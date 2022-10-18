РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5537 посетителей онлайн
Новости Оккупация Крыма
4 635 19

На паром через Керченский пролив стоят километровые очереди. Приходится ждать до трех суток

крим,міст,керченський,пором

До трех суток нужно ожидать, чтобы воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив. Километровые очереди наблюдаются и на подъездах к Крымскому мосту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Километровые очереди на паромную переправу и до самого "крымского моста" не заканчиваются, люди иногда ждут около трех суток, чтобы добраться до другого берега Керченского пролива. В этих очередях стоят и грузовики с медикаментами для крымских аптек, где уже ощущается нехватка лекарств", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, из-за частичного разрушения незаконного "Крымского моста" стало значительно труднее переправлять на оккупированный полуостров личный состав и технику российской армии. Однако возле Керчи была замечена колонна российской техники.

Читайте: Россияне пытаются собрать силы в кулак на юге. Но даже природа – на стороне Украины, – ОК "Південь"

Крым (26373) оккупация (10130) паром (87) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ибо нефиг было генералам вс заезжать в попу фсб через гру.
Боже, шо я несу
показать весь комментарий
18.10.2022 12:35
+4
Приучайтесь суки. Скоро это будет вашей обыденной жизнью.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:35
+3
І що з того!

Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ибо нефиг было генералам вс заезжать в попу фсб через гру.
Боже, шо я несу
показать весь комментарий
18.10.2022 12:35 Ответить
Всьо класно несеш. Тут скрита логiка.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:37 Ответить
Приучайтесь суки. Скоро это будет вашей обыденной жизнью.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:35 Ответить
Ненадовго. ІбО, нехрін кацапам робити в українському Криму.
показать весь комментарий
18.10.2022 13:27 Ответить
От і добре! Нехай ще в шторм виходять
А скільки вату годували, що наступного дня міст запрацює повністю
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36 Ответить
Давай узький, піз....уй в свій барак, разом з калаборантами.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36 Ответить
Зачем ждать,пргыг-скок в воду и вперед н...
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36 Ответить
І що з того!

Залізнична частина Кримського мосту не знищена, по ній продовжують поступати ешелони з військовою технікою та живою силою. Крім того, для одна автомобільна частина також працює на війну.
А те що чернь не може вільно переміщатись та вимушено чекати паром, це мало кого хвилює.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:36 Ответить
Ну пропускна здатність зменшилась набагато. Ешелони йдуть лише в одну сторону і не більше 20 вагонів
показать весь комментарий
18.10.2022 12:39 Ответить
На залізничному мості проводяться ремонтні роботи, як це слідує зі супутникового знимку від MAXAR.

показать весь комментарий
18.10.2022 12:50 Ответить
Дріб"язок, але приємно.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:41 Ответить
Через особливості конструкції залізничної частини мосту, що збудований із цільнометалічних баластних корит, на яких відбулось горіння 450 тон дизпалива з наступним гасінням пожежі десятками тон холодної морської води, цілісність цієї споруди викликає великі сумніви.
Тому, залізничний рух товарних вагонів, платформ і цистерн в сторону Криму є мінімальний якщо не зупинений.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:58 Ответить
основнне постачання в Крим було фурами

інфа звідти....
показать весь комментарий
18.10.2022 19:19 Ответить
Это всё рабсеяне ат бальшой любви к *********** и преступным деяниям. А раньше, то оно как было, куда захотел туда поехал, ну при демократии, а потом эх, любовь к *********** всё сгубила, апять изолированный неосовок с фашистским отягощением.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:39 Ответить
Неплохо было бы, чтобы теперь жд мост ответил бавовной автомобильному, да и на платформу можно поболее тротила нагрузить.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:41 Ответить
Ibo...
показать весь комментарий
18.10.2022 12:51 Ответить
Как раньше говори надо сжечь все мосты..
показать весь комментарий
18.10.2022 12:51 Ответить
Взагалі пофіг скільки там цивільні стоять, головне це потік військових вантажів. А судячи з того що одна залізнична гілка вціліла, проблем особливих нема.
показать весь комментарий
18.10.2022 12:58 Ответить
Ukraine needs to help here - hit the ferry.
показать весь комментарий
18.10.2022 14:52 Ответить
 
 