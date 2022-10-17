Красный Крест не прибыл на линию разграничения, хотя его там ждала украинская делегация
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Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не прибыли на линию разграничения с оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация. Украинцы хотели побудить МККК добиться от России доступа к колонии в Оленовке и визита к украинским военнопленным.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Это показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели", - пишет омбудсмен.
Вместе с Лубинцем на линию разграничения прибыли четыре народных депутата и советник руководителя Офиса президента Дарья Заровна.
Омбудсмен отметил, что Украина (в отличие от России) допускает МККК к удерживаемым ею военнопленным и соблюдает нормы Женевских конвенций.
"Но МККК молчит, и за этим молчанием кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, которые совершает РФ. Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК, разве не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – спрашивает Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
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Что? Не хотят ехать? Гнать их нахрен, и из Красного Креста и из Украины!
Пусть увольняются и идут коров пасти.
А вместо них приглашать других, не таких ссыкливых!
і шо робити? не в наших силах змінити їх відношення до їх обов"язків(
Единий вихід - вийти з цієї структури, але так гримнушими дверима, що б стіни посипалися! Для цього потрібна цільна та довга підготовка( І хто це зробить?
МКЧХ працює за згоди ОБОХ сторін. ОБОХ, мля!
Якщо рашисти не пускають їх та не дають дозволу то що МКЧХ повинен зробити на "лінії розмежування"? Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки? Чи сфоткатись з цими довбнями для їхнього піару?
До речі! Що це за "лінія розмежування" у словах цього омбудсмена? Чи в його голові війни немає, немає лінії ФРОНТУ?
А мізки увімкнути? ... Сісти на танки та прориватися з боєм до Оленівки?
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Стати на лінії розмежування (уяви така лінія є) та волати на весь світ, у всі газети та телебачення світу, що Підорашка не пускає. А не у лісі ховати свою жопу!
Варіант не розглядається??
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Звідки знаєш ? Директор Червоного Хресту тобі персонально дзвонив та звітував???
Де, в якій іноземній газеті написано що Підорашка не пускає Червоний хрест? Кому цей хрест дав інтерв'ю з лінії розмежування про порушення Женевської конвенції???
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Киздіти - не плуга перти, так, Евген?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervonyi-khrest-olenivka/32083753.html
https://suspilne.media/296484-nema-garantij-bezpeki-i-dozvolu-miscevoi-vladi-v-mkch-poasnili-comu-ne-idut-v-olenivku/
Де ти по своєму лінку побачив інтерв'ю іноземним СМІ?
Як народу Франції, Германії, США, дізнатись про те що Піндостан порушує Женевську конвекцію?
Де виступи по телебаченню, статті у газетах, прес-конференції організовані Червоним Хрестом???
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63253788