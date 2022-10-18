РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5537 посетителей онлайн
Новости Война
22 980 178

С 10 октября 30% украинских электростанций разрушены. Для переговоров с режимом Путина не осталось места, - Зеленский

В результате российских обстрелов с 10 октября 30% украинских электростанций разрушены.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один вид российских террористических атак: целевая энергетическая и критическая инфраструктура. С 10 октября 30% украинских электростанций разрушены, что повлекло массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - отметил глава государства.

В офисе Президента отметили, что ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей стране.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Впечатлен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Открыто уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы взяли в плен двух чмобиков: "Рязань, Липецк - чистокровные п#дары. Джекпот вы выиграли. Два дня на фронте и уже у нас". ВИДЕО

С 10 октября 30% украинских электростанций разрушены. Для переговоров с режимом Путина не осталось места, - Зеленский 01

армия РФ (19115) обстрел (26982) энергетика (2553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+70
Господи, завали вже своє хлєбало. Не здатен захистити країну - на хрін з бочки, передай булаву тому, хто здатен на рішучі дії, а не срані відосики.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:32
+50
Вова, если бы ты, не крал 2,5 года и прекратил бы с Беней красть сейчас, то было бы чем ответить кацапам в первый же день так, что у них шуба бы завернулась. Зебилы, вы тоже у Вовы с Беней подельники.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:34
+45
Слово *переговоры* должно быть вообще криминализировано как измена Родины. Пока вы будете произносить ето слово, у ***** будет иллюзия что он вот-вот своего добьется терактами. Замените слово *переговоры* на слово *месть* и *возмездие*.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Усі уєють від цього фіномену.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:51 Ответить
"Для переговорів із режимом путіна не лишилося місця"-так місця не лишилося по моему після псевдореферендуму,навіть указ видав про неможливість з нинішнім путінским режимом
показать весь комментарий
18.10.2022 12:51 Ответить
Давайте всі разом попросимо Єрмака щоб він "дозволив" найвеличнішому застосувати відповідні удари по Курську,Білгороду,Воронежу та Ростову.Можна і по Криму
показать весь комментарий
18.10.2022 12:52 Ответить
треба асфальто-катапульти розробляти ну а шо? більше нічим кидатися
показать весь комментарий
18.10.2022 12:53 Ответить
Ви хочете, щоб «найвеличнішого» шляк трафив)
показать весь комментарий
18.10.2022 13:03 Ответить
Зеля з 24.02 як заїжджена пластинка меле про перемовини, у мене його розумові здібності вже б викликали саме щире занепокоєння, якщо він вірить далі в таке, але я переконаний, що він насправді професійний лицемір і цинічний брехун, бо тут його минулі сценічні виступи якраз дуже пригодилися. Якщо б Ху*ло хотів перемовин, то чи він би здійснював таку повномасштабну агресію і чи рашисти здійснювали в свою чергу тисячі військових злочинів проти населення України. Рашисти будуть іти до кінця, їх зупинить тільки ЗСУ і власна смерть.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:01 Ответить
В музеях України є від Р-1 спиртова, є проста й надійна Р-5 на 1,5 тис км. зніми й копіпасть - з кремлівською терористичною клікою по іншому не вийде
показать весь комментарий
18.10.2022 13:02 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:08 Ответить
...то спробуй свою клаву помити, вася
показать весь комментарий
18.10.2022 13:22 Ответить
п+здячить по их тэц и электросетям ....
показать весь комментарий
18.10.2022 13:23 Ответить
Для кого воно це висрало?
показать весь комментарий
18.10.2022 13:25 Ответить
Діванні вояки не розуміють , що ******* пво не робиться ні за три , ні за п'ять , чі десять років. Це час тривалий і потребує багато грошей . Приклад Польщі є цьому підтвердженням. Так це щє поляки прикриті зонтиком про та пво НАТО. Що вже про нас казати.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:26 Ответить
Тому не треба було взагалі нічого не робити і клістрони про всяк випадок познімати.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:18 Ответить
