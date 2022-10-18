В Днепре 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения, - ОП (обновлено)

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тем временем ряд телеграмм-каналов сообщают о взрывах в Днепре. По их данным, сейчас поднимается столб дыма.

Позже заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре города.

"2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС", - отметил он.

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"Вниманию жителей Днепра. В связи с обстрелами города - в некоторых районах может отсутствовать электро и водоснабжение. Соответствующие службы уже работают над восстановлением", - добавил Тимошенко.

В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил: "Россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций. На левом берегу города Днепра перебои с водой. Все службы приступят к работе, как только пройдет опасность новых атак. Пожалуйста. Нам поможет только экономное потребление. Экономим электричество повсюду, где возможно. Сейчас это очень важно".