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В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На месте ударов продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"17 октября 2022 года вооруженные силы РФ с использованием дронов-камикадзе нанесли удары по объектам жилой и гражданской инфраструктуры в центре Киева. Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. В результате атаки в жилом здании произошел взрыв", - говорится в сообщении .

По предварительной информации, погибла женщина, 18 жителей дома спасены. В настоящее время спасательные работы продолжаются. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Смотрите также: С третьего этажа поврежденного от атаки дронов киевского дома спасена женщина. ФОТО

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 01
В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 02
В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 03
В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 04
В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 05
В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора 06
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Тварюкам не має бути місця на землі
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17.10.2022 12:14 Ответить
сейчас по тв раши товорят что мирное население не страдает. я уже много раз писал что нужно писать фамилии погибших. Израиль так делает всегда. тогда у пуйла не будет оправдания что стреляют по центрам нациков.
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17.10.2022 12:29 Ответить
Як поживають іранці? Товаріщь і друг Володі чи то сирієць, чи то іранець живе собі спокійно в Одесі і не один, з ним разом велика діаспора. А чиї вони друзі, що вони там будують?
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17.10.2022 13:56 Ответить
Тварі кацапські.... Ці орки не мають права жити на планеті, скільки біди та зла вони принесли у мирні міста та містечка України , і не тільки України 😡
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17.10.2022 15:06 Ответить
 
 