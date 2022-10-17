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Боррель об использовании Россией иранских дронов: Собираем доказательства и готовы реагировать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Поддержка Украины в борьбе с жестокой российской агрессией остается для ЕС ключевым приоритетом. В настоящее время страны-члены собирают доказательства применения Россией дронов иранского производства и будут готовы реагировать.

Об этом сегодня в Люксембурге во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу четко заявить - поддержка Украины, которая стоит перед этим жестоким вторжением (России), остается нашим приоритетом, приоритетом ЕС. Путин проигрывает. Он проигрывает политически и морально. Несмотря на это, он продолжает эскалацию, включая неизбирательные атаки против гражданских целей по всей Украине, что мы снова видели этим утром", - сказал Боррель.

Он отметил, что министры сегодня впервые общались с украинским коллегой, находившимся в то время в бомбоубежище.

"Мы имели возможность обменяться мнениями с министром (иностранных дел Украины – ред.) Дмитрием Кулебой, который общался с министрами из бомбоубежища. Я думаю, что это первый случай, когда мы общались с министром, говорившим с нами из бомбоубежища, в то время как Россия продолжала наносить удары по Киеву", - сообщил высокий представитель ЕС.

Также читайте: Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба

По его словам, сегодня министры также рассмотрели вопрос о вероятном использовании Россией дронов иранского производства для нападения на Украину.

"Министр Кулеба во время общения с министрами решительно осудил использование такого оружия. Мы внимательно следим за применением этих дронов. Мы собираем доказательства такого применения и будем готовы реагировать с использованием тех инструментов, которые есть в нашем распоряжении", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил о результатах голосования на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе вокруг осуждения незаконной аннексии Россией территорий Украины.

"Это голосование подтвердило международную изоляцию России. Но мы не можем принимать это как данность. Нам нужно придерживаться нашего курса, на основе триединой стратегии: поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и преодолевать последствия этой войны, поражающие весь мир", - подчеркнул Боррель. .

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС выделил €500 млн военной помощи Украине

Он напомнил, что сегодня Совет министров ЕС принял решение о выделении очередного транша в 500 миллионов евро финансовой помощи из межправительственного Европейского Фонда Мира для закупки оружия и военного оборудования для Украины. Этот транш доказал объем военной помощи со стороны ЕС для Вооруженных сил Украины до 3,1 миллиарда евро, что, по словам Борреля, только "верхушка айсберга", учитывая уровень поддержки, которую Украина получает от стран ЕС на двустороннем уровне.

Еще одним практическим решением Совета министров ЕС стало учреждение Военной вспомогательной миссии ЕС EUMAM Ukraine, которая только на начальном этапе рассчитана на подготовку до 15 тысяч украинских военных, будет размещена в нескольких странах ЕС за пределами Украины и имеет мандат, рассчитанный на два года.
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Топ комментарии
+13
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17.10.2022 19:49
+11
Прекратите покупать у раши газ и нефть ‼️‼️‼️
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17.10.2022 19:43
+9
Які вам ще докази потрібно?!
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17.10.2022 19:44
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Прекратите покупать у раши газ и нефть ‼️‼️‼️
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17.10.2022 19:43 Ответить
Невже санкції на Іран накладуть?
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17.10.2022 19:44 Ответить
Він сказав що ти повідомиш.😁
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17.10.2022 20:08 Ответить
Аналітична компанія The Intel Lab опублікувала супутниковий знімок виробничих потужностей іранського підприємства Shahed Aviation Industries, на якому виробляють дрони-камікадзе.

Про це повідомляє Twitter компанії The Intel Lab.

Супутникове зображення вказує координати компанії. Він розташований на авіабазі Бадр в іранському місті Ісфаган. На знімку можна побачити майстерню, виробничі цехи, місце зберігання сировини, а також цех фінального складання дронів.

