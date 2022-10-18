В оккупированном Херсоне находятся более 20 тысяч российских военных, у которых наблюдаются проблемы с обеспечением
От 20 до 25 тысяч вооруженных российских военных сейчас находятся в оккупированном Херсоне. По наблюдению местных жителей, оккупанты напуганы и психологически разбиты.
Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разбиты, скажем так. Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика по обеспечению горючим у них и, конечно, доставка именно оружия, с этим тоже большие проблемы", – утверждает Луговая.
Также в городе наблюдается активная эвакуация как российских военных, так и сотрудничающих с ними.
"На сегодняшний момент коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом – мебель из своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма , едут туда", – рассказала Луговая.
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та нехай хоч голі-аби мертві
краще мертві і смердючі
надеемся на ЗСУ и друзей...!
Тому в окупантів немає вибору і вони це знають будуть відступати їх розстріляють чеченські бойовики а самі будуть захищатися стільки скільки зможуть але звісно що проблеми із забезпеченням ще більше будуть ускладнюватися і на такій кількості військ звісно негативно відобразиться
Ті військові які все це добре розуміють що в них немає іншого шляху -ось тому і психологічно подавлені.
Они прекрасно столуются в пиццериях и ресторанах. Особенно чечены.
На рынке продуктов хватает, и многие дешевле чем на свободных территориях. По крайней мере овощи.
Не надо брать пример с рашки ТВ. Вы так уже х-ла и сальдо 2 раза похоронили.
Щось подібне відбулося під Києвом:проблеми з постачанням вимусили орків виводити танки та БТР на протязі одної доби,під прикриттям снайпера...
Чекаємо добрих новин і зараз.