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Новости Война
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В результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Киева два человека погибли, 1 - ранен, - Офис генпрокурора

київ

В результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Киева два человека погибли, еще один ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

По данным следствия, 18 октября 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения на левом берегу столицы.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще один ранен. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают работники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление РФ.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

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Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Открыто уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Киев (25490) обстрел (26982) энергетика (2553) Офис Генпрокурора (2463)


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І знов Банкову ніхто не обстрілював.
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18.10.2022 12:44 Ответить
А чого обстрілювати ту Банкову? Мудре керівництво сидить у надійному бункері, генератори там точно є, так що в них все буде добре.
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18.10.2022 12:59 Ответить
А центри прийняття рішень? Вони ж вже півроку верещать про те, що їх треба обстрілювати.

До речі, ще до того, як вони почали прицільно бити по об'єктам критичної інфраструктури, ані ракети, ані дрони ЖОДНОГО РАЗУ не прилітали до урядового кварталу. Співпадіння? Не думаю...
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18.10.2022 13:01 Ответить
Стільки скорих не поїде за трьома, все стянули прикрить зєрмака, що на Тєц не хватило
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18.10.2022 12:51 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.10.2022 13:28 Ответить
 
 