Новый украинский посол прибыл в Германию и сразу попросил больше оружия: "Буду откровенным - нам нужно гораздо больше". ВИДЕО
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В Германию в понедельник прибыл новый украинский посол – бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев, заменивший на этом посту Андрея Мельника.
Соответствующее видеообращение Макеев обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Guten Tag, Deutschland! pic.twitter.com/gWpO1vKQbM— Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) October 17, 2022
"Благодарю федеральное правительство за всю помощь и оружие, направленное в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно гораздо больше. И я буду работать для того, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.
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Андрія Мельника німці скоро почнуть згадувати з тихою ностальгією
Пригодалось, як Зеленський шуткував про Україну,
На розвал стосунків з Німеччиною.
Мельник - або ворог, або некорисний ідіот.