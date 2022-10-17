Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич

Белорусский режим принимает участие в войне против Украины, поэтому необходимо ужесточать санкции против РБ.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Лукашенко уже воюет против Украины, поскольку разрешает россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

"Если белорусская армия будет участвовать в агрессии, тогда мы должны ударить по Минску с помощью дополнительных санкций и международной изоляции. Самое главное - больше оружия для Украины", - подчеркнул Ринкевич.

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