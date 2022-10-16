С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian
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За последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Guardian.
Когда Россия вторглась в Украину в феврале, Израиль приготовился к новой волне иммиграции. С тех пор около 13 тысяч украинцев с еврейским происхождением эмигрировали. Неожиданно вдвое больше уже прибыло из России – примерно каждый восьмой российский этнический еврей покинул страну, говорится в материале издания.
Согласно данным Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"), на которое ссылается The Guardian, за последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.
Российские власти при этом оказывают давление на "Сохнут", помогающий в вопросах репатриации - минюст РФ в июле потребовал ликвидировать представительство организации в России.
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Гражданство дали в аэропорту, дали квартиру, машину, денежное обеспечение.
Языка не знает, но что бы работать, нужно выучить. Работать он не собирается - инвалид.
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хотел написать, чем занимается, но не стал
-сколько вам лет, отец!?
-79.
-ну так пора батенька, года.
-а вот напарник по домино, говорит, что может 3 раза в неделю, а ему 84!?
- ну так и вы говорите.
квартиру, машину и девственницу сару
не надо считать, что я придумал.
Есть местные заморочки и с ценами и с налогами. А где их нет, этих самых заморочек?
Есть и неравенство. А где его нет?
Но если не выхватывать отдельные детали и не брать каждого отдельного человека, а брать картину израильской жизни в общем, и экономики в частности, то любой, имеющий работу, в состоянии купить себе квартиру, машину, жить не бедствуя, учить детей, отдыхать, откладывать на пенсию и проч. и проч. И это самый главный показатель здоровой страны и здоровой экономики.
А так, да, и я тоже воз и маленькую тележку могу привести примеров, как кто-то, ничего не достигнув, собирает чемоданы и из Израиля улетает в Канаду. Но здесь на 90% уверенности можно предсказать, что он и там тоже ничего не достигнет. Ибо работает старое правило - в твоем успехе на 90% все зависит от тебя и только на 10% от места и обстоятельств
Он на реабилитацию ездит туда, хотят на ноги поставить. от ВиЧ вылечить и так далее.
Ну и шишечки по выходным покупает, нарик бывший.
может поэтому Израиль не спешит помогать именно Украине (хотя, сегодня вроде что-то там шевельнулось в душе еврейской - в ответ на иранские ракеты пообещали что-то...а вдруг дадут?))
транно....., настоящие ивреии должны бы быть в первых рядах борцов с нацистами в Украине,
даже доплачивать из своего кармана за честь сразиться с фошиздами ????