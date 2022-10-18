Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 850 человек, 1276 БПЛА, 2548 танков, 1622 артсистемы, 5219 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 октября потери личного состава противника составляют около 65 850 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составляют:
личного состава – около 65850 (+530) человек ликвидировано,
танков ‒ 2548 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5219 (+14) ед,
артиллерийских систем – 1622 (+23) ед,
РСЗО – 372 (+6) ед,
средства ПВО ‒ 188 (+1) ед,
самолетов – 268 (+0) ед,
вертолетов – 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),
крылатые ракеты ‒ 318 (+2),
корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16) ед,
специальная техника‒ 144 (+0).
"Данные уточняются", – отмечается в сообщении.
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