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США будут учитывать российские атаки дронами-камикадзе при планировании военной помощи Украине, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании, касающейся помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Администрации.

"Это решение, в частности, включает текущие обсуждения обеспечения Украины системами противовоздушной обороны, которые являются наибольшей потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица", - отмечает издание.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Пока известно о гибели 4 человек.

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Дідо Джо! Ви дійсно допомагаете .. але якщо можна трохи скоріше.. ну ще трохи... кожен день гинуть люди.. серце краеться від такого.. а ти може пару копняків дай там кому треба- ось закрутится скоріше
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17.10.2022 18:17 Ответить
ти сам собі вже копняка дав? До голови дійшло? Покаєшся? Чи ще не дійшло, що ти виродив три роки тому?
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17.10.2022 19:19 Ответить
Системы ППО проблему не решат против тысяч дронов которые стоят копейки по сравнению с ракетами ППО. Нужно адекватное аналогичное и дальнобойное оружие чтобы орки почуствовали ответку.
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17.10.2022 18:17 Ответить
І хто нам її дасть, цю зброю? Власної немає і не буде (не вірю укроборонпрому, поки не побачу в дії).

Боюсь орки намацали слабке місце і будуть експлуатувати, а нам потрібні мізки, що з цим робити.
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17.10.2022 18:35 Ответить
Дрони не пускають тисячами. З 8 числа в Україну прилетіли не більше ста пятидесяти штук, половину яких збили. Системи ППО, які спеціалізуються на тихоходних та низько летячих цілях, вирішать проблему процентів на вісімдесят, бо на сто ніяка система в світі питань не вирішує.
Ну, а далекобійна зброя вже на підході - вирішимо і цю проблему.
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17.10.2022 18:39 Ответить
С сентября их запустили не меньше 300 штук.
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17.10.2022 23:04 Ответить
Як раніше враховували і ніх*я не передавали АТАКМС чі MQ Reaper i Grey Eagle так і далі вони враховують...Якщо комусь досі не зрозуміло що США реально піх*й на Україну то коли прибудуть іраньскі баллістичні ракети поймете. Для сша Україна це полігон тестувань зброї їх противника за еффективністью якої вони слідкують а Українці це живві мішені якіх нежалко. Україна мала свої ракети, ядерну зброю і завдяки сша і россії тепер повноцінний геноцид нашого народу і весь світ наблюдае як на тв шоу
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17.10.2022 18:37 Ответить
хоч би сотню авенджерів виділили
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17.10.2022 18:39 Ответить
С 1 октября ленд- Лиз попер водопадом. А тут ещё дроны прилетели, как снег на голову. Тема настохерела--- но только Яо. Пока не поздно.
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17.10.2022 19:38 Ответить
А завод по сборке мопедов что, по землей ?
Просто интересно.
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17.10.2022 21:05 Ответить
 
 