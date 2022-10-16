Россияне приступили к эвакуации предателей из Херсонской области в оккупированный Крым, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты эвакуируют предателей из "государственных органов" Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+23 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий16.10.2022 20:02
+15 Перехватчик
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+9 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий16.10.2022 19:54
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Спасибо.
@NashaCanada
·
4 ч
Все частично мобилизованные обеспечены оружием. Частично.
У одного приклад, у другого дуло, у третьего курок.
Вам знайоме таке поняття, як надійні джерела інформації?
точно в глаз попал...)))
А насчёт Херсона ты небойся кацап скоро зайдем! И не только в Херсон а и в Донецк и Луганск!Всему своё время!
Вас вчили до незнайомих людей звертатися на "Ви"?
P.S. "нєбойся"... Пишіть мовою, якщо язика не спромоглися вивчити. А моє перше повідомлення було про про інформаційну гігієну, якщо не зрозуміли. І жодного сумніву у тому, що Збройні сили України зайдуть і в Херсон, і в Луганськ з Донецьком, і до Севастополя.
@NashaCanada
·
4 ч
Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.