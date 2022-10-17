Красный Крест не прибыл на линию разграничения, хотя его там ждала украинская делегация

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) не прибыли на линию разграничения с оккупированной территорией, где их ждала украинская делегация. Украинцы хотели побудить МККК добиться от России доступа к колонии в Оленовке и визита к украинским военнопленным.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Это показалось для МККК сложнее, чем в очередной раз опубликовать "призывы к обеим сторонам" на страницах своего сайта. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую ​​поездку, МККК мы не увидели", - пишет омбудсмен.

Вместе с Лубинцем на линию разграничения прибыли четыре народных депутата и советник руководителя Офиса президента Дарья Заровна.

Омбудсмен отметил, что Украина (в отличие от России) допускает МККК к удерживаемым ею военнопленным и соблюдает нормы Женевских конвенций.

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"Но МККК молчит, и за этим молчанием кроется покрытие и сокрытие от международного сообщества преступлений, которые совершает РФ. Это война, да. И она не безопасна. Но разве не для этого создана миссия МККК, разве не на ее деятельность и выполнение положенного мандата люди со всего мира жертвуют средства?" – спрашивает Лубинец.