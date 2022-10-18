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Новости Война
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В Днепре 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения, - ОП (обновлено)

ракета

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тем временем ряд телеграмм-каналов сообщают о взрывах в Днепре. По их данным, сейчас поднимается столб дыма.

Позже заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре города.

"2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - отметил он.

Также смотрите: Последствия утренней ракетной атаки России по Днепру. ФОТОрепортаж

"Вниманию жителей Днепра. В связи с обстрелами города - в некоторых районах может отсутствовать электро и водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над восстановлением", - добавил Тимошенко.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил: "Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций. На левом берегу города Днепра перебои с водой. Все службы приступят к работе, как только пройдет опасность новых атак. Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно".

взрыв (6728) Днепр (4407) обстрел (26982) энергетика (2553) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+17
Повинно відразу прилітати в об'єкти енергетичної інфраструктури бєлгорода,курська,воронєжа? В чому справа? Мі нє такіє? Кацапи цього не оцінять.
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18.10.2022 08:37
+16
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18.10.2022 08:31
+11
Вірші там приблизно такого художнього рівня, мабуть...

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18.10.2022 08:38
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Ага, 20 з **** хвилин тому. У двох км від мене.
З добрим вутром, блть 🤬🤬🤬
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18.10.2022 08:24 Ответить
чай.каву.капучіно..
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18.10.2022 08:26 Ответить
Цей ранок почнемо з 🥃 та 🚬 ...

*****, у небі дим ********* - я *** ☹️
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18.10.2022 08:32 Ответить
по всій Україні тривога
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18.10.2022 08:33 Ответить
Тобто, якщо офіційно ніхто не підтвердить, то і вибухів начебто не було. У вас текст по дибільному написаний.
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18.10.2022 08:28 Ответить
Дніпро! 2 прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, - Кирило Тимошенко.
Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС https://t.me/truexanewsua/63117
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18.10.2022 08:31 Ответить
Confirmed ☹️
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18.10.2022 08:33 Ответить
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18.10.2022 08:31 Ответить
Вірші там приблизно такого художнього рівня, мабуть...

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18.10.2022 08:38 Ответить
І таке там може бути )
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай…
Где бы я ни ехал в танке,
всюду мой любимый край!
Вижу речку Амазонку,
крокодилов вижу я…
Это русская сторонка, это родина моя!

Недалече пирамиды, Нил течет - богат водой
Омывает русский берег!
Русь моя, горжусь тобой!
Вижу Вашингтон в долине,
Даллас вижу и Техас,
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас!

Над Сиднеем солнце всходит.
Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит.
С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку. И протягивают мне.
Все на свете любят русских,
На родной моей земле!
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18.10.2022 08:54 Ответить
Хріна собі у них ґапетита розігралася...
Але то бажання й хотєлки.
А в реальності - після довгого рейсу в смердючих товарних вагонах побачать платформу, автоматників ЗСУ, розлючених вівчарок, і - "русский, стройся! Перекличка! (Пане капітане, під час трансферу у вагіні номер ... вибуло мертвими стільки-то!) Напра-во! К душевым камерам бегом марш, шнель, шнель, бистро, айн цвай, айн цвай!"
А далі рутинна процедура: роздягнутися, і в душові камери... двері зачиняються... але замість води - газ: пшшшшшш...
Ото й будуть останні враження русні ☠️
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18.10.2022 09:14 Ответить
Там реально всі йокнуті. От без виключення.
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18.10.2022 09:16 Ответить
Там одна митіщинська молода поетеса Свєтка Кутузова-Желтова чого варта... На хвилинку, членкиня спілки письменників росії 🤬🤐😶

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18.10.2022 09:25 Ответить
Та у неї там ціла купа выршів І всі - такого самого штибу! Якось вичитав -десь з десяток! Пушкін з Лєрмонтовим повісилися-б від ганьби!
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18.10.2022 10:01 Ответить
Угу, любовна "лірика" теж збсь. "И как беременная блею" - це розкішно

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18.10.2022 10:09 Ответить
так і хочеться відповісти їй словами рашанського класика:

