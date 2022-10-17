Харьковский метрополитен приостановил работу, в городе и области перебои со светом
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Метро Харькова приостановило работу, в разных районах Харькова и Харьковской области возникли перебои со светом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Около 10:00 в пресс-службе метрополитена сообщили, что "по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена"
В разных районах Харькова и области возникли перебои со светом. Харьковчане сообщают о снижении напряжения или отсутствии электроснабжения.
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