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"Укроборонпром" завершает разработку ударного дрона с дальностью поражения в 1000 км. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Государственный концерн "Укроборонпром" анонсировал завершение разработки нового вооружения. Вероятно, речь идет об ударном дроне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром.

"Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку.

Сегодня Киев в очередной раз подвергся атаке ударных беспилотников "Герань-2", известных как "Шахед-136". Большинство вражеских БПЛА были успешно уничтожены. К сожалению, не все.

ВСУ побеждают на поле боя, а потому атаки воздушными "мопедами" – ничто иное, как агония российской федерации. Устрашение, террор гражданских мирных людей – их низменные методы.

Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара дрона-камикадзе по жилому дому в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Укроборонпром завершает разработку ударного дрона с дальностью поражения в 1000 км 01
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Топ комментарии
+31
вместо бабок на единый бабафон наклепать таких штук и завалить мацкву
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17.10.2022 13:35
+30
Доброго старту! Смерть русні!
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17.10.2022 13:33
+26
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17.10.2022 13:31
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Вогонь!!!
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17.10.2022 13:45 Ответить
"..працює у посиленому режимі З ЧАСУ МАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ..."🤦🤦🤦🤦
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17.10.2022 13:46 Ответить
Новина гарна, а як щодо відновлення закопаних Зельцом у дороги програм? Саме начасі.
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17.10.2022 13:46 Ответить
Квадрик?
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17.10.2022 13:47 Ответить
Читав що на ракети такої дальності Америка косо дивиться. Даже ті екземпляри що при Пороху робилися, були випробування під контролем США, якимись їхніми сенсорами обчіпляна.
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17.10.2022 13:48 Ответить
Брехня рашиська!
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17.10.2022 14:09 Ответить
Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) - это баллистическая или крылатая ракета наземного базирования, дальность которой составляет от 1000 до 5500 километров. Термин «баллистическая ракета» означает ракету, бóльшая часть полета которой осуществляется по баллистической траектории.Ракета меньшей дальности означает баллистическую или крылатую ракету наземного базирования, дальность которой составляет от 500 до 1000 километров. Термин «крылатая ракета» означает беспилотное, оснащенное собственной двигательной установкой средство, полет которого на большей части его траектории обеспечивается за счет использования аэродинамической подъемной силы.
Россия 3 июля 2019, официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).( Договор от 1987ссср втом чисеУкраина ) Президент рф подписал закон, согласно которому возобновление участия в этом договоре является прерогативой главы государства. Закон был принят Госдумой рф 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.
Выход США из договора с россией о РСМД дает Украине возможность создать собственные неядерные ракетные силы средней и малой дальности Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) - это баллистическая или крылатая ракета наземного базирования, дальность которой составляет от 1000 до 5500 километров.
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18.10.2022 00:29 Ответить
А Чмут, відомий експерт по озброєнню, що каже щодо цього проекту ?
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17.10.2022 13:48 Ответить
Якраз Притула закуповує.

В УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА.

«Народна помста». Українці за добу зібрали 352 млн грн на дрони-камікадзе
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17.10.2022 14:13 Ответить
Ніколи не чув що в нас є дрони нашого виробництва. Тоді питання в тому, чому їх закуповує Притула, а не Міноборони.
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17.10.2022 14:24 Ответить
Притула -то таке !
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17.10.2022 15:22 Ответить
не притула, а ті хто йому гроші скидує, тобто українці. Майже додатковий податок на війну, але добровільний.
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17.10.2022 15:28 Ответить
по дронам і супутнику притули були обговорення в іншій статі. І коментатори підкреслювали фінансування проекту "притула" Драгон капітал і соросом. Тож українці якщо й дають гроші, то тягатися можливостями із соросом не зможуть.
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17.10.2022 22:54 Ответить
RAM II UAV - дрон-камікадзе, ******** безпілотник з баражуючим *********** на базі українського БПЛА «Лелека-100» від компанії «DEVIRO»[1]. Система призначена для нанесення точних ефективних ударів по ворожих силах та мінімізації супутнього збитку при використанні в міській місцевості[2]. Запуск комплексу здійснюється з мобільної катапульти.

Головною особливістю RAM II UAV є активна система візуального відстеження об'єкту, що дозволяє зафіксувати ціль за допомогою відео, яке передається в реальному часі з бортової відеокамери і стежити за ціллю до удару. Оператор може виявляти цілі за допомогою гіростабілізованої камери Full-HD з 10-кратним оптичним збільшенням.

