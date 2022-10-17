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Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области, попадание в объект критической инфраструктуры, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Винницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВ Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно - без жертв", - отметил он.
Больше информации пока не известно.
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