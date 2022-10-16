Из-за обстрелов россиян без света остался Шосткинский район Сумщины, - председатель ОВА Живицкий
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В Сумской области без света в результате обстрелов российских оккупантов остался Шосткинский район.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.
"В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения в области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района", - написал Живицкий.
Он отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса необходимо ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра.
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