СКАЖИ ОТЦУ, ЧТОБ ВПРЄДЬ ПРЄДОХРАНЯЛСЯ.
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18.10.2022 10:20 Ответить
Пздц. Нет слов.
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18.10.2022 10:25 Ответить
Є така квіточка у лісах африканських - "Раффлезія Арнольді" Діаметр її з пелюстками - більше метра Багрового кольору Аромат - як гниючий труп Це теж така сама "квіточка"
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18.10.2022 10:35 Ответить
Кровь из глаз. Дремучая безграмотность и Дерьмо в голове. Психиатрам масса тем для диссертаций.
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18.10.2022 10:24 Ответить
Не тi вже маяковськi..Та яка краiна, такi й митцi...))
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18.10.2022 09:53 Ответить
Если пишут вам про жопы, про куи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.
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18.10.2022 10:49 Ответить
цеж не мопеди за годину поперджали що вилітає з оркостану крилаті що так все погано с пво ?
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18.10.2022 08:36 Ответить
не так давно, азербайджанський експерт Агіль Рустамзаде сказав, що ці дрони-шахіди виснажують наше ПВО (йдуть "в розхід" ракети С-300), поновлювати їх немає чим... Вчора Арестович це підтвердив. Так що, схоже, найгірше ще попереду...
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18.10.2022 09:01 Ответить
Повинно відразу прилітати в об'єкти енергетичної інфраструктури бєлгорода,курська,воронєжа? В чому справа? Мі нє такіє? Кацапи цього не оцінять.
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18.10.2022 08:37 Ответить
Це ж ісконно українські землі, треба бити далі, по інфраструктурі мацкви.
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18.10.2022 09:00 Ответить
До чого ці щодобові фантазї? З чого бити? Лампи Алладіна немає, чарівної палки теж...
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18.10.2022 09:20 Ответить
Для Ху... ло важливо убити промисловість в Україні і зупинити експорт електроенергії в ЄС,

І всі на початку ржали з Іранських дронів коли потрібно було піднімати це питання на міжнародному рівні, а тепер вони вибивають ракети ПВО, а в догонку під час перезаряджання комплексів летять уже крилаті ракети...

