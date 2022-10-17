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война (47303) ракеты (2780) Сумская область (1873) Живицкий Дмитрий (242)

Россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, есть пострадавшие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра.
Есть пострадавшие. Детали со временем", - говорится в сообщении.

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Чому в Білгороді та Курську досі є електроенергія?
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17.10.2022 07:45 Ответить
А что у России авторское право на обстрелы
Пора и им мозги чуть чуть развёрнуть
Чтобы знали зло всегда наказуемости
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17.10.2022 08:18 Ответить
мовчання ягнят, побиття немовлят
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17.10.2022 08:45 Ответить
какой нибудь наркоман намалюет картину, ужасы в Киеве и будут её продавать за 100 мильонов туды сюды, вот и будет все ассоциации от войны у тех, кто не давал возможности её закончить.
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17.10.2022 10:08 Ответить
Хорошо что Генерал Залужный разумный дядько. И не делает того что ему советуют в комиентариях
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17.10.2022 10:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:04 Ответить
Запад наконец даст ПРО но только после того как парашка выпустит все свои ракеты и разрушит всю инфраструктуру какую только может
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17.10.2022 11:39 Ответить
 
 