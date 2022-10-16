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Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі,рафаель

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров, Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".

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Топ комментарии
+19
Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
И все счастливы!
Иначе - ядерная катастрофа.
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16.10.2022 16:51
+17
опять обосрался. извените за мой французкий
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16.10.2022 16:50
+8
Никто кроме х..
Йла. Ему по .цимбалах
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16.10.2022 16:51
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опять обосрался. извените за мой французкий
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16.10.2022 16:50 Ответить
миршавий курдупель
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16.10.2022 16:50 Ответить
Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
И все счастливы!
Иначе - ядерная катастрофа.
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16.10.2022 16:51 Ответить
Никто кроме х..
Йла. Ему по .цимбалах
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16.10.2022 16:51 Ответить
раз х#йло сказало - значит готовит ядерную подлянку. это патологический лжец, как и его подданные.
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16.10.2022 16:54 Ответить
Ха! - Російське міноборони після стрілянини на полігоні заявило про нібито теракт, але за даними джерел 24 каналу в спецслужбах, мобілізовані під Бєлгородом перебували в частині без їжі та води і зазнавали принижень. Остаточно ситуація загострилася після того, як мобілізовані довідалися, що вже вранці 16 жовтня мають вирушити на фронт. Вони почали бунтувати і перебили командирів. До військової частини відправили каральні загони, які розстріляли бунтівників.
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16.10.2022 16:59 Ответить
Макрон, Гроссі - два чоботи пара.
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16.10.2022 17:01 Ответить
дурне питяння!
СКІЛЬКИ, СКІЛьКИ можна довірти головному піздуну **********?
Гроссі, коли і де ти загубив свої мізки?
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16.10.2022 17:02 Ответить
ага... и в то же день ***** ЗАЭС от електрики отключили...
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16.10.2022 17:08 Ответить
І багато пообіцяли?
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16.10.2022 17:10 Ответить
Ви маєте на увазі "скільки"?
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16.10.2022 17:15 Ответить
Так.
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16.10.2022 17:51 Ответить
Гросси, ты бы сказал Куйлу, чтобы валил из Энергодара, раз не хочешь ядерной катастрофы.
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16.10.2022 17:21 Ответить
спагеті любишь? а прийдеться
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16.10.2022 17:37 Ответить
Консерва штолі ..
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16.10.2022 17:39 Ответить
Как же он ему что то скажет, когда Грося ротик открывает ему в пасть пачку долларов кидают?? Он ее пока прожует, путлер новую готовит, и так до без конечности, газа и нефти у лаптеногих дохера, на Гросю и иже сними (типа ****** орбана, усатого пиааса ну и т.д.) хватит!!!
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16.10.2022 17:46 Ответить
гросі, якщо ніхто не хоче ядерної війни, нехай ці всі "ніхто" знищать хйла к *******.
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16.10.2022 17:53 Ответить
К сожаление решение о применению ядерного тактического оружия в Украине уже принято Карликом и его окружением,даже китайцев призвали покинуть Украину,это тревожный сигнал.то непонятно как будут дейчтвовать наши Союзники(французы не в счет).Так по одним данным это уничтожение конвекционным оружием черноморского флота эрэфии,и всех его вс в Украине,второй вариант удар сверхмощной вакуумной бомбой по бункеру путлера,третий вариант -превентивный ядерный удар по москве и ЦПР ядерными зарядами по 100килотонн.Третий вариант как по мне самый толковый!
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16.10.2022 17:57 Ответить
Никто не хочет саморез в колесо, никто не хочет заклинившей молнии на джинсах после шестого бокала пива. Чорного Лебедя никто не отменял
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16.10.2022 17:58 Ответить
пусть гросси *********** проверит,может вместо денег там Г-но Х-йла?
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16.10.2022 18:05 Ответить
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16.10.2022 18:08 Ответить
Это не заявление а великий жовтий пердь с підливою.
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16.10.2022 18:08 Ответить
Тому треба качати аміак. Ти ж для цього приїжджав?
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16.10.2022 19:13 Ответить
Наивному чуваку свинособаки опять навешали лапшу на уши. Где санкции против росатома.
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16.10.2022 19:29 Ответить
Господи, які вони жалюгідні! Недарма ***** з них постійно знущається.
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16.10.2022 20:29 Ответить
Вибачте, я без цензури: створи проблему, а потім запропонуй макаронникам її рішення і піцу "маргарита" і вони почнуть на увесь кричати, що ти красавчик!!!

Scusa, non sono censurato: crea un problema, poi offri ai maccheroni una soluzione e una pizza margherita e inizieranno a urlare che sei bello!!!
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16.10.2022 21:31 Ответить
Гросси и его контора абсолютно бесполезны в данном случае. Ситуация на ЗАЭС, -- захват ядерного объекта в условиях войны или теракта, -- изначально выходит за пределы компетенции МАГАТЭ(международной организации для развития сотрудничества в сфере мирного(!!!) использования атомной энергии). Ему, Гросси, надо было не макрониться, а после первой же инспекции настоятельно и громко вызывать европолицейских. В нашем случае это НАТО, других нет.
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17.10.2022 07:26 Ответить
 
 