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Новости Агрессия России против Украины Война
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Авиация ВСУ за день 17 октября нанесла более 11 ударов по группировкам оккупантов, а ПВО сбила 25 дронов-камикадзе, - Генштаб

ппо

В течение дня 17 октября авиация Вооруженных сил Украины нанесла более 11 ударов по группировке оккупантов. Также силы противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.

ПВО за день сбило 25 вражеских БПЛА "Shahed -136". Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления. В частности, один район сосредоточения российских захватчиков, вооружения и военной техники армии РФ, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.

Также читайте: Украинские военные сбили 37 из 43 российских дронов-камикадзе

авиация (2822) ПВО (2727) дроны (3869) Воздушные силы (2273)


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Топ комментарии
+8
Респект ЗСУ, слава Україні!
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17.10.2022 20:58
+7
Героям слава, бережи та допомагай їм Господь
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17.10.2022 21:02
+4
...а ось так працюють в іншій країні, у якої теж їпанутий сусід



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17.10.2022 21:04
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Респект ЗСУ, слава Україні!
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17.10.2022 20:58 Ответить
Героям слава, бережи та допомагай їм Господь
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17.10.2022 21:02 Ответить
Може цікавить?Навіщо ви постійно поплюжете українську мову?Сєпарок?
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17.10.2022 21:10 Ответить
А "цыкавыть " є?🤣🤣🤣
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17.10.2022 21:28 Ответить
Чувачок,це було тіпа смішно?
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17.10.2022 21:40 Ответить
видит Бог,я пытался не назвать просто дурой...
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17.10.2022 21:45 Ответить
Видит Бог,ти дурень🤣🤣🤣
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17.10.2022 21:47 Ответить
що сьогодні трапилося ів Києві,то страшна трагедія, мої співчутття рідний Києв ,Одеса скорбить разом з тобою...
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17.10.2022 21:04 Ответить
...а ось так працюють в іншій країні, у якої теж їпанутий сусід



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17.10.2022 21:04 Ответить
Це Південна Корея?
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17.10.2022 22:57 Ответить
Так
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17.10.2022 23:02 Ответить
Відчуваю, що днями буде щось цікаве. Не просто так вони як з цепу зірвались.
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17.10.2022 21:35 Ответить
 
 