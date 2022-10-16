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ВСУ начали делать очередную прожарку оккупантам в районе Берислава на Херсонщине. У оккупантов началась паника, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

На Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и увозят оттуда своих раненых. Вскоре РФ ждет новый котел, продвижение ВСУ неизбежно.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера у оккупантов началась паника. Наши Вооруженные силы в районе Берислава как раз начали делать очередную прожарочку оккупантам, и это такое, знаете ли, начало завершения контрнаступательных действий. Потому что Берислав и Веселое - стратегические цели... Наши ВСУ уничтожили две системы ПВО в Бериславском районе, в Каховском. И отработали очень четко авиацией. У коллаборанта Стремоусова началась паника, он начал заикаться", - отметил Хлань.

Однако главное не то, что коллаборант Стремоусов смешно заикался из-за страха. По словам советника главы Херсонской ОВА, важнее то, что после этого предатель уже мчался на машине в сторону Геническа.

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"Мы понимаем, что ФСБшники, конечно, его оттуда вернут. И его, и Сальдо. Ну Сальдо вообще как-то интересно. Его как мумию где-то держат, потом его достают, он с почти неживым лицом что-то там рассказывает", - добавил Хлань и отметил, что Стремоусов - "клоун на побегушках",

Рашисты и коллаборанты прекрасно понимают неизбежность наступления ВСУ. Все, что остается оккупантам, - бежать.

"Вот, будем наблюдать сегодня, что же там происходит у оккупантов и коллаборантов. Паника, безусловно, паника. Они понимают, что продвижение Вооруженных сил не остановить. Деоккупация идет, с каждым днем продвигается. То есть наши Вооруженные силы от Дудчан вчера начали продвижение и как раз очень сильно "накрывали" Берислав, такая была артподготовочка. Ну, нужно понимать, что им (оккупантам. - Ред.) нужно убираться побыстрее, если хотят остаться живыми. То вперед, в одну дружную колонну и бежать!" - сообщил Хлань.

Также он пояснил, что будет дальше, когда ВСУ выбьют рашистов из Берислава, населенного пункта, через реку от которого находится Новая Каховка. Как отметил Хлань, оккупанты уже понимают, что не смогут удержаться, потому они вывозят своих раненых. Пока что они могут передвигаться по нескольким мостам, которые они сделали на дамбе Каховской ГЭС, однако наши ВСУ уже контролируют их огнем.

Когда защитники Украины возьмут под контроль Берислав и ГЭС, то вплоть до Дарьевки они смогут зачистить территорию от оккупантов, отметил Хлань. А за Дарьевкой уже сразу Херсон, в 20 километрах, рашисты окажутся в котле.

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"То есть получается, что Херсон уже будет в кольце 20-километрового действия. И по Лиманскому направлению, от Таврийского и Потемкино... Останется только Николаевское направление, но мы там на подступах", - добавил Хлань.

