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С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізраїль

За последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале, Израиль приготовился к новой волне иммиграции. С тех пор около 13 тысяч украинцев с еврейским происхождением эмигрировали. Неожиданно вдвое больше уже прибыло из России – примерно каждый восьмой российский этнический еврей покинул страну, говорится в материале издания.

Согласно данным Еврейского агентства для Израиля ("Сохнут"), на которое ссылается The Guardian, за последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Читайте также: Израиль предоставляет Украине разведданные относительно иранских дронов-камикадзе, - NYT

Российские власти при этом оказывают давление на "Сохнут", помогающий в вопросах репатриации - минюст РФ в июле потребовал ликвидировать представительство организации в России.
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Топ комментарии
+24
Удар по ПВО: 15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.

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16.10.2022 18:02
+17
Зря Израиль их берёт. Они туда Куйло звать будут.
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16.10.2022 17:56
+10
-доктор, у меня проблемы с потенцией.
-сколько вам лет, отец!?
-79.
-ну так пора батенька, года.
-а вот напарник по домино, говорит, что может 3 раза в неделю, а ему 84!?
- ну так и вы говорите.
квартиру, машину и девственницу сару
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16.10.2022 18:08
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Зря Израиль их берёт. Они туда Куйло звать будут.
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16.10.2022 17:56 Ответить
у мну, товарищ уехал год назад.
Гражданство дали в аэропорту, дали квартиру, машину, денежное обеспечение.
Языка не знает, но что бы работать, нужно выучить. Работать он не собирается - инвалид.
---
хотел написать, чем занимается, но не стал
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16.10.2022 18:04 Ответить
-доктор, у меня проблемы с потенцией.
-сколько вам лет, отец!?
-79.
-ну так пора батенька, года.
-а вот напарник по домино, говорит, что может 3 раза в неделю, а ему 84!?
- ну так и вы говорите.
квартиру, машину и девственницу сару
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16.10.2022 18:08 Ответить
это всё не личное, квартира на правах бессрочной аренды, машина для передвижения, полагается - он колясочник. еще и автоматическая коляска, он на ней за пивом гоняет. на машине низя

не надо считать, что я придумал.
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16.10.2022 18:16 Ответить
"квартіру" дають на перші два тижні. У всіх є "товаріщі". Ізраїль дійсно не дає померти, але це не та країна, де можно жити виключно на соціальні виплати, які після першого року взагалі мінімальні, для цього є західна Європа. Інваліди - це інша справа.
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16.10.2022 19:02 Ответить
Не верю я в ети сказки. Сколько знакомых рассказывали что не такая в Израиле и райдужная жизнь. Кто с деньгами награбленными еще туда уезжает то жить можно. Но надолго денег не хватит сколько бы ты не взял, благодаря местному налогообложению и ценам. Общипают там как липку. Поетому все евреи и стараются по миру разбегаться. А в Израиль бегут только ради крайней необходимой безопасности. К тому же в Израиле приезжие евреи для местных не полноценные евреи.
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16.10.2022 18:27 Ответить
Ну, да, у вас "знания" об Израиле как в старом анекдоте про Карузо и "Изя мне напел".
Есть местные заморочки и с ценами и с налогами. А где их нет, этих самых заморочек?
Есть и неравенство. А где его нет?
Но если не выхватывать отдельные детали и не брать каждого отдельного человека, а брать картину израильской жизни в общем, и экономики в частности, то любой, имеющий работу, в состоянии купить себе квартиру, машину, жить не бедствуя, учить детей, отдыхать, откладывать на пенсию и проч. и проч. И это самый главный показатель здоровой страны и здоровой экономики.
А так, да, и я тоже воз и маленькую тележку могу привести примеров, как кто-то, ничего не достигнув, собирает чемоданы и из Израиля улетает в Канаду. Но здесь на 90% уверенности можно предсказать, что он и там тоже ничего не достигнет. Ибо работает старое правило - в твоем успехе на 90% все зависит от тебя и только на 10% от места и обстоятельств
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16.10.2022 19:07 Ответить
а попереднє громадянство чиє?
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16.10.2022 18:29 Ответить
Про кого новина, того и громодяне.
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16.10.2022 21:53 Ответить
квартиру где в тель-авиве или в какой то жопе на границе? сладко стелишь
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16.10.2022 23:59 Ответить
Хайфа рядом, около побережья.
Он на реабилитацию ездит туда, хотят на ноги поставить. от ВиЧ вылечить и так далее.
Ну и шишечки по выходным покупает, нарик бывший.
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17.10.2022 00:56 Ответить
израиль богатое госсударство может себе позволить но если бы население было миллионов 50-т - то хрен бы такая лафа была
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17.10.2022 03:05 Ответить
Интересно кто у них за Мойшу проводника проконал неужели сам Рогозин 🤣 ну за бога у них Унесет проконает 53 года покормит каждый день икра заморская красная и черная пивасик с воблой бутылочка Боярышника и На День Бяды Тройного одеколона и вместо торта тюбик гуталину вот это по нашему ватно еврейскому гхм...😇
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16.10.2022 18:43 Ответить
Да да Евреи ,не шутите и Иерусалим скажут что их исконный город,там Петр1 и Суворов еще проходили..
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16.10.2022 18:01 Ответить
А там і "шутить" нічого -в Єрусалимі є так зване "русское подворье" - місія "Русской православной церкви" Там навіть земля їм належить!
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16.10.2022 18:35 Ответить
Удар по ПВО: 15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.

