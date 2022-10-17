Фотографии сбитых дронов с бортовыми номерами помогают врагу корректировать удары, - Минобороны

Распространение в соцсетях фото обломков сбитых дронов-камикадзе иранского производства "Shahed -136" с бортовыми номерами является помощью для российских войск.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели?

Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Ну и, так же соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон", - объяснила Маляр.

"Поэтому - избегаем бессознательного распространения разведывательной информации", - призвали в Минобороны.

Читайте: Число погибших в результате утренней атаки дронов на Киев выросло до 4