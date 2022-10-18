Информации об использовании войсками РФ иранских дронов у нас нет, - Песков

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании российскими войсками иранских беспилотников в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Нет, у нас нет такой информации. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране отрицают, что передавали России беспилотники для атак на Украину.

В то же время в Белом доме заявили, что Иран лжет.

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