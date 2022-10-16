США пытаются убедить РФ не рассматривать никакие варианты использования ядерного оружия, - советник Байдена Салливан
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты Америки будут одинаково реагировать на использование Россией любой формы ядерного оружия в войне с Украиной.
Об этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.
Корреспондентка CNN спросила, будут ли США относиться к "тактическому" использованию Россией ядерного оружия - поражению небольшой цели или взрыву в Черном море, например - иначе, чем к широкомасштабным атакам.
"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине. Мнение о том, что существуют какие-то отличия в использовании, я считаю опасным", - сказал Салливан.
"С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками по НАТО и партнерами, а также другими ответственными странами по всему миру, включая такие, как Китай и Индия, прислать очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать использование ядерного оружия в этом конфликте", - продолжил Салливан.
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"US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says"
УЖЕ, БЛТ, ПОЗДНО!!!!!
Хотите избежать ядерной катастрофы - атакуйте первыми! На кону выживание человечества, а они в толерантность играют.
p.s. Иногда мне кажется, что проект "человечество" действительно надо прекратить. И стереть. Он не заслуживает на продолжение.
Не просто припущення яка країна буде відповідати конкретно офіційно ТЕБЕ ЗНИЩАТЬ
Ось тоді воно задумається бо здихати не хоче
москалі?
Это лучшие люди частного рекламного агентства «Батькивщина» имени Тимошенко
Это не Черчель, не сенатор Джон МакКейн , Борис Джонсон или Маргарет Тетчер.
Заискивание перед путлером есть провоцирование его на эскалацию.
Только четкое понимание его что применение оружия массового поражение это его конец есть решение по его сдерживанию.
звісно, Саліван, CNN та Цензор.нет --- дуже креативні, якщо їм вдалося подати "новину від 17 жовтня"
сподіваюсь, усе решта в цій "новині" такого ж самого гатунку...
US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)
переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки
вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?