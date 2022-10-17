Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина потребует международных санкций против Ирана из-за использования армией РФ дронов-камикадзе иранского производства.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Терпение кончилось. Мы слушали очень долго разные объяснения, разные аргументы, но правды не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ наступило", - подчеркнул глава украинского МИД.
По словам Кулебы, эти санкции должны стать сигналом для всех стран, к которым Россия обращается за военной помощью.
Кроме того, Министр иностранных дел Украины анонсировал начало работы над девятым пакетом санкций Евросоюза против России. По его словам, среди новых ограничений РФ может ожидать отключения ее новых банков от системы SWIFT.
Как отметил Кулеба, некоторые страны начали говорить об усталости от санкций, и Украине известно об этом.
"Сегодня я говорил своим европейским коллегам очень простые слова: что ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции", – подчеркнул министр.
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А що з *********?
ЦЕ ТЕРРОРИЗМ ‼️‼️‼️
пора раздолбать жопу хутина и айятолы ЗОНТОМ , как Каддафи
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решил не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то нее внятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР ,шо все, кто помогает террористам на россии - такие террористы и разорвать дипломатические отношения с Ираном ,выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.