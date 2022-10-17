Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. В пиковые часы потребляйте электроэнергию экономно, - Шмыгаль
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Сегодня утром российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве (военная администрация сообщала о 4 прилетах. - Ред.). Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены", – пишет он.
По словам Шмыгаля, все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.
"У каждого региона есть план антикризисного реагирования. И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы. Выстоим. Все преодолеем. Победим", - добавляет премьер.
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ви вже бетонними блоками обклали електростанції? чи все дороги будуєте?
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