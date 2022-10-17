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Число погибших в результате утренней атаки дронов на Киев выросло до 4

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В результате атаки дронов-камикадзе на Киев погибли 4 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже 4 погибших под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон-террорист. Спасатели обнаружили и достали еще одно тело - погибшего мужчину. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут быть люди", - отметил глава города.

По словам Кличко, госпитализированы трое пострадавших. Двое из них – работники ГСЧС.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Смотрите: Взрыв дрона-камикадзе в Киеве. ВИДЕО
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.10.2022 16:04 Ответить
я бы ещё к новости добавил поющего рабиновича с трибуны ВР...
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17.10.2022 16:10 Ответить
что за дебилы фотографируют во время взрывов
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17.10.2022 16:26 Ответить
Це трагікомедія. Столицю не захистили від бородатих мопедів. Кличкові двійка. Одиниця. Хай пакує шмотки і на вихід.
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17.10.2022 17:03 Ответить
До чого тут Кличко?
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17.10.2022 18:50 Ответить
До того, що місцевим аероклубом і товариством мисливців заправляє не міноборони. Як і столичним баблом.
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17.10.2022 20:07 Ответить
До того, що два місяці тому на місці вибуху він повністю міняв дорожне полотно з десятком залученої техніки і тонами спаленої солярки замість облаштування захисних споруд і закупівлі оборонних засобів.
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17.10.2022 20:26 Ответить
 
 