Российское государство ищет в тюрьмах убийц и направляет их в Украину убивать снова, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Использование Россией заключенных как живой силы подтверждает необходимость признания ее государством-террористом, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время своего вечернего обращения.
"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", - сказал он.
По словам президента, "против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там".
"И это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор - ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. В мире еще сомневаются, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
«В наших руках это всё в запустении, если бы это было в руках иностранцев, то уже давно местность эта давала бы большие доходы и кишела бы туристами. Но куда там! Для этого нужны капиталы и капиталы, наше же назначение капиталов - это война.Мы не можем просидеть и 25 лет без войны, все народные сбережения идут в жертву войнам. Мы оставляем в запустении богатейшие края, завоеванные нашими предками, а в душе всё стремимся к новым и новым завоеваниям оружием и хитростью. О каком благосостоянии можно при таком состоянии вещей серьезно говорить!»
Чего искать зеков, они все за решеткой, бери любого.