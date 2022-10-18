В оккупированном Херсоне находятся более 20 тысяч российских военных, у которых наблюдаются проблемы с обеспечением

От 20 до 25 тысяч вооруженных российских военных сейчас находятся в оккупированном Херсоне. По наблюдению местных жителей, оккупанты напуганы и психологически разбиты.

Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила проекту Радио Свобода "Новости Приазовья", информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время ситуация в Херсоне очень сложная, очень напряженная. В нашем городе находится, по разным данным, от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, которые напуганы, психологически разбиты, скажем так. Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика по обеспечению горючим у них и, конечно, доставка именно оружия, с этим тоже большие проблемы", – утверждает Луговая.

Также в городе наблюдается активная эвакуация как российских военных, так и сотрудничающих с ними.

"На сегодняшний момент коллаборанты, скажу вам откровенно, спят в бронежилетах и очень оживленно вывозят все, что нажито, как говорится, непосильным трудом – мебель из своих домов, абсолютно все грузят на грузовики и переправляют с правого берега на левый, в сторону Крыма , едут туда", – рассказала Луговая.

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