По его словам, позиции кафиров становятся ничтожными. И когда ВСУ возьмут под свой полный контроль передвижение кафиров в районе ГЭС, то вплоть до Дарьевки они смогут деоккупировать Херсонскую территорию.
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Топ комментарии
+33
Набридли вже ці розмови - паніка, втікають, фронт посипався... Просування дуже важке, ворог чінить опір, маємо втрати. Треба реальну ситуацію показувати.
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16.10.2022 20:38
+27
Слава ЗСУ ! Бейте тварей , берегите себя . Боже , поможи нашим Воинам!
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16.10.2022 20:36
+25
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16.10.2022 20:29
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16.10.2022 20:29 Ответить
Гойда, рососияне!
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16.10.2022 20:32 Ответить
Ой хланю, хланю...
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16.10.2022 20:34 Ответить
Ой хланю, хланю пи...дабол.
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16.10.2022 20:49 Ответить
Каких ещё поискать .Помню как как он в красках расписывал ликвидацию якобы партизанами двух коллаборантов :бывшего мента и какого то чинушу гура и томка их фамилии.Така потом через недель три физии этих коллаборантов засветились в российских пропагандистских сми где они рассказывали о подставных покушениях на себя ( по всей видимости там полный аналог с покушенем на Бабченко в Киеве) ещё и наверное партизанов ,согласившихся на такое нужное дело фсбшники взяли на горячем
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16.10.2022 21:18 Ответить
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16.10.2022 20:34 Ответить
Слава ЗСУ ! Бейте тварей , берегите себя . Боже , поможи нашим Воинам!
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16.10.2022 20:36 Ответить
Смерть свинособакам....
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16.10.2022 20:38 Ответить
Щирий друже, вашi слова - та до Бога.
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16.10.2022 21:43 Ответить
Набридли вже ці розмови - паніка, втікають, фронт посипався... Просування дуже важке, ворог чінить опір, маємо втрати. Треба реальну ситуацію показувати.
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16.10.2022 20:38 Ответить
паники нет. Они без паники уезжают - стрёмноусов подтвердил, что никакой паники нет, Олешки он уже проехал.
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16.10.2022 20:45 Ответить
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16.10.2022 21:01 Ответить
И не говори. "Паника" у них еще с августа месяца, и чего-то стоят, еще и отстреливаются. Я слежу за сводками ГШ и смотрю обстрелы на Південнобузькому напрямку - там постоянно мелькает цифра 30-40 НП (сегодня 35 НП например). Это по-моему максимум по всем направлениям. А как же "мосты взорваны", "логистики нет", "огневой контроль над всеми переправами", "паника, деморализация, им жрать нечего", "бегут на правый берег, покупают надувные круги, сдаются в плен, воевать не хотят". Тьфу.. верь потом официальной информации.
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16.10.2022 20:46 Ответить
это да, подразделеня рашистов рвутся с левого берега на правобережную Херсонщину, иногда даже самовольно вопреки командованию переправляются на правый берег, что бы дать отпор укронацистам.
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16.10.2022 22:07 Ответить
Нужно за Спермоусова тоже назначить награду. Притом за мертвого чтобы цена была больше чем за живого
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16.10.2022 20:41 Ответить
а живой он зачем? На него всё равно никого не выменяешь.
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16.10.2022 20:46 Ответить
Привязать его к столбу и сделать плевательницу и обсыкательницу пока не утопиться.
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16.10.2022 21:00 Ответить
Стремоусов никто , он никому не нужен.
Бывший городской херсонский сумасшедший, чудоковатый и глупый.
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16.10.2022 21:58 Ответить
Котёл предполагает плен - так сколько возьмут УБИЙЦ В ПЛЕН - 6 тыс, 4 тыс ? ЧИ опять отпустят ?

в Изюме отпустили убийц и насильников ? Что-то журналисты молчат
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16.10.2022 21:12 Ответить
После победы им и не только ответят... главное , шобы у наших и амервоенных не путались под ногами, бо тогда не сегодня-завтра ответят.
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16.10.2022 21:40 Ответить
А ще непогано, коли пишешь статтю, подивитись на мапу. Напроти Берислава знаходиться Каховка. Від Берислава нижче по течії за 15км Веселе, а через дорогу, яка веде на дамбу Каховської ГЄС, знаходиться Кохацьке, напроти якого і є Нова Каховка. Хоча може даремно я це написав, Хлань мабудь хотів заплутати тікаючих в паніці окупантів.
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16.10.2022 21:40 Ответить
На шо намек, драныкоедию будем брать?
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16.10.2022 21:41 Ответить
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16.10.2022 21:52 Ответить
Те, що несе це базікало, треба впевнено ділити на п'ять.
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16.10.2022 21:53 Ответить
Конкурент Арестовича ?
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16.10.2022 21:59 Ответить
Якісь речі про Херсон можна бути вести після взяття Снігурівки та мосту у Козацькому . А до того часу це все середньострокова перспектива і зайве базікання.
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16.10.2022 22:02 Ответить
Коло постiйно звужува€ться.
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16.10.2022 22:19 Ответить
Ну воно-то так, але там ще 130 на 40 км ділянка... І зараз йдеться не про Херсон, а, скоріше, про Каховський міст... Це вже було б значним успіхом, але від Дудчан до Козацького 50 кілометрів...
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16.10.2022 22:35 Ответить
Важлива тенденцiя. Оркам песець.
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16.10.2022 23:41 Ответить
Шапкозакидательство плюс географический кретинизм приводит автора к рассказу никчемной информации.
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16.10.2022 22:33 Ответить
Это ещё урапатриот , с шашкой на боевом коне , Чапаев . Пиарщиков как блох развелось .
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16.10.2022 22:52 Ответить
Дудчани до Берислав 48,9 км. Може ЗСУ і накривають. Те що фронт продвинувся то таке є насправді
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16.10.2022 23:07 Ответить
Замахало чути про "паніку" і не бачити результату...
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16.10.2022 23:16 Ответить
Погано дивились.... нагадую:
Київ обл., Чернігів обл., Житомир, Суми, Харьків, сє#алися кацапи швиденько так.... те саме з часом буде з Херсоном а там й усі іньші теріторії України. "НА штиках" війско вже війну не виграє, тим більше Сильні країни цього світу на боці України!
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17.10.2022 03:24 Ответить
Гори окупант маленький і великий.
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17.10.2022 01:55 Ответить
 
 