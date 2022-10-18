РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5537 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 147 20

В оккупированном Херсоне находятся более 20 тысяч российских военных, у которых наблюдаются проблемы с обеспечением

херсон

От 20 до 25 тысяч вооруженных российских военных сейчас находятся в оккупированном Херсоне. По наблюдению местных жителей, оккупанты напуганы и психологически разбиты.

Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разбиты, скажем так. Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика по обеспечению горючим у них и, конечно, доставка именно оружия, с этим тоже большие проблемы", – утверждает Луговая.

Также в городе наблюдается активная эвакуация как российских военных, так и сотрудничающих с ними.

"На сегодняшний момент коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом – мебель из своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма , едут туда", – рассказала Луговая.

Читайте: ВСУ начали делать очередную прожарку оккупантам в районе Берислава на Херсонщине. У оккупантов началась паника, - Хлань

оккупация (10130) Херсон (2799) эвакуация (2068) коллаборационизм (870)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
мда..кацапская херсонская группировка уже 5тый месяц "разбита", "обескровлена","дезертировала" и т.д. и т.п. Может лучше по факту говорить, а не вот этот аутотренинг?
показать весь комментарий
18.10.2022 12:47
+6
Раз 20 тыс ртов спокойно удерживают город и окрестности, то никаких критических проблем со снабжением кацапы не испытывают. Слишком много шапкозакидательства в последнюю неделю, особенно в говнограме.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:26
+4
цензор-вашу ці співчуття вже задрали... ви жалієте вбивць?
та нехай хоч голі-аби мертві
показать весь комментарий
18.10.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цензор-вашу ці співчуття вже задрали... ви жалієте вбивць?
та нехай хоч голі-аби мертві
показать весь комментарий
18.10.2022 12:10 Ответить
Та то не співчуття, а щоб нам хоч трохи легше на душі стало від того, що ворог страждає. Слабка втіха, але яка уже є
показать весь комментарий
18.10.2022 12:12 Ответить
то напиши так-касабскі голодранці і далі по тексту а то окупанти налякані та психологічно зруйновані. Джерело:

краще мертві і смердючі
показать весь комментарий
18.10.2022 12:20 Ответить
То ми в коментах так і пишемо
показать весь комментарий
18.10.2022 12:28 Ответить
А кто в Снигуревке, Береславе ну и т.д. что ЗСУ уже всех выбили ?
показать весь комментарий
18.10.2022 12:12 Ответить
с вашей помощью никогда этого не произойдёт...
надеемся на ЗСУ и друзей...!
показать весь комментарий
18.10.2022 15:05 Ответить
Мозгами этих клоунов обеспечивают? Или как самка на бетон башкой ыыплюнула?
показать весь комментарий
18.10.2022 12:12 Ответить
І що?
показать весь комментарий
18.10.2022 12:15 Ответить
Снігурівка за кацапами, а раз так - є й досі їм чим воювати.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:17 Ответить
Нравица-ненравица - терпи москаль некрасивый.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:20 Ответить
Насамперед в них проблеми з головою .
показать весь комментарий
18.10.2022 12:24 Ответить
так само втікали біля Києва..а потім їх перекинули на донеччину...вивозили ешелонами через білорусію військову техніку..А ось тепер ця техіка після ремонтів повертається в білорусію На видео попал очередной эшелон военной техники в районе Орши. https://t.me/charter97_org/86589
показать весь комментарий
18.10.2022 12:24 Ответить
Раз 20 тыс ртов спокойно удерживают город и окрестности, то никаких критических проблем со снабжением кацапы не испытывают. Слишком много шапкозакидательства в последнюю неделю, особенно в говнограме.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:26 Ответить
Потрібно створити бруднодупим таки умови, як "Нема забезпечення - нема проблем"!
показать весь комментарий
18.10.2022 12:27 Ответить
Та і йух з ними, делов то.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:31 Ответить
Проблема в окупантів в тому що вони не мають права відступати -так у них будуть перебої із забезпеченням пальним харчами та зброєю спробуйте максимально в терміни забезпечити таку кількість військ. А те що в них є звісно економиться бо не відомо коли привезуть адже всі мости та переправи обстрілюють тому ЗСУ можуть знищити і те що везуть.
Тому в окупантів немає вибору і вони це знають будуть відступати їх розстріляють чеченські бойовики а самі будуть захищатися стільки скільки зможуть але звісно що проблеми із забезпеченням ще більше будуть ускладнюватися і на такій кількості військ звісно негативно відобразиться
Ті військові які все це добре розуміють що в них немає іншого шляху -ось тому і психологічно подавлені.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36 Ответить
мда..кацапская херсонская группировка уже 5тый месяц "разбита", "обескровлена","дезертировала" и т.д. и т.п. Может лучше по факту говорить, а не вот этот аутотренинг?
показать весь комментарий
18.10.2022 12:47 Ответить
Публікація для тих хто хоче зекономити на заспокійливих пігулках ...
показать весь комментарий
18.10.2022 13:28 Ответить
По продуктам ВРЕТЕ!
Они прекрасно столуются в пиццериях и ресторанах. Особенно чечены.
На рынке продуктов хватает, и многие дешевле чем на свободных территориях. По крайней мере овощи.
Не надо брать пример с рашки ТВ. Вы так уже х-ла и сальдо 2 раза похоронили.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:36 Ответить
Особисто мене цікавить така інформація.
Щось подібне відбулося під Києвом:проблеми з постачанням вимусили орків виводити танки та БТР на протязі одної доби,під прикриттям снайпера...
Чекаємо добрих новин і зараз.
показать весь комментарий
19.10.2022 17:36 Ответить
 
 