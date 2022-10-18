Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины. Обнаружены тела 8 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины. Правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых во время оккупации

:Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 октября россияне убили 6 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в селе Константиновка, 1 в Орловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Лимане и 1 в Диброве. Еще 8 человек за вчера получили ранения", – сообщил Кириленко.

Количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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