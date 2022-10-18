Россияне обстреляли две ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Один человек погиб, шестеро - получили ранения

Утром 18 октября повторно обстреляли две теплоэлектростанции, принадлежащие компании "ДТЭК Энеро". В результате обстрелов один человек погиб, шесть ранены.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор. НЕТ.

"18 октября Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

В результате ракетных ударов семь человек получили ранения. Один мужчина от тяжелых травм умер в автомобиле скорой помощи.

Серьезные повреждения получило энергетическое оборудование. После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы.

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