Крім того, на збільшених фрагментах кадру видно компоненти самих ударних дронів Shahed-136.
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17.10.2022 20:26 Ответить
Наче початок класичної байки:

Пан Борель зібравсь реагувати...
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17.10.2022 19:44 Ответить
Які вам ще докази потрібно?!
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17.10.2022 19:44 Ответить
От зараз зберуть докази і як.... виголосять максимальну занепокоєність! Як закличуть до виведення військ! Ухх! Аж на душі полегшало, поки над головою свистять шахіди, вірите, ні?
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17.10.2022 19:45 Ответить
які докади, дибіл старий
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17.10.2022 19:47 Ответить
Создать рабочую группу и до 2025 года у всех иранских токарей и слесарей с фабрики дронов частично заморозить вклады в швейцарских банках!
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17.10.2022 19:48 Ответить
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17.10.2022 19:49 Ответить
Поки був Єйськ, але то таке. Тренувально пристрельний виліт))
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17.10.2022 21:15 Ответить
Мамулічка так нє хочєцця пагібать
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17.10.2022 19:50 Ответить
Ми збираємо докази такого застосування, та будемо готовими реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні", - наголосив Боррель. Чому Кулєба не робив заклики про надання системи ППО з місця в котре влучив дрон ?
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17.10.2022 19:52 Ответить
Ой..... 🤡
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17.10.2022 19:52 Ответить
чекай шахіда в брюселі .. недоумок
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17.10.2022 19:56 Ответить
не все так однозначно?
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17.10.2022 19:58 Ответить
Принесіть йому вже дрона, якщо не вірить.
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17.10.2022 20:00 Ответить
нікчеми,які не вміють вчасно реагувати на подію, мають відійти в сторону..
тобто лєсом нах...
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17.10.2022 20:02 Ответить
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17.10.2022 20:06 Ответить
то видимо про кириенка сирожу...ну не нравилась рибйонку фамилия при рождении "израитель"...
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17.10.2022 20:25 Ответить
Уверен, с раследованием надолго затягивать не будут. Максимум, это как малазийским Боингом, не дольше.
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17.10.2022 20:15 Ответить
Ублюдок! Ему ещё мало доказательств.
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17.10.2022 20:45 Ответить
Доказательсво , кто держал в руках дрон? И если на обломках отпечаток пальца внука

Усама бен Ладена .Карликовая тварь , и есть уже всему доказательство террорист номер один , 2022 года, и почему запуски идут от усатого таракана с Белоруссии, тут и так все понятно...
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17.10.2022 20:56 Ответить
Треба розїбати Іран
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17.10.2022 21:16 Ответить
Это замыливание проблемы, какая разница где делают эти дроны - Но, применяют-то эти дроны против Украины только кацапы. Значит, и воевать нужно против кацапов, а не распылять проблему. А сами дроны могут быть сделаны в Иране, их могут также собирать на сборочном предприятии в Таджикистане. Или кацапы получили производственную документацию и сами собирают их. Очень похоже, что США стараются использовать это как инструмент давления в их переговорном процессе с Ираном, насчет ядерного разоружения, но не более того. А в это время, кацапы бомбардируют этими дронами Украину и на это все на западе закрывают глаза и говорят: а откуда эти дроны? кто их делает? надо провести дополнительное расследование! и может быть наложить дополнительные санкции на иран?
Надо, снимать с боевого дежурства в странах НАТО до 10% ПВО и ПРО, для начала, и переводить их в Украину. Безопасность стран запада от этого не пострадает, так как основной источник опасности для ЕС и США - это кацапстан и ведя войну против Украины он просто не в состоянии развязать еще одну масштабную войну. Надо на уровне всех стран запада официально заявить, что никакие отношения с кацапстаном не могут быть восстановлены, без полной и окончательной выплаты всех репараций за все принесенные разрушения и людские жертвы. А также без справедливого наказания всех военных преступников.
Кстати, о преступниках: можно взять (или добыть) базу данных со всеми военнослужащими кацапстана, которые принимали участие в войне против Украины и ввести персональные санкции против каждого их них. Они ведь все преступники - они все принимали участие в преступной агрессивной захватнической войне.
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17.10.2022 21:56 Ответить
 
 