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Россияне приступили к эвакуации предателей из Херсонской области в оккупированный Крым, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты эвакуируют предателей из "государственных органов" Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+23
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16.10.2022 20:02
+15
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
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16.10.2022 20:02
+9
Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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16.10.2022 19:54
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та прямо там постріляйте іх-все одно зрадять
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16.10.2022 19:44 Ответить
Скатертью дорожка! А нельзя было сразу до войны взять и уехать? Нужны были эмоции?
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16.10.2022 19:44 Ответить
Куда? В Крим? Шоб потом і звідти чух-чух?
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16.10.2022 19:48 Ответить
Кацап так влаштований що тікає світ за очі лише під страхом розплати за скоєні злочини.
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16.10.2022 20:38 Ответить
щурі перші тікають
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16.10.2022 19:44 Ответить
Та не чипайте ви тваринок, пацюки - добрі, розумні тварини, в них величезна роль в екосистемах.... чим вони вам заважають? Тим, що знищують сміття, яке ми накидаємо? То й що??? Чи мало інших організмів? Людина - єдина істота, здібна на таку поведінку.... Тварини - завжди раціональні.
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16.10.2022 20:58 Ответить
ну его ***** этих полезных тваринок без их на земле было бы меньше бед и смертей
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16.10.2022 22:02 Ответить
Транзитним пасажирам прохання пройти до зали очікування - будете на веслах далі, ну або вплав
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16.10.2022 19:45 Ответить
Желательно в одно место, и координаты, пожалуйста, укажите.
Спасибо.
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16.10.2022 19:45 Ответить
Навіщо вони їм потрібні?
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16.10.2022 19:46 Ответить
Замість себе здаватимуть - мо' й до них самих не доберуться!
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16.10.2022 20:00 Ответить
Майно банків та пенсійного фонду в першу чергу, а колоборанти в кінці обозу щоб вата не питала куди вони поділися.
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16.10.2022 20:04 Ответить
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Все частично мобилизованные обеспечены оружием. Частично.
У одного приклад, у другого дуло, у третьего курок.
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16.10.2022 19:49 Ответить
В інеті пишуть, що наші зайшли сьогодні в Херсон. Сподіваюсь, щоб це була правда, а не фейк.
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16.10.2022 19:50 Ответить
В інеті ще пишуть, що нібіру уже блізко.

Вам знайоме таке поняття, як надійні джерела інформації?
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16.10.2022 19:52 Ответить
Та знаю, що поки офіційно це не підтвержено, може бути фейком. А так хочеться, щоб це була правда.
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16.10.2022 19:55 Ответить
Так и про Нибиру тоже " может быть фейком " !
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16.10.2022 20:00 Ответить
да что вы так палите Ринатика...)))\Нибиру его конёк...)\
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16.10.2022 20:11 Ответить
А ему пофиг: шо в лоб, шо по лбу ... Ему чел сказал , шо все пучком, оно же в космос улетает - настырно свою муйню с Нибиру несет... Каароч... полный АБЫРВАЛГ.
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16.10.2022 21:58 Ответить
а как ты догадался что это Ринат Амедов...?
точно в глаз попал...)))
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16.10.2022 20:09 Ответить
Ты ещё скажи Нибиру не существует??) Я че зря столько роликов про неё смотрел в ютубе.
А насчёт Херсона ты небойся кацап скоро зайдем! И не только в Херсон а и в Донецк и Луганск!Всему своё время!
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16.10.2022 21:21 Ответить
WTF?

Вас вчили до незнайомих людей звертатися на "Ви"?

P.S. "нєбойся"... Пишіть мовою, якщо язика не спромоглися вивчити. А моє перше повідомлення було про про інформаційну гігієну, якщо не зрозуміли. І жодного сумніву у тому, що Збройні сили України зайдуть і в Херсон, і в Луганськ з Донецьком, і до Севастополя.
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16.10.2022 22:15 Ответить
Елажев на чём ты палишься...? - тебя сразу двое вычислили...!)))
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16.10.2022 20:12 Ответить
От і добре, бо коли Кримський міст остаточно здійснить "відхід на більш вигідні позиції", то відловлювати цих зрадників буде легше.
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16.10.2022 19:51 Ответить
адміністрація в ізгнанії. Далі Керчі не пустять, Спермоусов буде милостиню просити на паперті.
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16.10.2022 19:53 Ответить
Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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16.10.2022 19:54 Ответить
Ссывтыкар . Самое то для них место .
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16.10.2022 19:57 Ответить
Може, нехай і "наших" заберуть...
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16.10.2022 20:00 Ответить
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16.10.2022 20:02 Ответить
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
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16.10.2022 20:02 Ответить
У Спєрмаусова всьо пад кантролєм,панікі нєт...
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16.10.2022 20:09 Ответить
Прямо в Сибирь. Шоб два раза не вставать
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16.10.2022 20:09 Ответить
...и побежали твари на болота мацковии
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16.10.2022 20:13 Ответить
Орки, через Керченську протоку на банківських сейфах попливете? Беріть приклад з німців. В 1943 році при відступі з Києва свої сейфи у гестапо залишили відкритими із ключами. Досі на Володимирській ними користуються. Це не моя видумка.
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16.10.2022 20:16 Ответить
На місці української влади варто також провести агітаційно-попереджувальну компанії для колаборантів і рядових,мовляв,спуску не буде,коли ми прийдемо,нам і так ви вже насрали,в тюрмах тримати вас задорого,тому шуруйте на родіну ,котру ви обрали.
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16.10.2022 20:17 Ответить
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16.10.2022 20:23 Ответить
Будьте ви прокляті кацапські прихвостні !!!!!!!
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16.10.2022 20:25 Ответить
доволі дивно виходить: своїх кидають, але українських зрадників евакуюють
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16.10.2022 20:52 Ответить
пропоную їм тікати зразу в СИБІР!
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16.10.2022 21:08 Ответить
І знаєте, що потім буде найгірше-оця вся пліснява любими методами і шляхами знову буде лізти сюди з дитячим лепетом "ми не стреляли, нас винудили". І знову знайдуться сивохи-"ето же наші люди". І що, ми маємо вчергове лоханутись і повірити?
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17.10.2022 06:17 Ответить
 
 