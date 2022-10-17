Россия отправит в Беларусь примерно 170 танков, до 200 ББМ, до 100 пушек и минометов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В рамках развертывания белорусско-российской группировки войск в Белоруссию из РФ прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм.
Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Общая численность до прибытия в РБ составит до 9000 о/с, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 пушек и минометов калибром более 100 мм", - заявил он.
По словам Ревенко, как угрозы безопасности союзному государству РФ и РБ рассматриваются: "развертывание группировки НАТО вблизи границ СД на фоне отсутствия диалога, повышение интенсивности мер подготовки НАТО по наступательной тематике, поощрение белорусских радикальных элементов для свержения законной власти в РБ".
Напомним, в Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск.
Пожалуйста, подождите...
зеля а ти шляхи для них вже полагодив ?
Мо вони корпуси привезуть з тих самих 7000 законсервованих, від яких нічого крім корпусу не залишилось?
Так что привести пару сотен корпусов в Беларусь для того, чтобы выдать их за танки и заставить нас держать под границей сущесвенные силы - вполне вариант.
В прошлые разы, Лукашенко увиливал от открытого участия, что, шло в разрез планам Путина.
После многих безуспешных уговоров и попыток, созрел хитрый, подлый план - силком затащить белорусских военных в Украину.
Объединенная военная структура, под пророссийском командованием, конечно, дает такую возможность.
В конечном итоге, его цель, разжечь конфликт, открыть еще один фронт, тем самым, он рассчитывает ослабить украинское контрнаступление на юге.
Еще один серьезный вызов, к которому надо готовиться.
https://www.google.com/amp/s/www.slovoidilo.ua/amp/2022/10/14/novyna/svit/bilorus-peredala-rosiyi-60-tankiv-*****
Может их этой старой рухляди хотят построить вдоль границы укрепленный район.
Танки закопать. Белорусы на передок, а лаптеногие сзади типа заградотряда.
Для чего?
Получат из Ирана баллестические ракеты и новые мощные дроны, не мопеды, и будут бить по Киеву и Западной Украине, особенно по Львову с его полигоном и логистическими путями.
Хаймерсы могут не помогти, так как дроновые установки и баллистические ракеты мобильные, как и HIMERS.
Поможет только вторжение, но тут на пути уже готов укрепрайон... Нужны будут дополнительные силы, но где их взять? Орки начали давить везде, даже там где совсем недавно драпали...
Раша последние боеприпасы с Беларуси вытащила себе и технику....а теперь назад будет везти....да да ,пист&т как дышут.
Бядааа...ляпотаааа...,в Украину прибыли спецы из Израиля...,злые языки кажуть, шо эндшпиль шахматной партии пройдет по заказу Джохара Дудаева... образца 1995 года .. Ютьюб в помощь...👌