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Сумская область (1873) Шостка (60) Тарифы на электроэнергию (1907) Живицкий Дмитрий (242)

Из-за обстрелов россиян без света остался Шосткинский район Сумщины, - председатель ОВА Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Сумской области без света в результате обстрелов российских оккупантов остался Шосткинский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения в области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района", - написал Живицкий.

Он отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса необходимо ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра.

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