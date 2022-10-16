С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian

За последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале, Израиль приготовился к новой волне иммиграции. С тех пор около 13 тысяч украинцев с еврейским происхождением эмигрировали. Неожиданно вдвое больше уже прибыло из России – примерно каждый восьмой российский этнический еврей покинул страну, говорится в материале издания.

Согласно данным Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"), на которое ссылается The Guardian, за последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

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Российские власти при этом оказывают давление на "Сохнут", помогающий в вопросах репатриации - минюст РФ в июле потребовал ликвидировать представительство организации в России.