С 10 октября 30% украинских электростанций разрушены. Для переговоров с режимом Путина не осталось места, - Зеленский

В результате российских обстрелов с 10 октября 30% украинских электростанций разрушены.

Об этом сообщил в твиттере президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один вид российских террористических атак: целевая энергетическая и критическая инфраструктура. С 10 октября 30% украинских электростанций разрушены, что повлекло массовые отключения света по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - отметил глава государства.

В офисе Президента отметили, что ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей стране.

Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Впечатлен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Открыто уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

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