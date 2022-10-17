Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Белорусский режим принимает участие в войне против Украины, поэтому необходимо ужесточать санкции против РБ.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Лукашенко уже воюет против Украины, поскольку разрешает россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.
"Если белорусская армия будет участвовать в агрессии, тогда мы должны ударить по Минску с помощью дополнительных санкций и международной изоляции. Самое главное - больше оружия для Украины", - подчеркнул Ринкевич.
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+8 Mykola Trofimenko a12d9878
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Правда перед "спецоперацией НАТО"б, "принуждением к миру"б, Хуúлобад будет волосы на жопе рватьб и орать, что "ЭТО РАЗВЯЗЫВАНИЕ ТРЕТИЕЙ МИРАВОЙ!!!11"
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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Хотя надо подумать, не сможет ли тогда путлер дожать Лукашенко для запуска полномасштабных действий со стороны Беларуси. Думаю, что это тогда нам может быть хуже.
А те кто голосовал против Лукашенко, то они голосовали против него только потому что он им надоел за много лет. Его главным соперником был банкир газпромбанка, это о многом говорит.
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