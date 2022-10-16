"Не словило", - украинская ракета, обойдя российскую ПВО, поражает цель вблизи Белгорода. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 16 октября в сети появились кадры того, как российская ПВО безуспешно пытается перехватить украинскую ракету вблизи города Валуйки Белгородской области. Внимание! Ненормативная лексика!
Как информирует кадры публикуются в соцсетях.
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про колобок
показать весь комментарий17.10.2022 09:42 Ответить Мне нравится 1
Мстислав Острогозький
показать весь комментарий17.10.2022 12:13 Ответить Мне нравится 0
Otrutnyi Otrutnyi
показать весь комментарий17.10.2022 19:15 Ответить Мне нравится 0
Микола Шафран 78dd0571
показать весь комментарий27.11.2022 19:49 Ответить Мне нравится 0
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Ці підари мають вже в товарних вагонах під Хаймерси їхати...