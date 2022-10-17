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Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украина потребует международных санкций против Ирана из-за использования армией РФ дронов-камикадзе иранского производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Терпение кончилось. Мы слушали очень долго разные объяснения, разные аргументы, но правды не спрячешь, и эта правда сегодня прилетела в дома города Киева. Поэтому время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ наступило", - подчеркнул глава украинского МИД.

По словам Кулебы, эти санкции должны стать сигналом для всех стран, к которым Россия обращается за военной помощью.

Кроме того, Министр иностранных дел Украины анонсировал начало работы над девятым пакетом санкций Евросоюза против России. По его словам, среди новых ограничений РФ может ожидать отключения ее новых банков от системы SWIFT.

Читайте: Иран вновь заявил, что не передавал России дроны-камикадзе

Как отметил Кулеба, некоторые страны начали говорить об усталости от санкций, и Украине известно об этом.

"Сегодня я говорил своим европейским коллегам очень простые слова: что ни украинцы, ни граждане ЕС не могут позволить себе усталость. Как мы не можем устать бороться за наше государство, европейскую безопасность и процветание, так же они не могут устать применять санкции", – подчеркнул министр.
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Топ комментарии
+12
Кулєба як усі зелені, робить з усього шоу. Ви спочатку розірвіть дипвідносини!
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17.10.2022 17:18
+12
Реакция должна была быть молниеносной , а не ,как и с бульбофюрером, и нашим и вашим , Арахлам и Каламой и дальше битум закупали , а вы с террористами торгуете ‼️
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17.10.2022 17:25
+11
И депортировать этих полотенцеголовых вместе с их выводками с Украины .
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17.10.2022 17:10
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А він хіба ВЖЕ не під санкціями?
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17.10.2022 17:05 Ответить
Реакция должна была быть молниеносной , а не ,как и с бульбофюрером, и нашим и вашим , Арахлам и Каламой и дальше битум закупали , а вы с террористами торгуете ‼️
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17.10.2022 17:25 Ответить
Це Кульбаба так піариться! Він знає що Іран під санкціями.
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17.10.2022 17:42 Ответить
Ще 2 роки тому, як збили наш літак і не виплачували компенсацію.
А що з *********?
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17.10.2022 18:01 Ответить
Довго думав та родив)
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17.10.2022 17:05 Ответить
то як тепер правильно сказати алілуя ,чи амінь?
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17.10.2022 17:05 Ответить
Та давай вводи санкции!в подвале и начинай,пусть тебе шмаркля поможет,вводить...
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17.10.2022 17:29 Ответить
зерно не треба було їм постачати..
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17.10.2022 17:06 Ответить
Ти ба, втомились вони ***** ...
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17.10.2022 17:08 Ответить
И депортировать этих полотенцеголовых вместе с их выводками с Украины .
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17.10.2022 17:10 Ответить
В Вене их до фига . Ведут себя нагло , разрешение на ВНЖ получают в Словакии . Сколько мы их наблюдали в миграционной полиции . Приезжают целыми бусами , лезут нагло без очереди , всех расталкивают . Хорошо , что сейчас можно записываться по интернету в полицию и не приходиться пересекаться с этим нахрапистым народом
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17.10.2022 17:25 Ответить
Фактично ми воюємо з трьома країнами рашка,біларашка і іранорашка
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17.10.2022 17:10 Ответить
Это они с Украиной воюют . А Украина отражает агрессию
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17.10.2022 17:26 Ответить
ага...требо шось придумати дійсно дійеве а ні пердь очередной...
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17.10.2022 17:11 Ответить
Може хай дадуть нам тамагавки, ми самі накладемо на них санкції?
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17.10.2022 17:12 Ответить
До лампочки эти санкции вообще, как для рашки и как раз пример Иран он десятилетиямисидит под санкциями разрабатывает ядерное оружие, выпускает беспилотники и баллистические ракеты и не одну войну вёл!
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17.10.2022 17:15 Ответить
Кулєба як усі зелені, робить з усього шоу. Ви спочатку розірвіть дипвідносини!
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17.10.2022 17:18 Ответить
А еще надо запретить покупать у Ирана сухофрукты . Это большая часть их экономики
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17.10.2022 17:20 Ответить
Фісташки !
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17.10.2022 17:34 Ответить
Кулеба , созывайте опять ООН - рашка иранскими дронами рушит мирные города Украины ,
ЦЕ ТЕРРОРИЗМ ‼️‼️‼️

пора раздолбать жопу хутина и айятолы ЗОНТОМ , как Каддафи
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17.10.2022 17:28 Ответить
Тільки дрони не іранські а ісраїльські
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17.10.2022 17:29 Ответить
А санкцій проти Саудовської Аравії не треба вводити ? Тому що вони дають шмарклі гроші на кишенькові потреби ?
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17.10.2022 17:32 Ответить
Зерно продали - тепер можно? Літак МАУ - забули вже?
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17.10.2022 17:37 Ответить
как по мне, чисто внешне те дроны, которые нас атакуют, это Шахид 136. Когда Путин приезжал в Иран, ему их представляли, пусть Иран нормально разъяснит ситуацию, но скорее они ничего не разъяснят, а будут тупо идти в отказ, значит врубить санкции на полную и попросить Израиль отбомбиться по иранским заводам по производству БПЛА
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17.10.2022 17:58 Ответить
Що бомбити? Завод під землею надійно схований. Там стільки залізобетону що жодна надпотужна авіабомба йому нічого не зробить....
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17.10.2022 18:02 Ответить
ірану-обригану ті санкції до СРАКИ! ті всраті араби живуть під санкціями вже ДЕСЯТИЛІТТЯ!!!
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17.10.2022 18:01 Ответить
Проснитесь *** люди. Санкции против враждебно-настроенного к нам руководства Ирана нужно было вводить еще в 2020 году. Сразу после, того как эти мрази сбили наш пассажирский самолет и отрицали это, пока разведка наших союзников не предоставила всему миру доказательства!
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решил не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то нее внятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР ,шо все, кто помогает террористам на россии - такие террористы и разорвать дипломатические отношения с Ираном ,выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
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17.10.2022 18:09 Ответить
Не надо вводить против Ирана санкции, пусть поставляют нефть и газ. Надо разбомбить заводы где производятся оружие в Иране и электроподстанции.
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17.10.2022 18:11 Ответить
А скасування дипвідносин з іраном ще не начасі...?
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17.10.2022 18:38 Ответить
по моему разрыв дипотношений в самый раз подоспел?или я чего то не понимаю?
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17.10.2022 19:00 Ответить
а може вже час в"іпати по білоруським во ?
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17.10.2022 19:13 Ответить
Пора США нанести ракетний удар по Ірану. Для профілактики. Я думаю, цивілізований світ підтримає. Ізраіль так взагалі зробить дубль два
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17.10.2022 19:58 Ответить
 
 