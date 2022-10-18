В результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Киева два человека погибли, 1 - ранен, - Офис генпрокурора

В результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Киева два человека погибли, еще один ранен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.

По данным следствия, 18 октября 2022 года вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили ракетные обстрелы объекта энергообеспечения на левом берегу столицы.

"По предварительным данным, два человека погибли, еще один ранен. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают работники ГСЧС, прокуроры, следователи и эксперты, фиксирующие очередное преступление РФ.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ.

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Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Открыто уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.