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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 850 человек, 1276 БПЛА, 2548 танков, 1622 артсистемы, 5219 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

техніка

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 октября потери личного состава противника составляют около 65 850 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составляют:

личного состава – около 65850 (+530) человек ликвидировано,

танков ‒ 2548 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1622 (+23) ед,

РСЗО – 372 (+6) ед,

средства ПВО ‒ 188 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),

крылатые ракеты ‒ 318 (+2),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16) ед,

специальная техника‒ 144 (+0).

"Данные уточняются", – отмечается в сообщении.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 850 человек, 1276 БПЛА, 2548 танков, 1622 артсистемы, 5219 бронированных машин 01

армия РФ (19115) Генштаб ВС (6225) уничтожение (6860) техника (1734) потери (4374)


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Оце накосили!
ПС: літачок з Єйську забули вписати
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18.10.2022 09:41 Ответить
То не ЗСУ
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18.10.2022 10:01 Ответить
Там по самолетам я бы добавил рубрику разбильсь за время войны это как бы уже 8 штук !
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18.10.2022 09:45 Ответить
10 уже
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18.10.2022 10:28 Ответить
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18.10.2022 09:46 Ответить
да нормальненько так покосили
30 артилерійських систем- супер
так би кожний день
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18.10.2022 09:50 Ответить
Вчора був досить рибний день. Кількість "хороших" орків явно за рахунок свіжих чмобіків.
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18.10.2022 09:52 Ответить
Рыбный день оказался, арты намолотили ух
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18.10.2022 10:09 Ответить
*и всё-таки они получили свой паёк на сегодня*
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18.10.2022 10:18 Ответить
 
 