Солдатам-мусульманам не понравилось, что полковник Лапин плохо сказал об Аллахе, - журналисты выяснили причины бойни на полигоне Белгородщины

Причиной перестрелки на полигоне ВС РФ в поселке Солоты Валуйковского района Белгородской области России стало нежелание мобилизованных мусульман отправляться на войну против Украины, а непосредственным поводом – слова полковника Лапина относительно Аллаха.

Как информирует Цензор.НЕТ, таковы выводы журналистского расследования, проведенного российским информационным проектом Astra.

"Началось все с того, что некоторые наши солдаты - дагестанец, азербайджанец и адыгеец - сказали, что "это не наша война" и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты, то всех собрал и начал говорить, что "это священная война". Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек", - рассказал очевидец и один из пострадавших, который сейчас лечится в госпитале после полученного тогда огнестрельного ранения..

Как отмечает Astra, этот мужчина тоже исповедует ислам.

"Таджики Лапину в ответ сказали, что священная война - это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Я лично думаю, что это больше всего и задело, фраза, что "Аллах - слабак". Фраза очень многих повергла в шок - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - продолжил собеседник журналистов.

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После построения россияне и мусульмане продолжили конфликт, однако потом все разошлись и все вроде бы успокоилось.

"А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли нашего подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные", - продолжил интервьюируемый.

"За две-три минуты до того, как начать стрельбу, нам, мусульманам, сказали отойти в сторону", - добавил он.

Издание также приводит имена стрелков.

"Я помню, что стрелявших зовут: Бикзот – он старший сержант, другой — Ануше, и третий — младший сержант Ами. Фамилии я не помню, младший сержант Ами убежал. А прапорщик Семёнов двух из стрелявших убил. Семёнов в этот момент находился в комнате, где хранятся ящики с патронами, где нам их выдают. У него свой боевой пистолет, во время самой стрельбы он не присутствовал, он услышал, что происходит, вышел и расстрелял обоих таджиков. Ами он попал в плечо, но тот успел убежать", - подытожил раненый.

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