В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей, среди них две сестрички, - Нацполиция. ФОТО

В Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела 5 убитых детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки - сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", - отмечают в Нацполиции.

Две недели продолжаются следственные действия в Лимане – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донетчины. Также правоохранители извлекают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают беспрерывно, разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.







По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

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На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.