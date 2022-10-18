За текущие сутки ПВО сбили Су-25, шесть "шахедов" и пять крылатых ракет
18 октября силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбито 12 воздушных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщают Воздушные силы ВС Украины.
В частности, в Херсонской области, около 09:00 часов, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Південь" сбит российский штурмовик Су-25.
Также военнослужащими ПВК "Південь" ночью уничтожены пять дронов-камикадзе "Shahed-136".
Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схід" сбиты четыре крылатых ракеты "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчиками воздушного командования "Центр" - крылатая ракета Х-101/Х-555.
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Alik Krass
показать весь комментарий18.10.2022 12:11 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2022 13:21 Ответить Мне нравится 4
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