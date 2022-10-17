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Красный Крест (402) Лубинец Дмитрий (227)

Красный Крест не прибыл на линию разграничения, хотя его там ждала украинская делегация

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

лубінець

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не прибыли на линию разграничения с оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация. Украинцы хотели побудить МККК добиться от России доступа к колонии в Оленовке и визита к украинским военнопленным.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую ​​поездку, МККК мы не увидели", - пишет омбудсмен.

Вместе с Лубинцем на линию разграничения прибыли четыре народных депутата и советник руководителя Офиса президента Дарья Заровна.

Омбудсмен отметил, что Украина (в отличие от России) допускает МККК к удерживаемым ею военнопленным и соблюдает нормы Женевских конвенций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН призвали Россию предоставить МККК доступ ко всем военнопленным

"Но МККК молчит, и за этим молчанием кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, которые совершает РФ. Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК, разве не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – спрашивает Лубинец.
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Топ комментарии
+35
Не варто і очікувати було, це імпотенти.
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17.10.2022 18:09
+23
організація імпотент
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17.10.2022 18:09
+17
Надо выгнать это кодло , красный крест , с территории Украины, рассадник российских шпионов.
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17.10.2022 18:13
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Не варто і очікувати було, це імпотенти.
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17.10.2022 18:09 Ответить
Это их работа! За это они булку с маслом и с икоркой каждый месяц себе покупают.
---
Что? Не хотят ехать? Гнать их нахрен, и из Красного Креста и из Украины!
Пусть увольняются и идут коров пасти.
А вместо них приглашать других, не таких ссыкливых!
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17.10.2022 19:21 Ответить
Не судіть занадто багато, - товариші просто обосрасилися...
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17.10.2022 22:22 Ответить
організація імпотент
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17.10.2022 18:09 Ответить
Пукііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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17.10.2022 18:36 Ответить
200%
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17.10.2022 18:11 Ответить
це вже давно бутафорія...
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17.10.2022 18:11 Ответить
вы забыли как за свой скромный процент этот Крест гребанный совместно с немцами и наваривал на перепродаже евреев на свободу из гетто и концлагерей.... это та еще мутное контора типа Швейцарская..
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17.10.2022 18:16 Ответить
Поцікавтеся хто найбільне "наварив" під час другої світової і вийдете на єврейську родину. Поцікавтеся.
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17.10.2022 20:32 Ответить
1000%+++
і шо робити? не в наших силах змінити їх відношення до їх обов"язків(

Единий вихід - вийти з цієї структури, але так гримнушими дверима, що б стіни посипалися! Для цього потрібна цільна та довга підготовка( І хто це зробить?
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17.10.2022 18:16 Ответить
Надо выгнать это кодло , красный крест , с территории Украины, рассадник российских шпионов.
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17.10.2022 18:13 Ответить
Небуло відмашки від кремляді .От і не приїхали .
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17.10.2022 18:13 Ответить
Ганьбище
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17.10.2022 18:14 Ответить
Хреста на них нема .
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17.10.2022 18:17 Ответить
А как зе-рмак грозно щеки надувал... вот в понедельник, вот в понедельник.. И что теперь?! Пишите очередной видосик.
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17.10.2022 18:17 Ответить
Тому, що нема ніякої лінії розмежування - є лінія фронту.
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17.10.2022 18:18 Ответить
а шо скажет наш главний?? ай-ай-кто ето сделал?
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17.10.2022 18:19 Ответить
дармоїди!
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17.10.2022 18:19 Ответить
А мізки увімкнути?
МКЧХ працює за згоди ОБОХ сторін. ОБОХ, мля!
Якщо рашисти не пускають їх та не дають дозволу то що МКЧХ повинен зробити на "лінії розмежування"? Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки? Чи сфоткатись з цими довбнями для їхнього піару?

До речі! Що це за "лінія розмежування" у словах цього омбудсмена? Чи в його голові війни немає, немає лінії ФРОНТУ?
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17.10.2022 18:19 Ответить
Evgeny N

А мізки увімкнути? ... Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки?
---
Стати на лінії розмежування (уяви така лінія є) та волати на весь світ, у всі газети та телебачення світу, що Підорашка не пускає. А не у лісі ховати свою жопу!
Варіант не розглядається??
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17.10.2022 19:27 Ответить
Вони і так про це говорять. І на більш високому рівні. Але по "єдиному аналу" про це не скажуть, бо тоді не вийде звинуватити МКЧХ у бездіяльності, а різних подоляків, татарових, дерьмаків чи тищенків зробити "героями нашого часу" і афігенними миротворцями.
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17.10.2022 19:44 Ответить
Evgeny N Вони і так про це говорять.
--

Звідки знаєш ? Директор Червоного Хресту тобі персонально дзвонив та звітував???

Де, в якій іноземній газеті написано що Підорашка не пускає Червоний хрест? Кому цей хрест дав інтерв'ю з лінії розмежування про порушення Женевської конвенції???

--

Киздіти - не плуга перти, так, Евген?
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17.10.2022 20:25 Ответить
О ти кумедний!
Де ти по своєму лінку побачив інтерв'ю іноземним СМІ?
Як народу Франції, Германії, США, дізнатись про те що Піндостан порушує Женевську конвекцію?
Де виступи по телебаченню, статті у газетах, прес-конференції організовані Червоним Хрестом???
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18.10.2022 10:14 Ответить
Щось не чути голосу протесту від червоного хреста проти московії. А для чого, копієчка і не маленька пливе в кишеньки, а замість реальної роботи створюється видимість.
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17.10.2022 20:36 Ответить
А пошукати в інтернеті релігія не дозволяє?

https://www.bbc.com/ukrainian/news-63253788
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17.10.2022 20:43 Ответить
Ось і усе, що потрібно знати про цих імпотентів
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17.10.2022 18:23 Ответить
Зауваж, що дуже добре оплачуваних імпотентів. Які думають що продавати свою імпотенцію - це їх професія
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17.10.2022 20:30 Ответить
Червоний хрест зрозумів, що в Україні прийдеться реально відпрацьовувати зп. Це неприпустимо агресивні і токсичні умови для їх роботи, тому ми їх не побачимо.
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17.10.2022 18:33 Ответить
перестати платити внески, грантоєди хрінові,
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17.10.2022 18:33 Ответить
та плювати вони хотіли
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17.10.2022 18:37 Ответить
Так вони прокацаплені! Деж вони будуть копати проти своїх же.
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17.10.2022 18:40 Ответить
МКЧХ- іншими словами (Московський Комітет Чмошників Куйла)
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17.10.2022 18:54 Ответить
в этой конторе только про бабло думают, был опыт общения
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17.10.2022 19:24 Ответить
Все эти ООН, ЮНЕСКО, красный крест и прочие давно паразиты грантоеды на лярды. Много было уже выкладок в СМИ запада. Эта война всю эту кодлу конечно закроет. Они свое отработали. Конечно когда настанет мир. Это не в первый раз. Лигу наций вспомните.
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17.10.2022 19:24 Ответить
Пора ВСЕМ цивилизованным странаМ прекратить платить Красному кресту зарплату
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17.10.2022 19:39 Ответить
червоний хрест це сцикуни-дармоїди...
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17.10.2022 20:05 Ответить
 
 