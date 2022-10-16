Россияне приступили к эвакуации предателей из Херсонской области в оккупированный Крым, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты эвакуируют предателей из "государственных органов" Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", - отмечается в сообщении.

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