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16.10.2022 18:02 Ответить
А-Й-А-ЙЙ-АА-ЙЙ-Й-АА-Й-А-АЙ!
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16.10.2022 18:04 Ответить
А з України скільки виїхало? і коли виїде те кодло що на Банковій і в Буковелі засіло?
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16.10.2022 18:08 Ответить
когда украинцы поумнеют на выборах
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17.10.2022 00:02 Ответить
Це і є еайкращий і найточнішй індикатор майбутнього кацапії. Євреї НІКОЛИ!!!! не залишаються у країнах, у якиз немає перспектив. Тому їх нема ні в північній кореї, нвюі у Зімбабве, ні у Нікарауа, ні на Кубі, зате ж у США, Австралії, Швейцарії, Швеції і навіть у ПАР.
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16.10.2022 18:14 Ответить
Браво.Ви маєте 100% рацію.
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16.10.2022 20:00 Ответить
якщо Московія переможе, то знову повернуться з часом - будуть у перших рядах будувати СРСР 2.0
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16.10.2022 18:17 Ответить
не баись кацап - не переможе твоя московия
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17.10.2022 00:03 Ответить
З України б, було б пречудово
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16.10.2022 18:18 Ответить
60 тыс... не мало...
может поэтому Израиль не спешит помогать именно Украине (хотя, сегодня вроде что-то там шевельнулось в душе еврейской - в ответ на иранские ракеты пообещали что-то...а вдруг дадут?))
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16.10.2022 18:22 Ответить
Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь
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16.10.2022 18:27 Ответить
и я за это.... а вдруг? )))
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16.10.2022 18:29 Ответить
не вдруг ,а точно
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16.10.2022 18:38 Ответить
Не все так просто- Ізраїль побачив, що передають (і збираються передати) іранці рашці з часом може жужати і гудіти в них в небі. Їм того потрібно? Появився стимул...довбанути по тих цілях. Причину завжди легше нейтралізувати, аніж потім боротись з наслідками. А в цьому у них досвід є...
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17.10.2022 06:56 Ответить
В ********** їх було 280 000. Виїдуть ті в кого є талант або гроші. А решта це "обрусєвшіє дєгєнєрати" типу гіркіна і соловьйова, а таких навіть Ізраїль до себе не пустить.
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16.10.2022 18:26 Ответить
соловйова? та ну
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16.10.2022 19:54 Ответить
Жаль, лаптеноги в массе своей тупы ,ленивы ,рукожопы ,а главное не желают работать .Молодые тетки сразу пытаются подороже продать писю ,даже невзирая на наличие детей и мужа.
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16.10.2022 18:30 Ответить
Евреї завжди продавали свою ... Дружини червоних комісарів, і сталіна, хто?
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16.10.2022 18:38 Ответить
Да там еврейской крови уже почти нет.
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17.10.2022 02:39 Ответить
маемо бути толерантні бо і евреі рі3ні наприклад наш еврей портников велич
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16.10.2022 18:52 Ответить
странно....., настоящие ивреии должны бы быть в первых рядах борцов с нацистами в Украине,
даже доплачивать из своего кармана за честь сразиться с фошиздами ????
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16.10.2022 19:12 Ответить
Это в России они - евреи, а в израиле они - русские.
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16.10.2022 19:30 Ответить
Що ж, вітаємо Ізраїль.
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16.10.2022 20:32 Ответить
 
 