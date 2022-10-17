Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты нанесли новые удары по Днепропетровщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - говорится в сообщении.
"Очень прошу всех держать курс на экономию электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны", - добавляет глава региона.
По его словам, особенно важно беречь электричество в часы активного потребления.
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"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - резюмирует Резниченко.
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После тго как "небо будет закрыто" этого у него остануться только Искандеры и С 300.
Решиться ли он полностью обнулить свой запас Искандеров для уничтожения энергосистемы Украины? Т.к. "угроза НАТО" - это пропаганда для стада (т.е. россиян), то вполне может.
С 300 вряд ли могут справиться с такой задачей, т.к. имеют относительно небольшую БЧ и летят не далее 100 км.
а яке власне виробництво ми запустили за 8 місяців війни?
такі ж саме дрони збирати - великого розуму не треба, або держава просто НЕ ЗАБОРОНЯЛА приватним компаніям
а так західні імпотенти дивляться на укр імпотентів (які ніх#я не роблять, лише жебракують, а під шумок гроші на дороги марафони пиляють) та й не розуміють, чому їм рвати дупу
Те що вони пообіцяли поставити - це лише переобіцяне з початку літа.
Вісь зла!!!
З.І. До речі Україна вже визнала росію і білорусію терористами чи чекає "жєстов доброй волі"..