А ця гундоса ZEскотина ніяк сі не вспокоється, бункерна тварина все ще марить "переговорами"(((
показать весь комментарий
18.10.2022 13:37 Ответить
Як у тому анекдоті: хто всрався? Та невістка. Але її ж нема у хаті. А онде кожух її висить.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:56 Ответить
Зеленский уйдите в отставку вместе со своими кремлевскими друзьями подоляком и ермаком. Люди устали смотреть на это жалкое блеенье из бункера. Пошел на х..
показать весь комментарий
18.10.2022 13:50 Ответить
Втомився, сидячи на дивані, дивитися на все те - іди воюй
показать весь комментарий
18.10.2022 17:28 Ответить
Ще влітку говорили, що так і буде.
Яким хрєном ви займались ?
показать весь комментарий
18.10.2022 13:51 Ответить
Оце так новина! Немає місця для переговорів вже з 2014 року. Цього не бачать тільки проплачені мацквою чи люди з обмеженіми розумовими здібностями.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:03 Ответить
з 2019 року воно одноосібно оголосило про припинення війни.
кацапи почали готуватись, навезли сюди агентуру, розплодили зрадників, розставили їх у силові структури, тощо.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:17 Ответить
а сколько их у нас было - президентов евреев...?
показать весь комментарий
18.10.2022 15:17 Ответить
ты тоже еврей - за последнего знаю, а кто сказал тебе что Порошенко еврей...?
показать весь комментарий
18.10.2022 16:03 Ответить
у цього москаля , так в методичці написано.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:09 Ответить
не посмотрел на дату регистрации((( - это новорождённый головой об бетон...
показать весь комментарий
18.10.2022 16:11 Ответить
иди на путина холуй...!
показать весь комментарий
18.10.2022 16:26 Ответить
ты свинорыл что-то хочешь...?
показать весь комментарий
18.10.2022 17:38 Ответить
Ну, знову Вас хтось кудись затягнув, як песик тапка. А що Ви зробили, щоб у нас був гідний Президент? Щоб сам він був особистістю, а не речником у ФСБшних шулерів?
показать весь комментарий
18.10.2022 17:03 Ответить
Люба війна без винятку закінчується перемовинами, у формі ультиматума, капітуляції чи збереження своїх позицій, люба....
показать весь комментарий
18.10.2022 14:14 Ответить
Воно вже 100 разів заявляло, що для переговорів з путіним немає місця. Забуває через кожні 3 дні чи що?
Краще б посадив рєнікова і керівництво Укроборонпрому за саботазх виробництва української зброї і ***********
показать весь комментарий
18.10.2022 14:17 Ответить
В першу чергу треба садити себе самого. Хто зарубав оборонні програми? Воно ж як схватило булаву, то відразу почало нищити все, що робив Порох, бо то бачте ненависний Порошенко починав! Воно ж не про державу думає, а тільки про помсту Порошенку. Тупе мстиве створіння.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:28 Ответить
Щоб тобі заціпило вже! Скільки можна талдичить про якісь переговори? Там уже мінімум три місяці як нема ніяких підстав про щось говорити.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:24 Ответить
да ты же уже указ подписал, что говорить с ним не будешь, что еще один подпишешь?
показать весь комментарий
18.10.2022 14:40 Ответить
бубочка явно гумманитарий и математика и логика не его!!!!
Уже после Бучи был отказ от переговоров.... Потом "референдумы"...... Сейчас бомбежка Киева.....
тупой бубочка.... согласно твоему базару, который ты чз 5 мин явно забываешь, х-ло уже давно зашел в минус.......
Может ты как Макрон и Обама красные линии для х-ла все отодвигаешь и грозишь пальчиком?
показать весь комментарий
18.10.2022 14:42 Ответить
Наступна доріжка коксу - нові враження, нові плани, новий всесвіт.
Колись під моєю орудою працював фрезерувальник. Наркоман, як зараз ваш президент.
Як тільки прийме дозу - геть все забував. Все що він, чи йому казали півгодини тому. Спочатку ніхто не вірив, а потім звикали до такої амнезії - казали йому ще кілька разів. Фрезерувальник бухтів, наче таке: навіщо йому зайвий раз нагадують?
А потім післяобід гоп! і знову амнезія.
показать весь комментарий
18.10.2022 23:28 Ответить
Мене обурює поведінка українських лікарів-наркологів.
Їх досвід дозволяє їм визначити речовину, яку вживає Зеленський і термін +/- 20% від дійсного.
Лише за зовнішнім виглядом!
Мовчать чомусь всі.
Лікарі-наркологи це ждуни *****, такий мій висновок. Всі.
показать весь комментарий
18.10.2022 23:39 Ответить
До каждого бесперспективность переговоров с х**лом доходит по-разному.

