Николаев обстреляли ракетами С-300, попадание в двухэтажное здание. Погиб мужчина (обновлено). ФОТО

В ночь на вторник в Николаеве прогремели взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

По их информации, света нет и в части области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ремонтом уже занимаются. В свою очередь городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в телеграмм-канале, что все службы работают и пообещал сообщить детали утром.

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Позже Ким отметил, что ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300.

"Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-поисковые работы продолжаются. По состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение. Спасибо каждому за оперативную работу", - отметил глава региона.