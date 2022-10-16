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В России заблокировали сайт "Хочу жить", с помощью которого можно сдаться в плен ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

жити,хочу

Сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который российским военнослужащим предлагалось подать заявку на сдачу в плен ВСУ, был заблокирован на территории России.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на проект "Роскомсвобода", передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным проекта, доступ к доменному ресурсу был заблокирован в воскресенье по требованию Генпрокуратуры РФ.

"Заблокирован проект дважды… Первый раз — по "маске", когда ограничивается доступ ко всем доменам и поддоменам, второй — просто сайт целиком", — поясняет "Роскомсвобода".

Отмечается, что Генпрокуратура России приняла решение о блокировании 11 октября.

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Украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Напомним, 4 октября в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что за последние несколько недель поступило более 2 тысяч обращений по поводу сдачи в плен российских военных.
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Топ комментарии
+25
Заблокировали, бо не хотят чтоб кацапы жили )))
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16.10.2022 22:31
+18
Дэбилы ...запретить, ать-два, и шо - сдача у плен отменяется??? Ну тупорылые ...блокираторы
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16.10.2022 22:31
+16
.
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16.10.2022 22:33
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Вывод - отсоединять от московщины побальше регионов, то уже будет не расея и там будет действовать этот и другие сайты.
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16.10.2022 22:30 Ответить
Вывод: срочно открыть сайт "Не хочу жить" с соответствующими рекомендациями
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16.10.2022 23:58 Ответить
Це лютий піздєц,ваш комент)
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17.10.2022 10:10 Ответить
Дэбилы ...запретить, ать-два, и шо - сдача у плен отменяется??? Ну тупорылые ...блокираторы
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16.10.2022 22:31 Ответить
бюрократы...)))
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16.10.2022 22:37 Ответить
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16.10.2022 22:42 Ответить
Заблокировали, бо не хотят чтоб кацапы жили )))
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16.10.2022 22:31 Ответить
кацапы, кому это надо, прекрасно владеют vpn'ом.
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16.10.2022 22:32 Ответить
В РОсії визнана давно вже екстремістською і заборонена секта "Свідків Єгови" - бо вони відмовляються брать у руки зброю! Про що ще може йти мова?
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17.10.2022 04:51 Ответить
а віра дозволяє нашому свідку Єгови задушити кацапського окупанта голими руками?
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17.10.2022 05:17 Ответить
У тому-то й справа, що вони взагалі насильство відкидають Тому у цивілізованому світі існує практика "альтернативної служби" - наприклад, санітарами у госпіталях (До речі - при нацистах "свідків Єгови" відправляли до концтаборів Тобто це ще одне підтвердження ідентичності "нацизму" і "рашизму")
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17.10.2022 05:23 Ответить
тоді сподіваюсь хоч через рік побачити підрозділ такмедів імені Єгови, бо може так вийти, що вони знов опиняться у концтаборах.

Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Але це не про свідків Єгови.
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17.10.2022 13:11 Ответить
Не діждешся! Надто "хитровиї*ані" "Такмед" - це "участь у бойових діях" І саме тому вони озброюються особистою зброєю (частіш всього - пістолетами) для самооборони! Тільки госпіталі морги та похоронні команди Я колись цим цікавився - мене "сватали" юрисконсультом військкомату - тому цікавився цією областю роботи
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17.10.2022 13:56 Ответить
мав колись справу з декількома. Вашу характеристику підтверджую.
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17.10.2022 14:03 Ответить
Ні
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17.10.2022 10:12 Ответить
Міністєрство Правди работаєт!
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16.10.2022 22:32 Ответить
Пора открывать новый сайт "Хочу умереть"
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16.10.2022 22:33 Ответить
.
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16.10.2022 22:33 Ответить
Скоро при видачі повісток будуть одразу телефон забирати
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16.10.2022 22:33 Ответить
там самий циміс був у тому, що на проект телефонували і ті, хто ще повістки не отримав)))

але жити хоче і варіанти прораховує)
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16.10.2022 22:35 Ответить
ну будет не "хочу жить" а "хочу сбежать" "хочу вьіжить" "хочу в плен" и еще 100500 наименований того же самого

забодаются банить, того кто хочет жить а не покрошиться на венигрет другое название не сильно опечалит
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16.10.2022 22:34 Ответить
Странно.
А я думал что рекламу сайта по всем ТВ каналам запустили и ********* с Секелёвым организовали цикл телепередач с разъяснением правил регистрации и пользования сайтом....
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16.10.2022 22:35 Ответить
Виходить "пажилі і хватіт"
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16.10.2022 22:39 Ответить
Звучит как ребрендинг сети ресторанов "Вкусно и точка".
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16.10.2022 22:43 Ответить
а хто вам разрешил хотеть жить??? а?
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16.10.2022 22:40 Ответить
Я хочу жити, і хочу гарно жити, а ото всьо мені до сраки
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16.10.2022 22:49 Ответить
Ну зарегить побольше "хочу жить", "жить хочу", "очень хочу жить", "кушать хочется", "патронов не выдали", "старшина козел", "от военкома не убежал", "дайте пожить"... И так далее... И троллинг неплохой, и сарафанное радио разнесет за несколько часов.
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16.10.2022 22:51 Ответить
"стейк и пинта пива", "зависть чмобика", "чипсовый наркоман"...
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16.10.2022 22:59 Ответить
жить нє хотят
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16.10.2022 22:51 Ответить
А я вам говорю , что ***** это агент ЦРУ ,под прикрытием . Шаг за шагом уничтожает расию .
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16.10.2022 22:56 Ответить
"Не всё так однозначно"(с)
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16.10.2022 22:58 Ответить
ми знаємо, але не хочемо приймати у цьому участь усією Україною
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16.10.2022 23:05 Ответить
Баловство это..
Жить они хотят.
А кто (родину) меня с кабаевой защищать будет?
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16.10.2022 22:57 Ответить
Блокируй не блокируй ,сайт работает, на поле боя , круглосуточно .
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16.10.2022 23:03 Ответить
Заблокировали сайт в РФ, а мобики его открывают после заезда на территорию Украины. В регионах где идут бои его надо сделать стартовой страницей при регистрации в мобильной сети.
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16.10.2022 23:18 Ответить
Генпрокуратура Росії заблокировала россиянам право на жизнь.
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16.10.2022 23:25 Ответить
Русского могила исправит.
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16.10.2022 23:26 Ответить
Ті що хочуть жити вміють користуватися ВПН.
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17.10.2022 00:38 Ответить
 
 