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война (47303) Днепропетровщина (2927) Киев (24547) обстрел (20439) Сумская область (1875) энергетика (2038) дроны (2201) Шмыгаль Денис (2332)

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях. В пиковые часы потребляйте электроэнергию экономно, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

Сегодня утром российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве (военная администрация сообщала о 4 прилетах. - Ред.). Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены", – пишет он.

По словам Шмыгаля, все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

"У каждого региона есть план антикризисного реагирования. И просим украинцев для стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы. Выстоим. Все преодолеем. Победим", - добавляет премьер.

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Шмигало-недавно теліпав язиком ,що повністю відновили пошкоджену енергетичну структуру,а зараз вже змінив пластинку,зе-дебіли при владі.
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17.10.2022 11:45 Ответить
Чувак, ти не в курсі, на Україну напав ворог і в нас війна і кожного дня щось тварі знищують на нашій Богом даній землі.
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17.10.2022 11:49 Ответить
не заощадливо, а ощадливо. довбні малограмотні.

ви вже бетонними блоками обклали електростанції? чи все дороги будуєте?
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17.10.2022 11:48 Ответить
А зелений великомудрий міністр освіти наказав школам і дитсадкам працювати. Тому в минулий понеділок в Києві від попадання ракети загинули люди, які їхали по дорозі з дитсадка на роботу, бо відвозили дитину в дитсадок. Яка необхідність працювати школам і дитсадкам під час війни, якщо вони не мають стратегічного значення, а являються дармоїдами на бюджеті? До Києвради теж запитання.
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17.10.2022 11:59 Ответить


КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Столиця частково закрита "антидроновим куполом". Про це повідомив радник мера Києва Юрій Зозуля і додав, що "купол" захищає важливі об'єкти, передає УНН.
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17.10.2022 11:55 Ответить
Бачили ми той купол, ага. Вони гарно захищають Деміївку, Голосіїво, ВДНХ, отам весь купол, миша не проскочить. Там на півдні, бо там ближче житло еліти в Кончі.
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17.10.2022 12:03 Ответить
если это будет продолжаться,то и эконоить будет нечего
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17.10.2022 12:27 Ответить
prosto prykrutit holodylnyk. Bude holodno, ale ne tak bagatao vytratytsya *************. 🌡
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17.10.2022 12:38 Ответить
 
 