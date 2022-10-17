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Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области, попадание в объект критической инфраструктуры, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Оккупанты нанесли ракетный удар по территории Винницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Винницкой ОВ Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно - без жертв", - отметил он.

Больше информации пока не известно.

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Ленд ліз с жовтня ще тільки 17 число
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17.10.2022 15:40 Ответить
Типу "пекельні санкції" зате з лютого...
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17.10.2022 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P5T_0d6-2dc
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17.10.2022 22:23 Ответить
Дадуть, але тягнутимуть час стільки, скільки захочуть. Це якась західна стратегія така, щоправда на крові українців.
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17.10.2022 15:47 Ответить
Що досталося талібам від США.
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18.10.2022 05:37 Ответить
 
 