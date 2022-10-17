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Новый украинский посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия: "Буду откровенным - нам нужно гораздо больше". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол – бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев, заменивший на этом посту Андрея Мельника.

Соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарю федеральное правительство за всю помощь и оружие, направленное в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно гораздо больше. И я буду работать для того, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

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Топ комментарии
+8
я зрозуміла
Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
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17.10.2022 17:38
+7
Немцы за Мельником еще рыдать будут.. а Медбника или в Иран Послом или в Израиль и кого он таки достанет...
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17.10.2022 17:35
+5
RюSSkие депилы..а с чего вы взяли что ярмия Порошенко и Армия Кучмы..это одно ,,и тоже... Бараны... Порошенко вас гнид..сожгет...
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17.10.2022 18:42
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Немцы за Мельником еще рыдать будут.. а Медбника или в Иран Послом или в Израиль и кого он таки достанет...
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17.10.2022 17:35 Ответить
А відкіля у Зелі дипломати ?
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17.10.2022 18:17 Ответить
я зрозуміла
Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
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17.10.2022 17:38 Ответить
А ведь мог бы дипломатически покривляться и пожеманиться, не говорить в лоб. Да, цензорные экспэрды в дипломатических изысках, которые обплевывали Мельника за пуи в адрес Маска?
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17.10.2022 17:39 Ответить
от невезёт немцам на наших послов!
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17.10.2022 17:41 Ответить
Мосьє, гибен зі мір, бітте...
Пригодалось, як Зеленський шуткував про Україну,
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17.10.2022 17:47 Ответить
Какая может быть толерантность , если бомбят спящих людей⁉️Мельника наградить
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17.10.2022 17:55 Ответить
До німеччини треба відправляти щось схоже на янепоп, шльондру яка тихенько собі живе за рахунок платників податків на мадярії, про неї не чути нич...
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17.10.2022 18:01 Ответить
Патріотичність зеленських дипломатів виміряється кількістю прохань про постачання зброї та щоб безкоштовно.
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17.10.2022 18:15 Ответить
Там десь дипломат зі східного питання, Сівоха причаївся.
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17.10.2022 18:19 Ответить
цього "дипломата" послати амбасадором в Північну Корею, на дієту з лободи
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17.10.2022 18:46 Ответить
RюSSkие депилы..а с чего вы взяли что ярмия Порошенко и Армия Кучмы..это одно ,,и тоже... Бараны... Порошенко вас гнид..сожгет...
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17.10.2022 18:42 Ответить
Слава Богу, нормально посла с дипломатической позицией прислали, убрав хайпожера, любителя лайков, саботажника Мельника.
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17.10.2022 19:47 Ответить
Мельник работал на развал отношений с Германией.
На розвал стосунків з Німеччиною.
Мельник - або ворог, або некорисний ідіот.
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17.10.2022 21:13 Ответить
надеюсь, этот вменяемый. а то "посол", который обзывает главу государства "ливерной колбасой" - просто психбольной. а, да он ещё решил Маска обозвать, которому он в подмётки не годится и должен в ножки за старлинки кланятся.
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18.10.2022 05:56 Ответить
 
 