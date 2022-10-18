Россияне обстреляли две ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Один человек погиб, шестеро - получили ранения
Утром 18 октября повторно обстреляли две теплоэлектростанции, принадлежащие компании "ДТЭК Энеро". В результате обстрелов один человек погиб, шесть ранены.
Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор. НЕТ.
"18 октября Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.
В результате ракетных ударов семь человек получили ранения. Один мужчина от тяжелых травм умер в автомобиле скорой помощи.
Серьезные повреждения получило энергетическое оборудование. После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы.
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Добивають...
скоріше мокшанія сдохне і її добьють сцаними трусами, чим Україна.
Вы где служили такой осведомленный?
І на хєра зараз це пустозвонство...
Славянск начался в конце апреля
а по Донецку опущеные митинговали с февраля
это все можно было легко и непринужденно прекратить
но ахметка ждал и торговался - типа кроме меня никто с Донбассом не управится
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
Дивно, що Ви про це не згадуєте!