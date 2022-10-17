Россияне нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Сумской области, есть пострадавшие

Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 5 утра.

Есть пострадавшие. Детали со временем", - говорится в сообщении.

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