БПЛА працює від електричного двигуна з низьким рівнем шуму. Повністю заряджений БПЛА з 4-кг бойовою частиною може діяти на відстані 30 км від місця запуску і виконувати як спостереження, так і бойові завдання.

Презентація першої моделі RAM UAV відбулась у лютому 2018 року на виставці в Абу-Дабі.
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17.10.2022 16:46 Ответить
А Ви не полінуйтеся глянути в ютубчику інтерв'ю нв з одним з виробників дронів і відразу знайдете відповідь на питання
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17.10.2022 16:50 Ответить
пд-2 і рав 2 уав. українські ударні дрони.
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17.10.2022 17:28 Ответить
Дальність на тисячу км це -гарно новина.
Саме така дальність необхідна для України і такими ракетами можна дістати Москву
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17.10.2022 13:50 Ответить
Ага,и зелупы разрешат его применить по параше и по " братскому стаду" с белопараши,которое закидывает нас ракетами с 24.02,а теперь и дронам. Ждите и не забывайте у зелуп ещё и безвиз с этими *******.
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17.10.2022 13:50 Ответить
Абы шо-небудь ляпнути супроти ЗЕ ... Сколько платят?
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17.10.2022 17:07 Ответить
А тобі?
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17.10.2022 17:27 Ответить
УУряяяяя!!!! когда испытаем подарок оркам?
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17.10.2022 13:51 Ответить
Доречі, а чого ми не клепаємо аналоги шахідів - драндулетів з гівна і палок? Це ж взагалі кустарна розробка.
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17.10.2022 13:55 Ответить
Мабуть тому що це зброя терористів, і перемогти вона нам не допоможе. Тому вони і застосовуються не на фронті, а по цивільній інфраструктурі.
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17.10.2022 13:59 Ответить
Це якась помийка, а не серйозне джерело інформації...на фото не "шахед 136, а мохаджер-6. І їх реально не багато...
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17.10.2022 16:14 Ответить
На уламках чітко можна побачити - Герань 2, що є москальскою назвою "Shahed-136". А наверху так, інший БПЛА, Mohajer-6.
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17.10.2022 16:29 Ответить
Цікаве питання. Треба дешево та 50-100 штук на день
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17.10.2022 14:01 Ответить
В Украине сейчас нет населённого пункта, надёжно прикрытого ПВО, даже в Киеве продолжают серьёзно повреждать множество объектов критической инфраструктуры.

Иранские террористы передали рашистам несколько сотен беспилотников и передают баллистические ракеты, а баллистические ракеты всегда очень трудно перехватывать.

До Украины доехала только одна система IRIS-T, а местоположение всех украинских заводов давно известны. И тут Укроборонпром заявляет о разработке, скорее всего, такого же беспилотника, как у иранцев, потому что он - проще пареной репы.

То Геращенко гений сообщил, что кацапы не попали, куда целились, а теперь Укроборонпром по сути пригласил уничтожить все украинские заводы, на которых это оружие может производиться. Даже не дождались, пока эти заводы прикроют NASAMSами.

Вы сначала долбаните по кремлю, а потом - даже потом не сообщайте, что сами это произвели, а потролльте, как обычно, а кацапы пусть сами выясняют, что это было и кто его произвёл.
Меньше пиара - больше дела! От того, что мы не знаем, чем ударили по аэродромам в Крыму, радость ничуть не уменьшилась! Вот так бы просто и продолжали ударять по военным целям, а после войны рассказали, что это было.
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17.10.2022 13:57 Ответить
"Сначала надёжно прикройте системами ПВО заводы-производители вооружений и только потом можно объявлять о производстве эффективного вооружения, а лучше и потом не объявлять, чтобы эти заводы не пытались разрушить".

