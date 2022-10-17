США будут учитывать российские атаки дронами-камикадзе при планировании военной помощи Украине, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование Россией дронов-камикадзе в своих будущих решениях и планировании, касающейся помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Администрации.

"Это решение, в частности, включает текущие обсуждения обеспечения Украины системами противовоздушной обороны, которые являются наибольшей потребностью Киева на данном этапе войны, как неоднократно заявляли украинские официальные лица", - отмечает издание.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Пока известно о гибели 4 человек.

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