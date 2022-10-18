Николаев обстреляли ракетами С-300, попадание в двухэтажное здание. Погиб мужчина (обновлено). ФОТО
В ночь на вторник в Николаеве прогремели взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
По их информации, света нет и в части области.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ремонтом уже занимаются. В свою очередь городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в телеграмм-канале, что все службы работают и пообещал сообщить детали утром.
Позже Ким отметил, что ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300.
"Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются. По состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение. Спасибо каждому за оперативную работу", - отметил глава региона.
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