В первом же этапе войны кацапы ударили по "Артёму" и другим заводам, так пусть думают, что все эти заводы утратили возможность производить что-то серьёзное, иначе будут долбить по ним постоянно - остатками своих ракет, иранскими беспилотниками, иранскими баллистическими ракетами.
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17.10.2022 14:22 Ответить
Мальчик, или учить уроки! Сборочный и пуско наладочный цех находятся под землёй.
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17.10.2022 16:13 Ответить
Где бы они ни находились, незачем сообщать о военных разработках. Повторю - безразлично, в Новофёдоровке был Сапсан, Вільха, беспилотник или лазерный луч из космоса, главное - результат и главное - меньше внимания привлекать к оборонпрому, чтобы по нему не начали долбить свежепереданными иранскими ракетами.
P.S. От уроков тоже нужно отдыхать, в школах между уроками есть переменки!
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17.10.2022 16:27 Ответить
Згоден. Краще б оборонпром відкривали рота, коли це вигідно Україні. А зараз схоже на дешевий піар з цинічним "Ми практично нічого вам не розповідаємо"
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17.10.2022 14:11 Ответить
А ви знаєте хто там працює і що вони зробили для України. Вони врятували Стугни, Корсари і Богдану,пройшли через пекло тиску оп,де вони ніхто не знає,а що такий проект є,то це не новина
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17.10.2022 14:44 Ответить
Стратег,однако-всё знает и понимает!! Многа букофф..
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17.10.2022 17:13 Ответить
випробовавувати виріб виключно по інфраструктурі мацкви.
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17.10.2022 14:02 Ответить
це, мабуть, новий асфальтоукладальник із ресурсом у 1000км. я майже не іронізую, адже все, що цікавить зелених уйоbків, це дороги та бабло, яке мона на них ********.
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17.10.2022 14:02 Ответить
Схоже що ми скоріше дочекаємося розробок Укроборонпрому ніж ракет від сцикливих америкосів на якихось 300 км.
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17.10.2022 14:03 Ответить
Не думаю, що найближчим часом ми чогось дочекаємось цікавого від Укроборонпрому. Ви тільки на це фото подивіться, де немає симетрії і зверху радянський гвинт з прямим шліцом.
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17.10.2022 14:08 Ответить
Найближчим точно ні. Але навіть якщо через рік, все одно раніше за америкосів.
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17.10.2022 14:11 Ответить
Різниця тільки в тому що америкоси дають зброю яка реально допомагає у війні. А це виріб виключно для терористичних атак.
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17.10.2022 14:13 Ответить
А ще різниця в тому, що америкоси повністю контролюють куди можна бити, а куди ні своєю зброєю.
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17.10.2022 14:23 Ответить
Самое главное, что дают - но дают не все и "ничтожно" мало

4 HIMARS, 2 NASAMS, через 2 года еще 6

В Афганистане, подарили намного больше техники - включая самолеты и вертолеты
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17.10.2022 14:32 Ответить
А скільки років вони були у Афганістані? То ви дядько чорноротий всепропало
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17.10.2022 14:42 Ответить
Спасибо, хоть по штучно дают

Но в начале,

нам очень жаль, чере 3 дня будет конец,

посольство закрываем

президенту предлагем эмигрировать

Без разницы сколько были в Афганистане,

но бросили своих союзников

и оставили много военной техники, бывшим "врагам"

Получается, какието виды техники можно оставить бывшим "врагам",

но эту же технику передать друзьям нельзя, по разным причинам

Пока не пропало, но и явного преимущества пока нет

Сходите к эспертам, и спросите где лендлиз, который они обещали с 1 октября 2022

Хотя в законе о лендлизе нет даты 1 октября 2022

Сами придумали, и всем внушили
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17.10.2022 16:32 Ответить
В калібрах, які коштують багато мільйонів зелених, усі гвинти під прямий шліц.
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17.10.2022 14:39 Ответить
Во время войны о таком не говорят. Теперь враг будет охотиться за ними. Надо ,чтобы о новом оружии узнали ,например, по факту полного разрушеения моста в Крым
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17.10.2022 14:03 Ответить
...так цей орган завжди був колискою кремлівської мафії... а зараз під патронатом "смортящого" януковіча ялдака? там в кабінетах портрети путіна і шамана , і лампаси московитів... оманськікнурі чекають поки українці здадуться або загинуть....
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17.10.2022 14:04 Ответить
"Дальність - 1000 км, вага бойової частини - 75 кг. Завершуємо розробку.


ймовірно, ефективна дальність польоту «Shahed-136» становить від 1000 кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кг.



