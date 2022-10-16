В России заблокировали сайт "Хочу жить", с помощью которого можно сдаться в плен ВСУ
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Сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который российским военнослужащим предлагалось подать заявку на сдачу в плен ВСУ, был заблокирован на территории России.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода", передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным проекта, доступ к доменному ресурсу был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ.
"Заблокирован проект дважды… Первый раз — по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй — просто сайт целиком", — поясняет "Роскомсвобода".
Отмечается, что Генпрокуратура России приняла решение о блокировании 11 октября.
Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.
Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.
Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.
Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений по поводу сдачи в плен российских военных.
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Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Але це не про свідків Єгови.
але жити хоче і варіанти прораховує)
забодаются банить, того кто хочет жить а не покрошиться на венигрет другое название не сильно опечалит
А я думал что рекламу сайта по всем ТВ каналам запустили и ********* с Секелёвым организовали цикл телепередач с разъяснением правил регистрации и пользования сайтом....
Жить они хотят.
А кто (родину) меня с кабаевой защищать будет?