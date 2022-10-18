Информации об использовании войсками РФ иранских дронов у нас нет, - Песков
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании российскими войсками иранских беспилотников в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Иране отрицают, что передавали России беспилотники для атак на Украину.
В то же время в Белом доме заявили, что Иран лжет.
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+23 Роман Пиляшенко #526483
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+12 Прощай немытая раССея
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+11 Николай Николаевич #334532
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Цікаво, а навіщо взагалі ця стаття на цензорі? Ніби очевидно, що ніхто нічого не визнає. Зате про придурка вусатого всі згадали, що воно досі не здохло
Смотрят не по надписям а по начинке
Там даже надписи внутри на персидском
Если уж говорить об этом
Ізраїль має розуміти, що не переможена Росія потім віддячить Ірану за шахеди та отрк. Так шо вибір: або зараз допомагати перемагати Росію, або потім протистояти Ірану з російськими "калібрами" замість шахедів.
Спикер соответствует
https://m.youtube.com/watch?v=H8kVJQ_d9_Q