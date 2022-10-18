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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне обстреляли две ТЭС компании "ДТЭК Энерго". Один человек погиб, шестеро - получили ранения

пожежа,тес,словянськ

Утром 18 октября повторно обстреляли две теплоэлектростанции, принадлежащие компании "ДТЭК Энеро". В результате обстрелов один человек погиб, шесть ранены.

Об этом сообщает ДТЭК, информирует Цензор. НЕТ.

"18 октября Россия продолжила наносить массированные террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре. Утром от обстрелов повторно пострадали два энергетических предприятия ДТЭК Энерго", - говорится в сообщении.

В результате ракетных ударов семь человек получили ранения. Один мужчина от тяжелых травм умер в автомобиле скорой помощи.

Серьезные повреждения получило энергетическое оборудование. После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре 2 прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения, - ОП (обновлено)

крылатые ракеты (879) обстрел (26982) ТЭС (280) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+7
У ДТЕК будуть вмикати Гудок в знак солідарності ?
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18.10.2022 10:35
+6
А колись, у тепер здається далекому 2014 році Ахметка створював на Донбасі "народні шахтарські дружини". Які замість того, аби гоняти ватних алкашів і наріків, що захоплювали адмінбудівлі в Донецьку і Луганську, виловлювали українських активістів.
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
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18.10.2022 10:54
+5
Типу гумор тупенький? Якщо так піде далі всі ми будемо вмикати гудок...
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18.10.2022 10:54
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https://dailylviv.com/news/polityka/z-29-obiektiv-v-*******-sim-ne-bulo-vrazheno-yak-tse-planuvalo-minoborony-putin-103749 https://dailylviv.com/news/polityka/z-29-obiektiv-v-*******-sim-ne-bulo-vrazheno-yak-tse-planuvalo-minoborony-putin-103749


Добивають...
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18.10.2022 10:32 Ответить
Шо мелеш - все працює - Україна дуже велика держава.
скоріше мокшанія сдохне і її добьють сцаними трусами, чим Україна.
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18.10.2022 12:28 Ответить
У ДТЕК будуть вмикати Гудок в знак солідарності ?
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18.10.2022 10:35 Ответить
Типу гумор тупенький? Якщо так піде далі всі ми будемо вмикати гудок...
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18.10.2022 10:54 Ответить
Так, дивний комент. Зловтішатися, що у ахмєтова погано, але нічого не писати, що кацапськими підарами знищується енергосистема України ракетно-дроновим терором...
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18.10.2022 11:24 Ответить
в 14 году ахметка мог в Донецке все прекратить щелчком пальцев. Но он торговался с Киевом. И ДОТОРГОВАЛСЯ
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18.10.2022 12:13 Ответить
А в Славянске?И что именно "ахметка" мог прекратить щелчком пальцев? Операцию ФСБ?
Вы где служили такой осведомленный?
І на хєра зараз це пустозвонство...
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18.10.2022 12:21 Ответить
шествия донбаситов с аквафрешами
Славянск начался в конце апреля
а по Донецку опущеные митинговали с февраля
это все можно было легко и непринужденно прекратить
но ахметка ждал и торговался - типа кроме меня никто с Донбассом не управится
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18.10.2022 14:11 Ответить
А как гудел!!!
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18.10.2022 15:35 Ответить
А колись, у тепер здається далекому 2014 році Ахметка створював на Донбасі "народні шахтарські дружини". Які замість того, аби гоняти ватних алкашів і наріків, що захоплювали адмінбудівлі в Донецьку і Луганську, виловлювали українських активістів.
Хотів Ахметка бути князем всія Бімбасу...
Ну ось, Ахметка, і у твій дім прийшов руццкій мір! Зустрічай...
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18.10.2022 10:54 Ответить
Ви переживаєте за Ріната? Дурість якусь написав, якщо чесно.
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18.10.2022 10:56 Ответить
Хотів однією дупою і гривні гребти , і рублі підгрібати , але дупа не "резінова" - порвалася .
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18.10.2022 10:57 Ответить
"Руццкій мір" зустрічаємо ми всі, а не тільки Ахметка.

Дивно, що Ви про це не згадуєте!
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18.10.2022 11:46 Ответить
ахметка . як і його папа - леонід кучма - п*дори, які здавали і далі здають Україну.
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18.10.2022 10:56 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 12:46 Ответить
 
 