замість китайського поставили мотор від Судзукі ?
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17.10.2022 14:06 Ответить
Досить і частини мотору мото "днепр".
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17.10.2022 14:21 Ответить
...ні, знімуть з твого тактичного дівану
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17.10.2022 14:26 Ответить
Производство можно наладить где то недалеко у друзей, чтобы вывести из под удара, туда же вывезти и специалистов с семьями. Они же и помогут все организовать. Там, кстати и некому будет вставлять палки в колеса. В Украину же привозить либо готовое изделие, либо комплект под отвертку.
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17.10.2022 14:13 Ответить
Зараз зелене шобло положить розробку під сукно і знову заходиться мародерити на дорогах .
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17.10.2022 14:14 Ответить
я ще не бачив цієї розробки а зауваження вже маю
нам пока не потрібна дальність в 1000км
вполнє хватить 500км но зато можна повисить мощність заряду
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17.10.2022 14:26 Ответить
Надіюсь, не новий асфальтоукладчик-імітатор на замовлення ЖЕКу.
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17.10.2022 14:30 Ответить
Мабудь буде Карпати-5 або Верховина-3.
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17.10.2022 14:32 Ответить
Маса бойової частини:
250 кг («Вільха»)170 кг («Вільха-М»)170 кг («Вільха-М2»)
Максимальна дальність:до 70 км («Вільха») до 130 км («Вільха-М») до 202 км («Вільха-М2»)

Схоже що чергову "Вільху" допиляли до 1000 км за рахунок зменшення БЧ до 75 кг
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17.10.2022 14:36 Ответить
Беспилотник это.
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17.10.2022 14:43 Ответить
ВСЕ БУДЕ УКРАИНА!
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17.10.2022 14:57 Ответить
У вересні 2015 року, на виставці «Зброя та безпека-2015», уперше продемонстрували вигляд нової протикорабельної крилатої ракети - як ключового елементу протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». Станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети.

Станом на весну 2016 року виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети.

Розробником комплексу названо державне київське конструкторське бюро «Луч».

30 січня 2018 року відбулися успішні перші льотні випробування крилатої ракети «Нептун».

На випробуваннях був присутній секретар РНБО України Олександр Турчинов

Також стало відомо, що носіями ракет «Нептун» стануть ракетні катери «Веспа» розробки і виробництва «Кузні на Рибальському»

https://uk.wikipedia.org/wiki/Нептун_(крилата_ ракета)
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17.10.2022 15:08 Ответить
Герой України Генеральний конструктор - Генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов в інтерв'ю Defense Express повідомив, що розробка всього комплексу РК-360МЦ "Нептун" включно з крилатою

ракетою та всіма машинами обійшлась Україні лише у 40 млн доларів

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/raketa_neptun_scho_potopila_moskvu_staje_populjarnoju_i_v_ameritsi-6986.html
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17.10.2022 15:10 Ответить
Что известно об украинском береговом комплексе «Нептун», который подбил флагман чф рф «Москва»
История создания

Генеральным конструктором «Нептуна» является Олег Коростелев (который за это награжден званием Героя Украины). Создавался он в киевском конструкторском бюро «Луч». Начало разработки - 2018 год.

Проект был реализован в нереально короткие сроки и при минимальном финансировании. Инициаторами и лоббистами создания «Нептуна» была целая группа людей, среди которых можно отметить Петра Порошенко, Александра Турчинова, Сергея Пашинского и Иванна Винника.

https://itc.ua/articles/chto-izvestno-o-beregovom-komplekse-neptun-kotoryj-podbil-flagman-chf-rf-moskva/
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17.10.2022 15:12 Ответить
Зараз непогано було б мати хочаб декілька готових виробів "Нептун", щоб втопити парочку кацапських кораблів чи підлодку в Чорному морі.
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17.10.2022 16:50 Ответить
А можна без подробиць?((Ну нахєра цей совковий одобрямс?((Робіть,розробляйте,вбивайте рашистів,але для чого це в кухню та інтернет?((Показати,що почіхалися нарешті?(((
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17.10.2022 20:25 Ответить
Це якийсь п.здесь .. .
Укроборонпром говорить - розробляєм для ЗСУ ударний дрон
на Цензорі - ну і навіщо про це говорити , треба мовчки , не треба піару , це зрада і фсьопрапало
Укроборонпром мовчить
на Цензорі - ну і де наші дрони , чому немає наших дронів , це зрада і фсьопрапало .
.
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17.10.2022 20:48 Ответить
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