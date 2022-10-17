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Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лукашенко,путін

Белорусский режим принимает участие в войне против Украины, поэтому необходимо ужесточать санкции против РБ.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Лукашенко уже воюет против Украины, поскольку разрешает россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

"Если белорусская армия будет участвовать в агрессии, тогда мы должны ударить по Минску с помощью дополнительных санкций и международной изоляции. Самое главное - больше оружия для Украины", - подчеркнул Ринкевич.

Читайте также: Дроны, атакующие Киев, выпущены с территории Беларуси, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+8
А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
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17.10.2022 10:39
+5
Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
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17.10.2022 10:46
+5
іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
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17.10.2022 10:50
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А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
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17.10.2022 10:39 Ответить
"... вдарити по мінську за допомогою додаткових санкцій... " - уххх, сіліще!
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17.10.2022 10:41 Ответить
Не волнуйся ты так,если бульбеныки полномасштабно атакуют то все стратег.обьекты в беларуцкой области будут перепаханы хаймерсами а их там от силы 4-5 штук и хитрозачесаный об этом хорошо знает потому в шпагате и сидит а бы смертный приговор себе не подписывать)
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17.10.2022 10:52 Ответить
Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
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17.10.2022 10:46 Ответить
іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
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17.10.2022 10:50 Ответить
Правильно было бы делукашенизировать Беларусь, и не санкциями, а прямым принуждением к миру. И как раз на это у Литвы, Эстонии, Латвии и Польши есть кардбланш, т.к. это не атака на РФ. Правильно было бы вернуть законного президента, а если РФ подумает вмешаться, то должна понимать, что будет ответ НАТО. Никто не будет против спецоперации на территории Беларуси
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17.10.2022 10:51 Ответить
тамже "саюзнає гасударство", шото типа 5 статьи НАТО
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17.10.2022 11:36 Ответить
Там полуживое как лукашонка и Хуúло ОДКБлдь.

Правда перед "спецоперацией НАТО"б, "принуждением к миру"б, Хуúлобад будет волосы на жопе рватьб и орать, что "ЭТО РАЗВЯЗЫВАНИЕ ТРЕТИЕЙ МИРАВОЙ!!!11"
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17.10.2022 12:12 Ответить
Лучше б с поляками вторглись в ту белорусь
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17.10.2022 11:01 Ответить
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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17.10.2022 11:10 Ответить
По беларусам стрелять нельзя, но по местам скопления оружия и войск РФ в Беларуси возможно можно. Но только после многократного обращения к беларусам о причине если будет туда стрельба с нашей стороны.
Хотя надо подумать, не сможет ли тогда путлер дожать Лукашенко для запуска полномасштабных действий со стороны Беларуси. Думаю, что это тогда нам может быть хуже.
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17.10.2022 11:25 Ответить
Здесь дело даже не столько в Лукашенко, как в беларусах, большиество которых считают московитов братьями, чуть ли не одним народом.

А те кто голосовал против Лукашенко, то они голосовали против него только потому что он им надоел за много лет. Его главным соперником был банкир газпромбанка, это о многом говорит.
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17.10.2022 11:06 Ответить
Поэтому если кто-то скажет, что санкции во вред беларусскому народу, то так и должно быть.
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17.10.2022 11:11 Ответить
А украинцев можно убивать, не жалко?
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17.10.2022 11:14 Ответить
Так, так, санкціями , але тільки не дронами чи хаймасами((((якась хард версія "не відкривати вогонь у відповідь" (((
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17.10.2022 11:14 Ответить
А Зєлєнскому,-норм.Вони ж з Лукою другани !
https://www.google.com/amp/s/bigkyiv.com.ua/kuleba-povidomyv-v-yakomu-statusi-perebuvaye-posolstvo-bilorusi-v-kyyevi/amp/
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17.10.2022 11:19 Ответить
У разі прямої агресії потрібно захопити (читай звільнити) Білорусь!
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17.10.2022 11:19 Ответить
Скоро узнаем, как оно - дерунами в бункере давиться?
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17.10.2022 11:24 Ответить
"тогда мы должны ударить по Минску" - а санкции уже потом )))
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17.10.2022 11:37 Ответить
 
 