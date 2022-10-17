В результате атаки дронов на жилой дом в Киеве погибла женщина, 18 человек спасены, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
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На месте ударов продолжаются спасательные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"17 октября 2022 года вооруженные силы РФ с использованием дронов-камикадзе нанесли удары по объектам жилой и гражданской инфраструктуры в центре Киева. Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. В результате атаки в жилом здании произошел взрыв", - говорится в сообщении .
По предварительной информации, погибла женщина, 18 жителей дома спасены. В настоящее время спасательные работы продолжаются. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
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