиция его настигла.
Какой солдат из него получится?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:49
+7
У меня друг там , минометчиком. Скупо делится инфой. Говорит сейчас на этом направлении очень много вагнеровцев, а они хоть и подонки , но воюют на порядок лучше чмобиков и ополченцев. Бои там реально тяжелые. Молимся и держим кулаки за наших ребят.
показать весь комментарий
16.10.2022 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з тим чортовим бахмутом? Там немає сил відбитись, чи це така хитра тактика на тому напрямку?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:37 Ответить
В сенсі "не має сил відбитись"? Уже котрий день відбивають. Невже кацапським паблікам повірили?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:50 Ответить
А з яких пір українське місто Бахмут стало чортовим?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:52 Ответить
Роблять все що можуть, ЗСУ там не їсть піроженки з кавою
показать весь комментарий
16.10.2022 16:53 Ответить
Піти на фронт і перевірь
показать весь комментарий
16.10.2022 17:09 Ответить
Піди .
показать весь комментарий
16.10.2022 17:57 Ответить
У меня друг там , минометчиком. Скупо делится инфой. Говорит сейчас на этом направлении очень много вагнеровцев, а они хоть и подонки , но воюют на порядок лучше чмобиков и ополченцев. Бои там реально тяжелые. Молимся и держим кулаки за наших ребят.
показать весь комментарий
16.10.2022 17:43 Ответить
ты внатуре такой тупой или просто бот квацапский?
показать весь комментарий
16.10.2022 23:07 Ответить
Дурень думкою багатіе.

А кацап - найбільший дурень в світі.
показать весь комментарий
16.10.2022 16:39 Ответить
На видео попытка мужчины убежать от полицейских, которые намерены вручить ему повестку.https://t.me/glavredinfo/50702
Сообщается, что происходит это в Санкт-Петербурге, в ЖК "Ладожский парк"Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. Но, в конечном итоге, полиция его настигла.
Какой солдат из него получится?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:49 Ответить
Кацапи все і завжди тікають від поліції (міліції ) ,у них це в від народження , причому що смішно, у всіх їхніх фільмах від 91 року 100% спостерігалося саме таке,це такий собі відмінний синдром шаблон їхньої гнилої нації
показать весь комментарий
16.10.2022 17:03 Ответить
А что, убегает хорошо, два профессионала едва догнали.
показать весь комментарий
16.10.2022 17:07 Ответить
що це таке "Східне угрупування ЗСУ"?
показать весь комментарий
16.10.2022 16:50 Ответить
Оперативно-тактичне угрупування "Схід"
показать весь комментарий
16.10.2022 20:09 Ответить
На всех кацапабликах раздувают истерию
показать весь комментарий
16.10.2022 17:43 Ответить
Яким чином наш величний генералитет підтримує нашу піхоту в Бахмуті?
показать весь комментарий
16.10.2022 18:11 Ответить
счас тебе боту все расскажут
показать весь комментарий
16.10.2022 23:09 Ответить
 
 