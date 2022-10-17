Авиация ВСУ за день 17 октября нанесла более 11 ударов по группировкам оккупантов, а ПВО сбила 25 дронов-камикадзе, - Генштаб

В течение дня 17 октября авиация Вооруженных сил Украины нанесла более 11 ударов по группировке оккупантов. Также силы противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника", - говорится в сообщении.

ПВО за день сбило 25 вражеских БПЛА "Shahed -136". Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления. В частности, один район сосредоточения российских захватчиков, вооружения и военной техники армии РФ, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели врага.

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