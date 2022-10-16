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война (47303) ПВО (1505) США (23262) Маркарова (250)

Маркарова просит США ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем ПВО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маркарова

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала США сделать все возможное для ускорения поставок оружия для ВСУ, особенно комплексов противовоздушной обороны, на фоне последних ракетных атак РФ по украинским городам.

Об этом она заявила в воскресенье в прямом эфире на телеканале CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, эти системы трудно производить, и они еще не готовы... Но мы делаем все возможное и просим наших партнеров сделать все возможное, чтобы ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем", - сказала глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Читайте также: Украина обсуждает с США поставки ракет, которые бьют дальше HIMARS, - Маркарова

Она подчеркнула, что крайне необходимо оградить как можно больше украинских населенных пунктов от российских ракет, от которых страдают мирные жители, в том числе дети.

Маркарова подчеркнула, что от Путина можно ожидать чего-угодно, несмотря на его заявления, тем более что развернутая в РФ в последние недели мобилизация стала провальной, так как не принесла ему никаких преимуществ.
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Топ комментарии
+4
...та шо вже - давай і пару бригад морпіхів підсилених там чимось добреньким важкеньким, чого ти вимагай, не думай...
Х.з. може я щось не розумію старістю?
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16.10.2022 21:47
+4
Шо, кацапченя, ніяк не впораєшся з гуглтранслейтом?
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16.10.2022 22:21
+3
...грошей на 3,14здила,тепер можливо розуміти,як це похибно.
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16.10.2022 21:56
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Там щей посол є? Така тиша
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16.10.2022 21:40 Ответить
...та шо вже - давай і пару бригад морпіхів підсилених там чимось добреньким важкеньким, чого ти вимагай, не думай...
Х.з. може я щось не розумію старістю?
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16.10.2022 21:47 Ответить
Те що просить пані Посол добре, але у держави є інші механізми вирішення таких справ, як замовлення зброї!
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16.10.2022 21:47 Ответить
В Тростянце про такое не учат. Ей бумажку дали - она слова прочитала
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16.10.2022 22:19 Ответить
И эта бумажка в Минфине работала? Стыд то какой.
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16.10.2022 22:24 Ответить
Палішса, Іріна!
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16.10.2022 22:30 Ответить
Почему?
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17.10.2022 04:30 Ответить
...грошей на 3,14здила,тепер можливо розуміти,як це похибно.
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16.10.2022 21:56 Ответить
Шо, кацапченя, ніяк не впораєшся з гуглтранслейтом?
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16.10.2022 22:21 Ответить
Аналитики:

Киев за 3 дня

2 NASAMS заказываем 1 июля, обещаем в ближайшем будущем, может к концу года

6 NASAMS в течении 2 лет

Получается, теперь аналитики считают, что 2 систем хватит, в конце года

и 6 систем еще понадобятся через 2 года

А пока давать, что есть в наличии и не требует ожидания - нет необходимости
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16.10.2022 23:26 Ответить
Да неужели маркарова наконец-то вспомнила о своих прямых обязанностях??????А я думала,что она занята исключительно темой заказных статей об "Альфа-банке" в Украине ,чтобы не отдавать долг ,который "Аккорд-банк"принадлежащий её муженьку Волынцу взял у "Альфы".Хотя этой сладкой парочке (маркарова и волынец) не впервой заниматься подобными делами.Одна тема с "Актив банком",который эти мошенники обанкротили чего только стоит.А если серьёзно,то непонятно зачем эту базарную торговку держат на должности посла Украины в США.Позорище!И по таким,как она судят об украинцах.
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17.10.2022 00:36 Ответить
А чому не купити системи ППО? На ринку зброї продадуть що завгодно. Нам таки бабки виділяють, а ми чекаєм коли нам «поставлять». Якщо не можна за ці гроші то скинемося всією Україною
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17.10.2022 08:55 Ответить
Stanislav Bryzhyk
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18.10.2022 06:08 Ответить
 
 