І дальше всі мовчать по Китаю що всі дронокомплекти електроніки звідти йдуть
а двигуни там Bombardier і якось вони попадають в Іран в такій кількості..... що 2400 дронів наклепали...
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18.10.2022 08:40 Ответить
Двигун там стоїть ліцензійний німецький Limbach L550E, тобто Іран виготовляє його самостійно по ліцензії. Перш ніж писати про Bombardier, хоч поцікався, так потім і виходить, що більшість інформації перекручується.
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18.10.2022 08:58 Ответить
Я бачив 2 статті де вказували що двигуни там завода що входить до концерна Bombardier
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18.10.2022 09:10 Ответить
Так почти все производство давно зааутсоршено в Китай. Одинаковый двигатель может продаваться под кучей брендов из одного завода. У Китая есть военный интерес продавать в РФ технику. Она здесь оттягивает на себя ресурсы НАТО, что делает сильнее их позицию по Тайваню. Когда у РФ кончатся свои танки, будьте готовы встречать их китайские клоны.
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18.10.2022 08:58 Ответить
а тепер ще й схоже, що Іран і ракети їм дасть
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18.10.2022 08:58 Ответить
Над оружием (любым!) ржут только дебилы. Серьезные люди обсуждали и продолжают обсуждать:
1. Как все разведки мира проспали возможности Ирана?
2. Как самый подсанкционный в мире Иран (до 24.02.22) сумел создать крупнейший военный арсенал на всем Ближнем Востоке и Центральной Азии?
3. Как, на подобные поставки, ответит Запад?
4. Как на подобные поставки ответит Украина? (вернее: Сколько еще объектов должны быть разбомблены беспилотниками, чтобы Украина ответила?
5. Почему в Украине нет подобной, элементарной в изготовлении техники? Это при том, что Ирану никто не угрожает, а Украина "де факто" 8 лет в состоянии войны.
6. В США на боевом дежурстве стоят 480 комплексов Patriot. Еще около 400 имеются в резерве. На базах хранения находятся более 1500 менее современных (но вполне боеспособных) систем ПВО/ПРО. Можно получить комментарий США о возможных поставках в Украину систем ПВО/ПРО именно на этом фоне? Вот именно так: Сначала перечислить количество, а потом спросить? Не то чтобы они нам должны ... но просто интересно.
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18.10.2022 09:50 Ответить
Вибухи у Житомирі, піднімається дим.
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18.10.2022 08:49 Ответить
В Житомире попали в объект энергообеспечения. Из-за этого в городе пропал свет.
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18.10.2022 08:50 Ответить
Відповіді по москалям немає,вони так зруйнують всю енергетичну інфраструктуру.Наші партнери далекобійних ракет не дають, а зараз виготовляти подібні ракети в Україні неможливо.
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18.10.2022 08:52 Ответить
Існує багато країн, які будуть не проти при отриманні відповідних технологій та креслень виготовити такі ракети для нас і для себе (та існує ще певна кількість країн, які на них ще й ядерну боєголовку прикрутять, якщо наші фізики-ядерники розкажуть їм як це зробити).
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18.10.2022 09:03 Ответить
Наші ніколи ядерних бомб не робили.Фізики колись такі були,але хто з молоді йде зараз на таке професію? То й же Іран сам ракети робить.Північна Корея сама ракети робить.Не факт,що комусь ці ракети потрібні.А тим кому потрібні,то в них навряд чи вони будуть,бо нам США не дозволить передати технології.
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18.10.2022 09:11 Ответить
А про це обов'язково когось, в т.ч. США, повідомляти? Були колись такі романи Ю. Семенова (із серії про Штірліца) "Експансія" та "Бомба для голови", де описано принцип як це робиться.
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18.10.2022 12:13 Ответить
Це не секрет,тим більше для США.
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18.10.2022 12:23 Ответить
Десь в Карпатах можна було-б побудувати захищений підземний завод і на навколишніх вершинах розставити комплекси ППО.
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18.10.2022 10:05 Ответить
Найкращий захист від ракет та дронів для інфраструктурних енергетичних об'єктів це розміщення там таборів для російських полонених; насамперед, офіцерів, льотчиків, ракетників, артилеристів, "вагнерівців" - вони цілком на це заслужили!
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18.10.2022 08:55 Ответить
Їм піхій на своїх полонених. Бабіщі такого низькоякісного біоматеріалу ще нарожають.
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18.10.2022 09:18 Ответить
А коли почнемо росповсюджувати в русні прізвища з адресами та фото як вони виглядали за життя і що від них залишилося після російського удару, тоді побачимо чи дійсно "їм піхій".
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18.10.2022 12:16 Ответить
Ця ідея потребує перевірки на практиці
Утім маю передчуття, що кацапи миттєво підхоплять тези, які почнуть хрюкати і гавкати "лідери думок". Усе стандартно і передбачувано - "так было надоть! это вяликая жертва! как дилды, которые вызывали огонь на себя! они мученики, причисленные равноапостольным генералом Гундяем к морде лика святых! не мы их убили, а хохлы! низабудем нипрастим!" (и вообще, отставить обсуждать приказы царя-батюшки и Кадыр-хана! иначе хана!)
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19.10.2022 04:11 Ответить
Серйозно? Та для них люди - сміття. І свої у тому числі.
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18.10.2022 10:15 Ответить
вот эти роты будут гатью

