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Оккупанты нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Пожар и серьезные разрушения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

Рашисты нанесли новые удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Новая атака на область. Снова удар по энергетической инфраструктуре. В Каменском районе. Пожар и серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные машины ГСЧС", - говорится в сообщении.

"Очень прошу всех держать курс на экономию электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны", - добавляет глава региона.

По его словам, особенно важно беречь электричество в часы активного потребления.
Утром – с 8.00 до 11.00.
Вечером – с 17.00 до 23.00

"Эти простые шаги минимизируют количество отключений. И это лучшая помощь нашим энергетикам, которые круглосуточно работают, чтобы все были со светом", - резюмирует Резниченко.

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Топ комментарии
+15
Ніхєра там не здвинулося, ці грьобані імпотенти будуть ще рік радитися, консультуватися, аналізувати на скільки відсотків це може підвищити "ескалацію" ніби повномасштабна війна яка йде вже 8 місяців це ***** не ескалація!
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17.10.2022 12:53
+8
После массированной ракетной атаки на Украину, вопрос поставок систем ПВО/ПРО сдвинулся с мертвой точки. И путлер прекрасно понимает, что еще несколько недель и условно "небо будет закрыто" (т.е. будет сбиваться 90% ракет). Он максимально будет использовать короткий временной лаг. Поэтому в течении ближайших нескольких недель будут продолжаться ракетные (и дроновые) атаки на энергоструктуру Украины.
После тго как "небо будет закрыто" этого у него остануться только Искандеры и С 300.
Решиться ли он полностью обнулить свой запас Искандеров для уничтожения энергосистемы Украины? Т.к. "угроза НАТО" - это пропаганда для стада (т.е. россиян), то вполне может.
С 300 вряд ли могут справиться с такой задачей, т.к. имеют относительно небольшую БЧ и летят не далее 100 км.
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17.10.2022 12:48
+6
Ну то що карт немає,чи що? Таке видно на google картах і в них є свої супутники.Крім того,в москалів тут є повно агентів,цілий московський патріарх і не тільки.Такі особи взагалі можуть повідомляти про пересування техніки і доповідати,де є якісь склади.
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17.10.2022 12:42
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Як вони про це знають,бо простій людині не зрозуміло ,що за станція і яку ціну вона має.
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17.10.2022 12:32 Ответить
Що ви маєте на увазі?
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17.10.2022 12:34 Ответить
Об'єкти критичної інфраструктури
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17.10.2022 12:38 Ответить
Ну то що карт немає,чи що? Таке видно на google картах і в них є свої супутники.Крім того,в москалів тут є повно агентів,цілий московський патріарх і не тільки.Такі особи взагалі можуть повідомляти про пересування техніки і доповідати,де є якісь склади.
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17.10.2022 12:42 Ответить
Я про агентів, а ось карти,то віри їм не маю. Писали,що орки початок війни по картах 1970 проводили. Знаєте скільки змін з того часу
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17.10.2022 14:48 Ответить
Це для сухопутних військ в них карти застарілі і це дуже добре було.В них є супутники,звісно не такі,як в США,але все одно мають.
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17.10.2022 18:16 Ответить
У нас десятки тысяч чиновников завербованы Россией. Если Россия вербует в США и Германии, то представь какой разгул у нас.
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17.10.2022 13:18 Ответить
После массированной ракетной атаки на Украину, вопрос поставок систем ПВО/ПРО сдвинулся с мертвой точки. И путлер прекрасно понимает, что еще несколько недель и условно "небо будет закрыто" (т.е. будет сбиваться 90% ракет). Он максимально будет использовать короткий временной лаг. Поэтому в течении ближайших нескольких недель будут продолжаться ракетные (и дроновые) атаки на энергоструктуру Украины.
После тго как "небо будет закрыто" этого у него остануться только Искандеры и С 300.
Решиться ли он полностью обнулить свой запас Искандеров для уничтожения энергосистемы Украины? Т.к. "угроза НАТО" - это пропаганда для стада (т.е. россиян), то вполне может.
С 300 вряд ли могут справиться с такой задачей, т.к. имеют относительно небольшую БЧ и летят не далее 100 км.
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17.10.2022 12:48 Ответить
Ніхєра там не здвинулося, ці грьобані імпотенти будуть ще рік радитися, консультуватися, аналізувати на скільки відсотків це може підвищити "ескалацію" ніби повномасштабна війна яка йде вже 8 місяців це ***** не ескалація!
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17.10.2022 12:53 Ответить
за західних імпотенів зрозуміло
а яке власне виробництво ми запустили за 8 місяців війни?
такі ж саме дрони збирати - великого розуму не треба, або держава просто НЕ ЗАБОРОНЯЛА приватним компаніям

а так західні імпотенти дивляться на укр імпотентів (які ніх#я не роблять, лише жебракують, а під шумок гроші на дороги марафони пиляють) та й не розуміють, чому їм рвати дупу
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17.10.2022 13:21 Ответить
Що ви,він забагато зробив, щоб учора зареєструватися і гундосить тут
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17.10.2022 14:50 Ответить
йовбик если ты не импотент, где твои ракеты и пво
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17.10.2022 13:24 Ответить
Не сдвинулось там нічого.

Те що вони пообіцяли поставити - це лише переобіцяне з початку літа.
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17.10.2022 13:28 Ответить
На жаль рашка може поповнити запас балістичних ракет завдяки Ірану - він зараз готовий постачати стільки, скільки наробить. Бо Іран вже під санкціями багато років - турбуватись нема про що! А кажуть, що і Китай допомагає - зброю виробляє сам, а робить вигляд, що то нібито Іран!

Вісь зла!!!
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17.10.2022 13:44 Ответить
Тратити дорогі ракети на дешеві дрони нерозумно. Тоді ракет може не вистачити. Думаю, набагато ефективнішими були б удари по інфраструктурі кацапів. Залишити без тепла і світла їхні виробництва і житла людоїдів.
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18.10.2022 09:35 Ответить
Речь не о дронах. Дроны элементарно сбиваются крупнокалиберным стрелковым. Вопрос только в создании системы наблюдения и реагирования.
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18.10.2022 09:59 Ответить
Я про те, що ППО навіть менш критичне, ніж далекобійні ракети, які нам чомусь не хочуть постачати. Боячись "ескалації". Паралізувати їхню інфраструктуру - це теж важливий фактор війни. І стримувальний фактор теж. У москалів буде менше бажання бомбити наші тилові міста, знаючи, що неодмінно прилетить в тамбов чи москву.
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18.10.2022 10:04 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 13:02 Ответить
Не "окупанти", а терористи -російські терористи !
З.І. До речі Україна вже визнала росію і білорусію терористами чи чекає "жєстов доброй волі"..
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17.10.2022 13:02 Ответить
Хламідія бородата буде до останнього захищати своїх білоруських партнерів по бізнесу
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17.10.2022 14:36 Ответить
 
 