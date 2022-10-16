Маркарова просит США ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем ПВО

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала США сделать все возможное для ускорения поставок оружия для ВСУ, особенно комплексов противовоздушной обороны, на фоне последних ракетных атак РФ по украинским городам.

Об этом она заявила в воскресенье в прямом эфире на телеканале CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, эти системы трудно производить, и они еще не готовы... Но мы делаем все возможное и просим наших партнеров сделать все возможное, чтобы ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем", - сказала глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.

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Она подчеркнула, что крайне необходимо оградить как можно больше украинских населенных пунктов от российских ракет, от которых страдают мирные жители, в том числе дети.

Маркарова подчеркнула, что от Путина можно ожидать чего-угодно, несмотря на его заявления, тем более что развернутая в РФ в последние недели мобилизация стала провальной, так как не принесла ему никаких преимуществ.