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Оккупант, воюющий в Херсонской области: "Народу нагнали много, толку нету", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка,гур

Военный РФ рассказывает, как воюет на Херсонском направлении.

Об этом в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы откатились. Я был возле Сеновки, сейчас откатились домой. Сейчас Давыдов брод. Сейчс опять в лесу торчим, в лесополосах. Че тут, ничего нету. Ни воды, ни связи. Три дня уже не мылся", - рассказал оккупант.

На вопрос собеседницы о мобилизованных, рашист ответил: "Народу понагнали много, толку нету".

Смотрите: "Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО
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Топ комментарии
+13
"...ты мой хороший..."(ц) Не, он еще не стал хорошим, он еще дышит.
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17.10.2022 18:58
+10
Три дня уже не мылся", - розповів окупант. Для парашника 3 года не мыться- норма, а тут какие-то 3 дня. Дидываевале вон 4 года не мылись, и дошли до Берлина за немками.
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17.10.2022 19:06
+4
кучнее собирайтесь...а то еще бегай за вами...
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17.10.2022 19:20
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Та коли вже буде перехоплення окупаната, а не розмови?
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17.10.2022 18:55 Ответить
В сенсі "перепоховання"? Яке ж перехоплення?
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17.10.2022 19:16 Ответить
Толк есть - удобряем почву.
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17.10.2022 18:58 Ответить
Есть чем :Суббота 15.10.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 66126 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 14 октября это 20415 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 21 октября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5036 убитыми и пропавшими безвести.

https://t.me/generalsvr/1148
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17.10.2022 19:21 Ответить
"...ты мой хороший..."(ц) Не, он еще не стал хорошим, он еще дышит.
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17.10.2022 18:58 Ответить
самка просто не договорила хороший жигуль. ))
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17.10.2022 20:11 Ответить
"Народу понагнали много, толку нету"

Ничо, рузьге, ничо!
Мы "отнесемся с пониманием" и снисхождением к вашим мыслительным способностям.
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17.10.2022 19:03 Ответить
Три дня уже не мылся", - розповів окупант. Для парашника 3 года не мыться- норма, а тут какие-то 3 дня. Дидываевале вон 4 года не мылись, и дошли до Берлина за немками.
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17.10.2022 19:06 Ответить
Може він з Москви чи з Петербурга, там все не так, як на росії
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17.10.2022 19:18 Ответить
Да, там ноги 5 раз в день моют.
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17.10.2022 19:31 Ответить
Була спроба підійти до Милове , нажаль невдала, орки там добряче окопались.
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17.10.2022 19:14 Ответить
кучнее собирайтесь...а то еще бегай за вами...
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17.10.2022 19:20 Ответить
Скот женуть..
Кацапи і самі розуміють що вони лише скотина
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17.10.2022 19:56 Ответить
московському імбецелу приходять в башку які завгодно думки крім одніеї - найух він тут знаходиться ? Як добрий варіант буде знищення в лісополосі HIMARSами цього генетичного мотлоху.
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17.10.2022 19:58 Ответить
не подобаються нагнані? то пакуйте їх самі в чорнопакетні гробіки!
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17.10.2022 20:42 Ответить
Базар свиноскота между собой.
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17.10.2022 21:56 Ответить
 
 