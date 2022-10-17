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Враг ударил ракетами по Запорожью. Есть вероятность повторных атак, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты в очередной раз атаковали Запорожье.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", - говорится в сообщении.
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Vik Tor 98802600
показать весь комментарий17.10.2022 09:19 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий17.10.2022 11:06 Ответить Мне нравится 3
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