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Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник Лапин плохо сказал об Аллахе, - журналисты выяснили причины бойни на полигоне Белгородщины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,таджики,армія,полігон,мобілізація

Причиной перестрелки на полигоне ВС РФ в поселке Солоты Валуйковского района Белгородской области России стало нежелание мобилизованных мусульман отправляться на войну против Украины, а непосредственным поводом – слова полковника Лапина относительно Аллаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы выводы журналистского расследования, проведенного российским информационным проектом Astra.

"Началось все с того, что некоторые наши солдаты - дагестанец, азербайджанец и адыгеец - сказали, что "это не наша война" и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, то всех собрал и начал говорить, что "это священная война". Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек", - рассказал очевидец и один из пострадавших, который сейчас лечится в госпитале после полученного тогда огнестрельного ранения..

Как отмечает Astra, этот мужчина тоже исповедует ислам.

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Я лично думаю, что это больше всего и задело, фраза, что "Аллах - слабак". Фраза очень многих повергла в шок - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - продолжил собеседник журналистов.

Смотрите также: Последствия стрельбы в воинской части в Белгородской области. ФОТОрепортаж

После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт, однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось.

"А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли нашего подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные", - продолжил интервьюируемый.

"За две-три минуты до того, как начать стрельбу, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону", - добавил он.

Издание также приводит имена стрелков.

"Я помню, что стрелявших зовут: Бикзот – он старший сержант, другой — Ануше, и третий — младший сержант Ами. Фамилии я не помню, младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. Ами он попал в плечо, но тот успел убежать", - подытожил раненый.

Читайте также: В воинской части на Белгородщине, где находились мобилизованные россияне, произошла стрельба – официально 11 убитых, 15 раненых
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Топ комментарии
+40
Не факт. Пишуть люди в ТГ каналах що причина в дідовщині і тому що декілька уродів почали зоновські поняття наводити. Ось їх братву і завалили.

В тім немає значення яка саме причина. Головне те що цього буде більшати.

І все попередній раз закінчилось вбивством імператора та всіх його бояр разом із їх дітьми.
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16.10.2022 21:26
+36
Драка гадюки и гадюки

В Москве, возле Тушинского военкомата произошла драка двух групп сотрудников которые пытались вручить друг другу повестки.
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16.10.2022 21:34
+22
Оце к нам суне "Адiн нород" , це кремлiвське чмо хоче нас в свiй гулаг запхати...
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16.10.2022 21:37
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16.10.2022 23:07 Ответить
Хммм... А что интерестно на это скажет религиозное руководство ИСЛАМСКОЙ республики Иран?)))
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16.10.2022 23:13 Ответить
😁
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16.10.2022 23:21 Ответить
Вчора були таджики, сьогодні казахи. У рашистів скрізь проблеми.
https://twitter.com/i/status/1581624287424700418
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16.10.2022 23:26 Ответить
а цих казахів в полон брати не варто ...
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17.10.2022 00:15 Ответить
это просто кацапы, которые знают казахский язык.
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17.10.2022 00:16 Ответить
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16.10.2022 23:42 Ответить
ИншаАллах не крайний случай..
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17.10.2022 00:13 Ответить
быть может
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17.10.2022 02:30 Ответить
Это что, таджики, принявшие гражданство рфии? Если нет, то что они вообще там делали? Не, я читал, что где-то пытались(и возможно даже успешно) затащить мигрантов-гастарбайтеров в свои шайтанкоматы, но неужто их в наручниках и кандалах до этого полигона волокли?
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17.10.2022 00:29 Ответить
У жодній релігії немає благословіння на вбивство! Про "свящєнную вайну" повна брехня. Ні Ісус, ні Аллах не схвалюють жодну війну, хіба що коли ти захищаєш свій дім та родину й то ще питання.
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17.10.2022 02:54 Ответить
Тр ба ж чимось виправдатись, от і Аллах припліли
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17.10.2022 08:50 Ответить
Из всей этой грядки долбодыров, только прапорщик Семёнов (как это не странно звучит) оказался обладателем мозгов и навыков. Приз в студию.
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17.10.2022 03:47 Ответить
Как раз прапорщик Семенов после полковника и есть самый тупой мудак. А Таджики правильно сделали что убили глупого полкаша. К тому же и ещё верующего только в деньги. В императорской царской российской армии было запрещено брать на службу низших чинов из иноверцев как раз по этой самой причине. Но куда до этого понимания маланскому руководству что в СССР что в РФии. В СССР было только 5% умных образованных офицеров среднего и старшего звена. Остальные без мата виразить свою мысль не могли. Сам видел
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17.10.2022 14:02 Ответить
Глупости, юноша, несете. Во всем. Начиная с прапорщика, заканчивая процентом (5% меня особенно умилили - точность потрясающая. Вы в школе сейчас проценты проходите, наверное).
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17.10.2022 16:10 Ответить
Мотиви і причини не цікавлять, важніший результат.
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17.10.2022 06:34 Ответить
Амі пішов до кремля
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17.10.2022 07:23 Ответить
Усьо в парядке, папало за дело!
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17.10.2022 10:37 Ответить
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