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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15471) война (47303) Генштаб ВС (4365) уничтожение (3972) техника (1547) потери (3875)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 320 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2537 танков, 1599 артсистем, 5205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 октября потери личного состава противника составляют около 65 320 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 65320 (+320) человек ликвидировано,

танков - 2537 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 5205 (+12) ед,

артиллерийских систем - 1599 (+10) ед,

РСЗО - 366 (+1) ед,

средства ПВО - 187 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),

крылатые ракеты – 316 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,

специальная техника – 144 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны в течение 16 октября продолжали сдерживать неприятеля. Ракетным ударом уничтожен командный пункт россиян, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 320 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2537 танков, 1599 артсистем, 5205 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Гелікоптера не бачу,який атакував позиції,а його просто знищили. Вірніше, хотів атакувати
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17.10.2022 09:05 Ответить
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17.10.2022 09:43 Ответить
Останнім часом стабільно вибивають артсистеми (думаю разом з обслугою) у москалів. Це дуже добре, бо як пишуть аналітики, війна в Україні - це здебільшого війна артилерії.
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17.10.2022 13:03 Ответить
Путин напоминает Дона Кихота а Лавров - Росинате...
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17.10.2022 15:05 Ответить
всхрянул от смеха, єто зачет =)
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17.10.2022 16:18 Ответить
 
 