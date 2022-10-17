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В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с РФ из-за наплыва россиян, - президент Зурабишвили

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зурабішвілі

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотр безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы употребляли все меры", - подчеркнула Зурабишвили.

Читайте также: Президент Грузии Зурабишвили осудила незаконную аннексию областей Украины и мобилизацию на оккупированных территориях: "Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права"

Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года.

Граждане Грузии могут посещать Россию в случае получения визы.

После вторжения России в Украину в феврале Грузия стала одним из самых популярных направлений для "релокации" убегающих от репрессий или мобилизации россиян.

По данным МВД Грузии, после объявления частичной мобилизации количество въехавших в страну из России в конце сентября увеличилось почти вдвое.

Также читайте: Россиян на границе с Грузией "встречают" протестующие с украинскими флагами
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Топ комментарии
+26
Сколько россияне поубивали грузин, а они им безвиз🤨
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17.10.2022 16:00
+18
смешно...
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17.10.2022 15:57
+15
Скидывайте касапов в ущелье и засыпте. Скажете что заблудились .
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17.10.2022 15:59
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смешно...
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17.10.2022 15:57 Ответить
грузия - часть мокшании - официальная передача - вопрос времени.
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17.10.2022 16:08 Ответить
С языка снял... Отгрызла параша кусок страны, а безвизовый режим...
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17.10.2022 17:33 Ответить
Скидывайте касапов в ущелье и засыпте. Скажете что заблудились .
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17.10.2022 15:59 Ответить
Не заблукали, а іхтутнєбило.
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17.10.2022 19:37 Ответить
Сколько россияне поубивали грузин, а они им безвиз🤨
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17.10.2022 16:00 Ответить
Україна ще цікавіша(пробач, Боженька!)... Тут ще й уруцкій ізік смердить й "ані мінє радниє"... Не дурка?
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17.10.2022 17:35 Ответить
Ну-ну,наплив кацапні став викликом для Грузії.Уявляєте-викликом,а не загрозою.Купа представників країни окупанта в маленькій Грузії,то таке.
Де ваша гордість,грузини?
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17.10.2022 16:01 Ответить
Не поспішайте, ще тисяч 250, і вони самі все відмінять...
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17.10.2022 16:01 Ответить
Та нічому не вчить чуже горе (українське), скоро там почнеться Грузинська народна республіка, ущімленіє прав півд.осетин, русофобія та інші гамсахурдії - коротше справа часу.Але тоді **** не нийте
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17.10.2022 16:04 Ответить
Країна частина території якої є окупованою продовжує пускати до себе окупантів...Навіть немає слів окрім нецензурних...
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17.10.2022 16:07 Ответить
Подзаработать же хочется. Плевать на гордость.
Разочарование.
Не забыли еще как в Москве грузили грузин в самолеты и отправляли на родину?
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17.10.2022 16:46 Ответить
Вас походу 08.08.08 ничему не научило... Как были валенками так и остались, после таких событий я бы их нахер всех выгнал из страны, а вы их и дальше принимаете!! Ну так они еще раз вам арабах устроят, только уже изнутри!!
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17.10.2022 16:11 Ответить
Равно как и украинцев. Посмотри, когда безвиз с рашей в Украине отменили и удивись
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17.10.2022 17:14 Ответить
Ты головкой бо-бо? Про тамару тебе ихнюю рассказать? Украину заставляли всю историю, а маймуны верешвилы САМИ под мацкву джоппой кверху, сняв штаны простелились! И всего-лишь из-за драки родов! ******* уже тупые валенки пердежом ослинным! В Сакартвело українець хоч раз ліз до влади?
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17.10.2022 17:42 Ответить
В грузин коротка память .
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17.10.2022 16:13 Ответить
зеленский в юбке. Потом будет ньіть шо айяйяй кацапьі опять на нас напали
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17.10.2022 16:14 Ответить
скоро другие приедут на танках защищать этих обездоленных что впустили
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17.10.2022 16:16 Ответить
міська випустіть...чи може бубі повістку з воєнкомату громадянину саакашвілі диппоштою прислати?
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17.10.2022 16:17 Ответить
Як випустять, як воно наркоша?
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17.10.2022 17:43 Ответить
блєать,а я все думав,що вам заважає головою працювати.
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17.10.2022 19:20 Ответить
Улюблена "праця". Мав би не забувати, шо вона трохи ружна... (На калґан боксерів, наприклад, "брати) Хайырдыр иншАлла.

ПіСі Знову тільки шо над хатою дві ракети пролетіли... Ти б не психанув? 🍻
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19.10.2022 14:52 Ответить
Щастя вам в руському мірє, барани.
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17.10.2022 16:17 Ответить
Що,забули 2008 рік? Я просто ху###єю з цих людей...
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17.10.2022 16:19 Ответить
Скоро увидим батумскую народную республику.
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17.10.2022 16:21 Ответить
подумайте еще пол-года, стоит ли пересматривать безвизовый режим с кацапией. А за это время примете еще полмиллиона хароших руских, еще через пол-года у вас откроется первый трактир где-нибудь на Антона Пурцеладзе, в котором жалкое подобие чихиртмы они назовут куриным супом, и расплатиться за него можно будет рублями. А еще через десять лет будете идти по миру за помощью вооружением.
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17.10.2022 16:23 Ответить
сраної русні в Грузію вже понаїхало багато, русні яка окупвала Грузію, тепер буде важко її вигнати
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17.10.2022 16:24 Ответить
та теперь пусть ждут когда ******** придёт защищать руськоговорящих, АсвабАждать так сказать, ну ну...
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17.10.2022 20:17 Ответить
Через наплив тарганів ...
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17.10.2022 16:29 Ответить
Правительство Грузии кацапские подстилки.
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17.10.2022 16:32 Ответить
Она сама всю историю стелется, начиная с тамарки... Не могли поделить власть родЫ всего-то...
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17.10.2022 17:45 Ответить
а народ грузинский зачем их к себе в дом пускает?странные они всё таки ребята,не понимаю я их!в их страну вторглись,чуть ли не половину земель оккупировали а они их в свой дом пускают,еду им дают
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17.10.2022 19:10 Ответить
Давно, лет 50 назад загуляла шутка поговорка по стране совдепии---'поздно Сара пить боржоми, когда почки отваливаются', но видать забылась там где боржоми течет по бутылкам. Подождите чуть, брагу пить станете, квас как за счастье. Зря Михо старался--- не пошло в прок гордым хлопцам.
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17.10.2022 16:49 Ответить
ЖАЛЬ, что не сиганул этот бибизян-михо с крыши в Украине... Так, как оно "старался", аж на камеру ЖРАЛ галстук, так оно и "работает"...
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17.10.2022 17:47 Ответить
ще некдавно грузини викликали захват.....даремно .....подобны касабам.....
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17.10.2022 17:23 Ответить
странные грузины,нет слов....кацапы вторглись к ним и оккупировали их земли а они их принимают десятками тысяч и какую то херню порят насчёт виз
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17.10.2022 19:07 Ответить
Шо удивляться насчёт правительства Грузии? У нас он в (ж)ОПе у Зеленского такие самые сидят. Спасибо ЗСУ и ТрО и украинцам, за возможность жить не в окупации. Искренне благодарю
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17.10.2022 19:38 Ответить
никогда бы не могла подумать что грузины такие ссыкуны!!! как так? сколько ******** им горя принесла а они глотают..... шок.
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17.10.2022 20:14 Ответить
некрасиво маленьких обижать...поцикався скоко народу в киеве и грузии...
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19.10.2022 17:18 Ответить
 
 