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Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров, Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".
Топ комментарии
+19 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий16.10.2022 16:51
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показать весь комментарий16.10.2022 16:51
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Иначе - ядерная катастрофа.
Йла. Ему по .цимбалах
СКІЛЬКИ, СКІЛьКИ можна довірти головному піздуну **********?
Гроссі, коли і де ти загубив свої мізки?
Scusa, non sono censurato: crea un problema, poi offri ai maccheroni una soluzione e una pizza margherita e inizieranno a urlare che sei bello!!!