Враг ударил ракетами по Запорожью. Есть вероятность повторных атак, - ОВА

Рашисты в очередной раз атаковали Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", - говорится в сообщении.

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