Одним достаточно знать историю совка (давнюю и недавнюю) или советоваться со специалистами мирового уровня - чей прогноз не менее 90%... чтоб понять, что не с кем и не о чем там говорить...

А другому оказывается, надо чтоб убили пару сотен тысяч избирателей и расхерячили полстраны - и тогда... только тогдааа.... до него начинает доходить то, что умные люди ему говорили с самого начала, но он (не понятно - с каких х**в) считал что он умнее всех умных....
показать весь комментарий
18.10.2022 14:44 Ответить
Уходи в отставку, бесполезная, вороватая, путинская гнида! И забирай с собой Дерьмака и Татарова! Правление Лохабонэвтик - позор Украины
показать весь комментарий
18.10.2022 14:48 Ответить
Так нужно помочь!)
показать весь комментарий
18.10.2022 19:52 Ответить
Это просто констатация факта, но что делать не сказано...

Через месяц начнутся выборы в США, G20, европарламент 21-24 ноября будет рассматривать резолюцию признавать ли россию террористической страной или нет.

За месяц могут уничтожить, еще больше электростанций, доведя до 90% - как раз будет еще один повод признать террористической страной.

Правда не понятно, что дальше - если признают, а могут и не признать...

Без электричества, не доехать до работы (там где метро, и электротранспорт), будут перебои с интернетом, и не будет даже удаленной работы.

Без внешней помощи не обойтись,

но помощь нужна сейчас и достаточно,

и не в виде денег, а в виде оружия,

т.к. оплачивать оружие которое будет через год-другой, уже не вариант...

Но пока не пройдут выборы и G20 - оружия точно не видать.

