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Фотографии сбитых дронов с бортовыми номерами помогают врагу корректировать удары, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,герань,шахед

Распространение в соцсетях фото обломков сбитых дронов-камикадзе иранского производства "Shahed -136" с бортовыми номерами является помощью для российских войск.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Может ли навредить нам публикация фотографий сбитых дронов? Да, может – в случае, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника. Ведь из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели?

Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Ну и, так же соблюдаем старое правило – не делать на фото привязки к местности. То есть чтобы не было понятно, где именно вы сняли сбитый дрон", - объяснила Маляр.

"Поэтому - избегаем бессознательного распространения разведывательной информации", - призвали в Минобороны.

Читайте: Число погибших в результате утренней атаки дронов на Киев выросло до 4
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Топ комментарии
+9
То може їх в фотошопі міняти спочатку, хай "допомогають" далі?
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17.10.2022 16:54
+8
То якого хєра .ви дозволяєте кідару геращенку знімати...ця скотина десь ховалась по підвалах всю війну.і видно дупу свою висунула ,бо поблизу його житла впав дрон...тай воно з переляку всралось.
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17.10.2022 16:58
+3
взагалі фото не давати. Серійник можна запросто зашифрувати і в інших написах чи навіть в розкразці. Чуть дав кривульку в букві , чи полосочку в іншому місці - і вже унікальна ідентифікація виробу. як нарізки в стволі
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17.10.2022 17:17
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То може їх в фотошопі міняти спочатку, хай "допомогають" далі?
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17.10.2022 16:54 Ответить
Отличная идея
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17.10.2022 17:08 Ответить
Хороша ідея, щеб хтось доніс це тим що викладають знімки..
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17.10.2022 19:14 Ответить
Це правда, маршрути кожного їм відомі, отже, по місцям падіння можна отримати інформацію про зони прикриття нашого ППО (яким маршрутом пройшов до точки).
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17.10.2022 16:57 Ответить
ці зони постійно змінюються, тому використовувати цю інфо треба одразу після збиття. Інакше, через годину-дві вона вже неактуальна.
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17.10.2022 17:00 Ответить
Не забувайте і про інші засоби розвідки. Інформація про вдалий маршрут може виявитись потрібним шматком мозаїки.
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17.10.2022 17:15 Ответить
Цей М205-ї на фото - був одним із перших збитих Шахедів.
Побоююсь спитати, а який номер крайнього збитого сьогодні?
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17.10.2022 16:58 Ответить
То якого хєра .ви дозволяєте кідару геращенку знімати...ця скотина десь ховалась по підвалах всю війну.і видно дупу свою висунула ,бо поблизу його житла впав дрон...тай воно з переляку всралось.
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17.10.2022 16:58 Ответить
Більше того, продемонстрував, що на дроні був напис "За Белгород". Якби у нього була хоч якась підготовка поліцейського, то зрозумів би, що за цим написом можна дрон чітко ідентифікувати.
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17.10.2022 17:15 Ответить
кличко засвітив номерок
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17.10.2022 17:05 Ответить
"Поширення у соцмережах фото уламків збитих дронів-камікадзе... з цієї інформації противник може отримати...висновок - чи долетів певний апарат до цілі", а якщо написано "28 дронів зранку летіли в бік Києва, більшість збито, пролунало 5 вибухів, - Кличко. ФОТОрепортаж" він цього не зрозуміє? Може треба взагалі ні про що не повідомляти, аби "как би чєго нє вишло"...
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17.10.2022 17:05 Ответить
все правильно... и об этом надо говорить...и возможно чаще и отовсюду...
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17.10.2022 17:12 Ответить
Це що натяк на те що хочуть і інтернет ресурси під ковпак ОПи взяти?
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17.10.2022 17:14 Ответить
взагалі фото не давати. Серійник можна запросто зашифрувати і в інших написах чи навіть в розкразці. Чуть дав кривульку в букві , чи полосочку в іншому місці - і вже унікальна ідентифікація виробу. як нарізки в стволі
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17.10.2022 17:17 Ответить
могу предположить, что скоро кацапы додумаются раскрашивать их в различимые ливреи.
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17.10.2022 17:29 Ответить
Расскажите это Антоше Геращенко....
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17.10.2022 17:28 Ответить
Вкотре переконуюсь в, тому що проблема на місцях взагалі центра реагують після, а не до.І так в усьому на який місяць війни.Після першого масового обстрілу Києва дронами висновків не зробили.Так ППО це добре, але не самим ППО.Передмістя Києва і в самому Києві багато висотних домів достатньо зброї стрілкової або автоматичної різного калібру, щоб поставити точки прямо на дахах домівок.Ця практика є в багатьох країнах де кінчений сусід і є небезпека дронів.Там стоять взагалі важкі кулемети.Другий масовий обстріл останніх днів показав що тема збиття дронів кулеметними точками як ніколи актуальна.Але боюсь що навіть після цього влада до такого не дійде. Коли взагалі до всіх особливо верхівки дійде що думати потрібно наперед по інформації що надається, а не чекати наслідків якщо буде.Це стосується всіх міст.Дуже інертно і повільно реагуємо на все.
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17.10.2022 17:33 Ответить
Анна. Моя прекрасная Леди
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17.10.2022 20:58 Ответить
Зиленгскага знаешь?
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17.10.2022 20:59 Ответить
 
 