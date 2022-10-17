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Новости Киевские новостиВойна в Украине
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Киев (24547) Кличко (4518) дроны (2201)

В результате атаки дронами-камикадзе 16 семей потеряли квартиры, дом не подлежит восстановлению, – Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

богачук,київ

Из-за ударов дронами-камикадзе по столице 16 семей потеряли свои квартиры, их дом не подлежит восстановлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

"16 семей, насколько я знаю, находились в этом доме. Он разрушен полностью. Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось", – сказал он в интервью телеканалу "Киев".

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"Их квартиры были в многоэтажке, разрушенной дроном, запущенным армией РФ. Дом восстановлению не подлежит", - сообщил Виталий Кличко.

"Несущие конструкции разрушены, почти ничего не осталось. Людей размещают сейчас в гостиницах, готовы предоставить сейчас временное жилье. И рассматриваем возможность предоставить им постоянное жилье, чтобы они не остались без крова в один момент", - сказал глава Киева.

Утром 17 октября россияне атаковали с помощью иранских дронов Шевченковский район столицы. Там раздалось несколько взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры рядом с киевским вокзалом, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
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Чи є збігом те, що мопед підірвав саме той будинок, на який вже кілька років накладають жирні лапи так звані "забудовники"?

https://life.pravda.com.ua/society/2022/10/17/250882
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17.10.2022 18:02 Ответить
Достаточно часто их ракеты прилетали по странным целям. В МО РФ небось принимают заказы. Сейчас вот ДТЕК Ахметовский выгребает. До этого его же Азовсталь разбомбили. Добьют олигарха
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17.10.2022 18:25 Ответить
Вот и я ж про это спрашивал ,в статье ранее. Несколько лет назад ,на Голосеевской площади застройщик не мог выселить(или договорится) людей с хрущевки. Дом взорвали,типа газ, погибли люди. Почти сразу после этого выросла многоэтажка. Рядом стоит еще одна хрущевка.... Так и тут - стоят почти по периметру высокие многоэтажки , а прилетает в пару домов ,которые ну никак там уже не вписываются (не вписывались(( )
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17.10.2022 18:58 Ответить
Где политическая воля, о которой постоянно болтает ветеринар Данилов? Когда послов Ирана и Белоруси выгонят из Киева? Когда будет нанесен у удар по аэродрому Зябровка и Мозырскому НПЗ ?
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17.10.2022 18:02 Ответить
До Ірану пливе 60 000 тон української кукурудзи. А ви хотіли. Зашибісь.
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17.10.2022 18:38 Ответить
Я знаю, что делать!! Надо потратить 126 000 000 грн га ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ с сауной из сруба, как мариупольский горсовет ао главе с бойченко!!!!
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17.10.2022 18:45 Ответить
Дивна річ: "шахід" прилетів у памятник архітектури - будинок 19ст, а не в сусідній уйопіщний гівнострой. Тепер на місці старого будинку буде паркінг - жителі уйопіщної висотки радісно аплодують рашистам.
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17.10.2022 20:25 Ответить
Після 2-ї світової поляки практично з нуля відновили пів Варшави, щоб зберегти історичний колорит своєї столиці. Тож тут в принципі байдуже наскільки зруйновані несучі конструкції, головне, щоб була "політична воля" у очільників міста та мінкульту, а не підігравання якомусь забудовнику, що захоче використати це нещастя
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17.10.2022 20:27 Ответить
 
 