И не понятно, что будет после...
показать весь комментарий
18.10.2022 14:52 Ответить
Надо как то к зиме готовится. Защитить электростанции, водоканал, газовые подстанции. Продержимся зиму- х. .лу крышка...
показать весь комментарий
18.10.2022 15:03 Ответить
А когда бородатый мальчик управляет страной? Только тем и занят что читает чужие тексты по суфлеру, да оно и понятно. Слушал его последнее интервью, так там ни одно предложение не связано смысловым наполнением с последующим. У мальченки каша, шашлыки и водка перемешались в голове.
показать весь комментарий
18.10.2022 15:46 Ответить
Оце ...інформбюро означає одне (обстріли України) : оманським кнурам прийшло попередження з кремля- пора виконувати оманські домовленності....інакшебєня і його синок і інша рідня разом танічкоюлібєрмен а також мамаріма ітаткосаша підуть на скрепи бо іранці жахнуть прямо по бєніній резиденції (в Омані ж змогли по МАУ)...а нах це Ізраїлю захищати членів однієї мафії від членів іншої.....слідкуйте за гопниками і наперсточниками.....у бєні і його піаніста вихід один: швидка відставка через імпічмент. ..ну можна ще зробити щоб ракета попала в бєню і його шоблу наповал тут в Україні....але то таке...скрепикремля- є скрепи кремля.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:17 Ответить
ХАКЕРЫ- Ауууу!!! Где вы хвалёные спецы по отключению и вырубанию?? Почему пару лет назад кремлёвские хакеры смогли вырубить всю электрику США безо всяких дронов и ракет а ныне- и украинские и американские бессильны? В чём дело? Обесточте Бункер..Мацкву..Питер..И не нужны будут никакие ПВО...
показать весь комментарий
18.10.2022 16:18 Ответить
Почему? Потомууууууу.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:20 Ответить
Администраторы заблокируйте пожалуйста видео с жалким мычанием бесполезного бункерного клоуна. Зеленского и его кремлевскую команду подоляка с ермаком и татfровым под военный трибунал.
показать весь комментарий
18.10.2022 16:41 Ответить
Ну зачем так обзываться?Он обидется и не сыграет вам больше на рояле...
показать весь комментарий
18.10.2022 19:14 Ответить
Бабушки и мажори уже не довольни войной и требуют срочно прекратить безобразие)
показать весь комментарий
18.10.2022 16:49 Ответить
Майже кожні три-чотири дні Зеленський заявляє, що проти перемовин. Таке враження, що він з х.м про щось домовляються, а потім хло лупить і все - зе-обіженка.
Нагадує сімейне подружжя, коли чоловік прийшов на підпитку або ще щось, дружина образилась - сексу не буде. На слідуючий день помирились, а потім знову чоловік, щось начудив і знову по колу.
Вислови зе вже нагадують анекдот.
А може ми, народ України, щось не знаємо і за нашими спинами ведеться своя гра?
показать весь комментарий
18.10.2022 16:53 Ответить
плешивый карлик и его шавка недогенерал "лысый армаг...дон" п....ры редкие действительно, бьют по мирным
показать весь комментарий
18.10.2022 17:53 Ответить
Ця заява виглядає як 101 попередження. Він вже стільки разів після кожного злодійства русні казав що місця для переговорів немає що поневолі виникають сумніви: а чи не домовляються в цей час з пуйлом про мир у всьому світі?
В будь якому разі після Омана, Вагнергейта та "какая разница" я би вже не був здивований таким розвитком подій.
показать весь комментарий
18.10.2022 18:00 Ответить
Шановна пані Мария Курносая(а може пан), я вже давно не Васька і далеко не хворий, бо я не голосував за діючого президента. Я завжди відкрито висловлюю свою думку, не ховаюся за різні ніки. І вперше написав на цьому шанованому мною сайті через постійний бруд, який тут ллється на одну людину. Але коли мене блокують за логічне для дискусії запитання : Хто буде відповідати за те, що відбувалося в Україні у 2014-2019 рр, за Іловайський котел, за мінські договорняки, хіба це не зрада, на мене зразу накинулися, що я порушую правила, бо не обзиваю діючого президента. Пане Юрію, я завжди поважав Вашу думку, сміливість, але ж ми не в раші, де не можна говорити проти. Не опускайте сайт до рівня секти. Перемога буде за нами. Слава Україні. Примітка: Якщо мене знову заблокують за такі слова, значить сайт не проукраїнський.
