В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим с РФ из-за наплыва россиян, - президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила пересмотр безвизового режима с Россией на фоне наплыва россиян в страну, начавшегося после вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сказала на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информационный портал "Новости-Грузия".

"Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Это все должно решить правительство вместе с обществом", - сказала Зурабишвили.

Она добавила, что наплыв россиян в страну в последнее время стал вызовом.

"Главное, чтобы общественность была уверена, что все механизмы контроля задействованы, опасности нет. Для этого, я думаю, нужно больше коммуникации, больше информирования нашего общества, чтобы во всех отношениях все возможные угрозы и все возможные вопросы фактически рассматривались государством, чтобы употребляли все меры", - подчеркнула Зурабишвили.

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Согласно грузинскому законодательству, граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в стране до года.

Граждане Грузии могут посещать Россию в случае получения визы.

После вторжения России в Украину в феврале Грузия стала одним из самых популярных направлений для "релокации" убегающих от репрессий или мобилизации россиян.

По данным МВД Грузии, после объявления частичной мобилизации количество въехавших в страну из России в конце сентября увеличилось почти вдвое.

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