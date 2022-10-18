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Новости Война
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В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей, среди них две сестрички, - Нацполиция. ФОТО

В Лимане Донецкой области полиция эксгумировала тела 5 убитых детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, четырех детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в своем дворе. Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Две маленькие девочки -  сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", - отмечают в Нацполиции.

Две недели продолжаются следственные действия в Лимане – на месте крупнейшего массового захоронения в деоккупированной части Донетчины. Также правоохранители извлекают тела из одиночных захоронений во дворах и огородах. Следственно-оперативные группы работают беспрерывно, разыскивают и опрашивают родных, устанавливают историю всех погибших.

В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей, среди них две сестрички, - Нацполиция 01
В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей, среди них две сестрички, - Нацполиция 02
В Лимане полиция эксгумировала тела 5 убитых детей, среди них две сестрички, - Нацполиция 03

По состоянию на утро 18 октября в Краматорском районе эксгумировали 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.
Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлены. Продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

Читайте: Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донетчины. Обнаружены тела 8 гражданских, погибших во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

На освобожденных территориях обнаружено 45 захоронений, из них 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако эти данные не окончательны, поскольку ежедневно полиция получает от жителей информацию о новых могилах. Только за последние дни стало известно еще о 17 таких захоронениях.

Нацполиция (16436) Донецкая область (9562) Лиман (317)


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Топ комментарии
+21
Ще хоче хтось сказать : --Оні же пріказ виполнялі?!!!!
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18.10.2022 10:15
+17
рашистские ТВАРИ.
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18.10.2022 10:20
+15
Немає слів
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18.10.2022 10:22
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Ще хоче хтось сказать : --Оні же пріказ виполнялі?!!!!
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18.10.2022 10:15 Ответить
рашистские ТВАРИ.
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18.10.2022 10:20 Ответить
кацап на тюркській мові це: м"ясник, шкуродер
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18.10.2022 10:25 Ответить
Це арабською м'ясник,хассаб!
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18.10.2022 11:13 Ответить
Навіть у північній Індії, це слово співзвучне - "касаї".
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18.10.2022 14:17 Ответить
Немає слів
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18.10.2022 10:22 Ответить
Царство Небесне...
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18.10.2022 10:24 Ответить
Нелюди оркокацапські. Як можна з такими тваринами співіснувати на одній Землі, під одним Небом, дихати таким самим Повітрям?
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18.10.2022 10:29 Ответить
Ось що таке рашиська чума, будь проклята ця терористична так звана держава .Куди прийшов "русский мир" там смерть ,сльози і розруха ,будь проклятий народ цього терористичного утворення.
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18.10.2022 10:33 Ответить
убийство детей это особая развлекуха ***** ...наступит время и это стадо орков ответит за свои злодеяния
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18.10.2022 10:40 Ответить
Далеко ушёл от целования пупка.
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18.10.2022 12:19 Ответить
Нелюди, "вори унітазов", вбивці, ґвалтівники дітей кацапомасскалі то є помилка природи, дикоазійська орда орків, сатанинський непотріб, чума та пандемія планети Земля, і тому ці тубільці мають бути знищені до тла на віки вічні задля щасливої, людської цивілізації.
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18.10.2022 10:43 Ответить
https://ibb.co/GPTzHB4
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18.10.2022 10:50 Ответить
Война идет и набирает обороты, гибнут люди, в том числе и дети. В России правит преступный Путинский режим, который сам не остановится. Который угрожает миру ядерным оружием, голодом. Его необходимо уничтожить. Уже пришло время, когда необходимо физически уничтожить Путина.
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18.10.2022 11:06 Ответить
Ну вот какой памятник ставить этим детям? Может из кирпичей кремля?--- так в падлу конечно. Может пусть их отпоют все иерархи пцу? А приедут.... Может в ООН отвезти, в совет безопасности? Там погани валом со всего мира. Выкрошить бы сегодня к ночи всех пленных что у нас и развеять над Днепром, пусть по каналу в Крым плывут.
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18.10.2022 13:03 Ответить
Мабуть ні в одній мові немає слова, яке б відповідало назві цей особі. Невже ще є люди в Україні які позитивно ставляться до росіян? Я маю на увазі людей а не манкуртов.
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18.10.2022 18:40 Ответить
 
 