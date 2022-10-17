Отключение новых российских банков от SWIFT должно стать частью 9-го пакета санкций ЕС, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евросоюз начинает работу над девятым пакетом санкций против РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.
"Теперь начинается работа над девятым пакетом ЕС. Я был очень откровенным. Я, во-первых, очень конкретно назвал, чего Украина ожидает в этом девятом санкционном пакете. Это, в частности, и отключение новых российских банков от SWIFT. Я вообще не понимаю, почему они прекратили это делать, какие препятствия – нет рациональных объяснений этому. Точнее, есть: мы о них знаем, но они недостаточны", – сказал министр.
В то же время, добавил Кулеба, Украине известно о том, что некоторые страны начали говорить об усталости от санкций.
"Сегодня я говорил своим европейским коллегам очень простые слова – что ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции", - объяснил глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что впервые в истории украино-иранских отношений призвал применить санкции против Ирана. По его словам, эти санкции должны стать сигналом для стран, в которые Россия обращается за военной помощью.
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Вот просто пошевели своей головой, и подумай, какой ПРОФИТ Украине от ввода санкций ?
Будет меньше обстрелов ? Нет.
Будет больше денег на покупку иностранного вооружения ? Нет.
Иран прекратит сотрудничать с РФией ? Нет.
Может хотя бы нефти или газа больше получим ? Нет.
Тогда ЗАЧЕМ, дипломатесса диванная ))
Если отбросить воду, эмоции и популизм, то любой инструмент призван работать на результат, для достижения которого этот инструмент собственно используется. Если же использование инструмента не приводит к результату, то Капитан Очевидность говорит что инструмент не эффективен.
Если мир в качестве результата видит усложнение жизни в РФии - тогда да, санкции работают. Но с таким же успехом можно было насрать на пороге кремля.
Если же результатом хотят видеть поражение РФии в войне - то здесь уже ой. Если санкции даже Ирану не помешали аж настолько что у них оружия больше чем у нас несанкционных, то что уж говорить за огромную РФию ?
Эта инфа есть в открытом доступе. Бабло им как поступало, так и продолжает поступать, а то и больше, потому что цены на нефтепродукты возросли. Ну переориентировались на другие рынки, ну стали использовать прокси в виде Индии, и шо дальше ? Высокотехнологичные товары им продает Китай и Европа с США сквозь Турцию. Да, стало неудобнее, но не критично: их быдло как жило в нищете, так и продолжает жить. Более скажу, у них даже Новатор до сих пор делает Калибры, несмотря на вскукареки оптимистов с нашей стороны.
Вся эта мышиная возня - обыкновенные полумеры, то есть на бумаге оно выглядит хорошо, а на деле результата не приносит, и не принесет.
Рашку надо просто обносить забором по периметру.