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"Не словило", - украинская ракета, обойдя российскую ПВО, поражает цель вблизи Белгорода. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 16 октября в сети появились кадры того, как российская ПВО безуспешно пытается перехватить украинскую ракету вблизи города Валуйки Белгородской области. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует кадры публикуются в соцсетях. 
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Топ комментарии
+88
Пацаны довольны. Давайте еще порадуем рузьких.
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16.10.2022 22:58
+81
***** якась? Де білгородськи воєнкоми, де повістки?
Ці підари мають вже в товарних вагонах під Хаймерси їхати...
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16.10.2022 22:56
+52
это обычная реакция кацапов. Они там все поголовно идиоты.
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16.10.2022 23:18
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************...
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17.10.2022 09:42 Ответить
НАДОЕЛ ВАШ ТЕЛЕГРАММ ДЕБИЛЬНЫЙ!!!!
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17.10.2022 12:13 Ответить
Смерть моzzzkaлям!
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17.10.2022 19:15 Ответить
додом всі додом а потім під суд....
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27.11.2022 19:49 Ответить
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