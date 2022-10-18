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Новости Война
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Николаев обстреляли ракетами С-300, попадание в двухэтажное здание. Погиб мужчина (обновлено). ФОТО

В ночь на вторник в Николаеве прогремели взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

По их информации, света нет и в части области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ремонтом уже занимаются. В свою очередь городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в телеграмм-канале, что все службы работают и пообещал сообщить детали утром.

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Позже Ким отметил, что ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300.

"Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются. По состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение. Спасибо каждому за оперативную работу", - отметил глава региона.

Николаев обстреляли ракетами С-300, попадание в двухэтажное здание. Погиб мужчина (обновлено) 01

взрыв (6728) Николаев (2144) Николаевская область (2115) Тарифы на электроэнергию (2163) Сенкевич Александр (188) Ким Виталий (243)


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Напрасно кацапня тужится, мы от таких ударов становимся только злее на *****, срущего в чемодан и на его дикую лапотную расею.
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18.10.2022 07:31 Ответить
Царство Небесне...
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18.10.2022 07:54 Ответить
Безкарність породжує нахабний бєспрєдєл...! В Біблії є крім підставленої другої щоки ще й " око за око , зуб за зуб" "Азм воздам...!"
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18.10.2022 11:08 Ответить
Це нам так сказали, а куди насправді, не відомо
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18.10.2022 08:41 Ответить
а кто сказал, что она в Одессе, бабка на рынке? Ни один военный в здравом уме не скажет даже приблизительно где она, тем более не обязательно стоять на месте.
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18.10.2022 12:30 Ответить
 
 