по ним пройдет ударный полк

которым мы потом засыпем

противотанковые рвы

(знайдено на полонинах інтернету - вся суть кацапського ділдовоювання у чотирьох рядках)
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18.10.2022 11:11 Ответить
Знаєте, існує прірва між тим, щоб абстрактно стверджувати про потрапляння в гіпотетичний рай, і тим коли кудись там потрапила чи не потрапила конкретно вся твоя родина, або навіть ти сам.
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18.10.2022 12:19 Ответить
Воно начебто так, але! Дивимось, як вони воювали у 1941-45. Йшли у м'ясорубку всупереч здоровому глузду і всім інстинктам, навіть самозбереження...
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19.10.2022 03:42 Ответить
В 1942-45 рр. був наказ 00227, який поставив солдатів між молотом і ковадлом: між гітлерівським і сталінським терором та необхідністю вибирати менше зло. А в 1941-му, коли німці ще не встигли почати окупаційні репресії (та навіть відпускали частину військовополонених, за якими прийшли родичі, додому), то переважна частина кадрової армії здалася в полон. Тож ту війну виграло по суті покоління віком за 30, яке мобілізували потім.
Це мені безпосередньо батько розказував, який влітку 42-го, виходячи з оточення гірськими перевалами Приельбрусся, викинув всі свої документи зі "смертним талоном" включно, щоб вони не потрапили до німців в разі чогось та не були використані ними в пропагандистських цілях, наразивши тим самим на репресії його рідних в совєтському тилу.
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24.10.2022 14:34 Ответить
Ніколи не читав Льва Вершиніна? Це такий собі другорозрядний фантаст часів початку розвалу "совка" Є у нього такий твір "Хроніки неправильного завтра" Трохи сумбурно написано- але він там описує саме ідеологію ******** Росії Описує з критичного боку А тепер - "вишенька на тортик" - він є одним із затятих "путіністів"!!!
Я вже махнув рукою на людей, які розчаровуються в акторах, що зіграли головні ролі в улюблених ними фільмах радянської пори: Конкіні, Баталові, Ліванові та інших У них в голові не вміщається, що актор - це лише "ретранслятор" того, що хотів сказать режисер фільму чи автор твору на основі якого написано сценарій, а не людина, яку ми бачимо на екрані Що громадянин Конкін - це не "Павка Корчагін", і не "Шарапов", а звичайний алкоголік І що Вася Ліванов "прогнувся" під Путіна тому, що його синок - звичайний "зірковий синочок", який вляпався в тюрму по сейозній статті І щоб полегшить йому відсидку, Ліванов змушений лизать зад Путіну
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19.10.2022 06:17 Ответить
а что по этому поводу мог бы сказать лично буданов, разведывающий разсведтку с гоггилой...
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18.10.2022 08:56 Ответить
Нєдопєрєпіл?
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18.10.2022 09:22 Ответить
не недопере, а перенедо...
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18.10.2022 09:23 Ответить
Іран ще передасть москалям балістичні ракети,якими будуть розносити Україну.І всі далі щось будуть патякати.
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18.10.2022 09:02 Ответить
А ожиревших партнеров с самого начала просили, закройте небо.
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18.10.2022 09:09 Ответить
З початку нас на шашлики запрошували
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18.10.2022 10:16 Ответить
А ми ще весною 2019 криком кричали: "Люди! Що ви робите? НЕ вибирайте клоуна - він погубить Україну!" А ви що казали? "Хто-угодно - только не Парашенка!" Хоть паржом!"
"Паржали?" А тепер у вас "партньори" винні?
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19.10.2022 08:09 Ответить
два прилета в ТЕЦ... одну сбили прямо в Днепр (река такая)
суки драные...от просто - суки драные !!!
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18.10.2022 09:20 Ответить
Твари из жОПУ, З(три) года готовили вторжение в Украину! Ликвидировали ВСЕ ракетные программы!!! А теперь это зелёное говно радуется прилётам по Днепру. Шо б вы поиздыхали там, в своём филиале ГУР МО РФ(ОП). От же ж выбрали... Украине на погибель...
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18.10.2022 10:39 Ответить
ви ще не забувайте про продажу нових разработок недоразвитим країнам

За останні кілька років Україна поставила до Ефіопії сім модернізованих комплексів ЗРК С-125МЕ-2

28 січня 2021,
https://defence-ua.com/news/za_ostanni_kilka_rokiv_ukrajina_postavila_do_efiopiji_sim_modernizovanih_kompleksiv_zrk_s_125me_2-2722.html
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19.10.2022 08:22 Ответить
Індія замовила в ДАХК "Артем" запасні частини до ракет Р-27 на суму понад $8 млн

https://defence-ua.com/news/indija_zamovila_v_dahk_artem_zapasni_chastini_do_raket_r_27_na_sumu_ponad_8_mln-2671.html
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19.10.2022 08:37 Ответить
І ДЕ ВСЕ ЦЕ ???

‼️‼️‼️Нагадаємо, ДАХК "Артем" є серійним виробником авіаційних ракет середньої дальності Р-27. Ці ракети застосовуються на винищувачах типу МіГ-29, Су-27, Су-30, Су-35.
Ракети Р-27 мають модульну конструкцію - з різними типами ГСН (радіолокаційними напівактивними та пасивними, а також з тепловими) та з різними версіями двигунів.

Протягом тривалого періоду підприємство експортувало тисячі ракет Р-27 різних модифікацій в понад 30 країн світу. Раніше частина вузлів та агрегатів для цієї ракети закуповувалася в РФ, співпраця з якою була зупинена після початку агресії Росії проти України.
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19.10.2022 08:40 Ответить
 
 