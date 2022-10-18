На паром через Керченский пролив стоят километровые очереди. Приходится ждать до трех суток
До трех суток нужно ожидать, чтобы воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив. Километровые очереди наблюдаются и на подъездах к Крымскому мосту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
"Километровые очереди на паромную переправу и до самого "крымского моста" не заканчиваются, люди иногда ждут около трех суток, чтобы добраться до другого берега Керченского пролива. В этих очередях стоят и грузовики с медикаментами для крымских аптек, где уже ощущается нехватка лекарств", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, из-за частичного разрушения незаконного "Крымского моста" стало значительно труднее переправлять на оккупированный полуостров личный состав и технику российской армии. Однако возле Керчи была замечена колонна российской техники.
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Боже, шо я несу
А скільки вату годували, що наступного дня міст запрацює повністю
Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
Тому, залізничний рух товарних вагонів, платформ і цистерн в сторону Криму є мінімальний якщо не зупинений.
інфа звідти....