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Враг ударил ракетами по Запорожью. Есть вероятность повторных атак, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Рашисты в очередной раз атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж
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грохнуть путіна.
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17.10.2022 09:19 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 11:06 Ответить
 
 