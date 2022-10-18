За текущие сутки ПВО сбили Су-25, шесть "шахедов" и пять крылатых ракет

18 октября силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбито 12 воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщают Воздушные силы ВС Украины.

В частности, в Херсонской области, около 09:00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25.

Также военнослужащими ПВК "Південь" ночью уничтожены пять дронов-камикадзе "Shahed-136".

Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" сбиты четыре крылатых ракеты "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчиками воздушного командования "Центр" - крылатая ракета Х-101/Х-555.

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