показать весь комментарий
18.10.2022 18:13 Ответить
Я не вижу усилий власти, чтобы хоть как то защитить атакуемые объекты.
Сбивать буками сраные мопеды? Так быстро выбьется запас ПВО для серьезных целей.
Расставьте снайперов, ментов, тероборону, добровольцев в конце концов вокруг объектов сбивать прорвавшиеся дроны.
Ничего не делают. Только галочку ставят, что сегодня подбили.
показать весь комментарий
18.10.2022 18:52 Ответить
Дрон летит со скоростью 200 км в час, какая в звезду винтовка, там нужно мотострелковую дивизию чтобы сбить, как говорится ливень пуль.
показать весь комментарий
18.10.2022 19:06 Ответить
в киеве менты сбили
показать весь комментарий
18.10.2022 22:53 Ответить
вроде сказали что они сбили - и он упал в канаву....хз
показать весь комментарий
18.10.2022 23:12 Ответить
Видел я это репортаж, они в него попали и он изменил курс всего навсего и ударил в жилой дом. После этого Монастырский запретил стрелять, ну даже если нагнать народу и палить в небо из сотен или тысяч стволов, будут прилетать ночью в ночном небе ничего не разглядишь а прожектором выхватить и удержать в свете такую ********** нереально.
показать весь комментарий
18.10.2022 23:12 Ответить
Я не вижу усилий власти, чтобы хоть как то защитить атакуемые объекты.
==============================
Твая сомневающаяся натура напоминает мине анекдот про "опять полная неясность..."
Они сотрудничают! Наркоман, ОП, Кабмин, мытныця, ДБР с их благодетелем - ******.
РПЦ-УПЦ до сих пор не запрещена, а не то шоб арестована. Сюр!!!
У миня недоверие к Залужному, я сомневаюсь в ньом и в Генштабе. После слива Киева, Сырскова нада было под трибунал и расстрелять. Он исчо в войсках?
показать весь комментарий
18.10.2022 23:53 Ответить
Мои мысли полностью совпадают с мнением https://www.youtube.com/watch?v=LfzDOriaAGg Агиля Рустамзаде .
Зная о беспилотниках 4 месяца назад и не подготовиться... Мало того, уже неделю активные обстрелы и стрелять одним миллионом по 50 тысячам долларов - это откровенный маразм.
показать весь комментарий
19.10.2022 14:21 Ответить
Воно все хоче перемовин!!!! Віслюк!
показать весь комментарий
18.10.2022 20:27 Ответить
ОСЬ ТУТ ГАРНО СКАЗАНО ПРО Зе УПРАВДОМА
показать весь комментарий
18.10.2022 20:50 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2022 20:51 Ответить
В отставку иди!!!
показать весь комментарий
18.10.2022 23:09 Ответить
Мене обурює поведінка українських лікарів-наркологів.
Їх досвід дозволяє їм визначити речовину, яку вживає Зеленський і термін +/- 20% від дійсного.
Лише за зовнішнім виглядом!
Мовчать чомусь всі.
Лікарі-наркологи це ждуни *****, такий мій висновок. Всі.
показать весь комментарий
18.10.2022 23:41 Ответить
Переговори - це зараз ціль путінського режиму № 1, для того, щоб досягти головної їхньої цілі на даний час - № 2 - у переговорах зафіксувати окуповані території у формі договору чи домовленості.

Заради цієї цілі № 2 рашисти перевели війну у шквальний режим - кидають у бій всі їхні можливості. Тому що у них скоро закінчаться ліквідні гроші (не заблоковані) (не рублі, а американські гроші).

Україні ж ні такі переговори, ані подібні домовленості не потрібні, бо це був би тільки черговий крок до подальшого знищення.

Путінський злочинний режим - ця банда убивць - не здатний навіть запропонувати адекватні умови, а виконувати їх вони точно не будуть (як завжди). Тому 30% електростанцій - це тільки частина явища, а основа - супротивник неадекватний, тому вести з ним переговори немає смислу.
показать весь комментарий
19.10.2022 03:10 Ответить
Констатацією якихось фактів (медіаприсутністю) не повинно створюватися рейтингів у політиків.
Де політичні рішення та їх втілення в інтересах народу України?
Чому досі не можуть визначитися чи є Єрмак та ОП ворожими агентами, та за чий рахунок неофіційна зарплата в конвертах $20 тис. депутатів від СН?!
Бо хто платить гроші той і замовляє музику, а музика була на тотальне ослаблення обороноздатності!
показать весь комментарий
20.10.2022 15:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 