США пытаются убедить РФ не рассматривать никакие варианты использования ядерного оружия, - советник Байдена Салливан

Соединенные Штаты Америки будут одинаково реагировать на использование Россией любой формы ядерного оружия в войне с Украиной.

Об этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Корреспондентка CNN спросила, будут ли США относиться к "тактическому" использованию Россией ядерного оружия - поражению небольшой цели или взрыву в Черном море, например - иначе, чем к широкомасштабным атакам.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине. Мнение о том, что существуют какие-то отличия в использовании, я считаю опасным", - сказал Салливан.

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"С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками по НАТО и партнерами, а также другими ответственными странами по всему миру, включая такие, как Китай и Индия, прислать очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать использование ядерного оружия в этом конфликте", - продолжил Салливан.